Mansouri ucciso a Rogoredo, i dubbi sul poliziotto Cinturrino accusato anche da testimoni su "denaro e droga"

Carmelo Cinturrino avrebbe chiesto quotidianamente denaro e droga ad Abderrahim Mansouri. Emergono dubbi e accuse pesantissime sul poliziotto, indagato per omicidio volontario, che il 26 gennaio ha ucciso il marocchino 28enne nel boschetto di Rogoredo, a Milano, durante un controllo anti-droga. Secondo alcuni testimoni, ora ascoltati nell’ambito dell’indagine, Mansouri avrebbe iniziato a respingere le richieste di Cinturrino ammettendo anche di avere paura dell’assistente capo.

I dubbi sul poliziotto Cinturrino

L’assistente capo Carmelo Cinturrino, 42 anni, pare che nella zona di Rogoredo si facesse chiamare “Luca”.

E ora sono al vaglio le testimonianze di alcuni conoscenti Abderrahim Mansouri, il marocchino di 28 anni ucciso con un colpo di pistola alla testa il 26 gennaio proprio dal poliziotto.

Stando a certi racconti, infatti, pare che il poliziotto chiedesse quotidianamente soldi e droga, fino a 200 euro e 5 grammi di cocaina al giorno.

Le testimonianze su “denaro e droga”

Sarebbe stato poi Abderrahim Mansouri a confidare ad alcune persone di aver iniziato a respingere le richieste di Cinturrino, e da quel momento avrebbe anche iniziato ad aver paura di lui. Le testimonianza dei tossicodipendenti che conoscevano il poliziotto devono ovviamente essere valutate.

L’assistente capo del commissariato sempre in prima fila nella lotta allo spaccio e alla droga, sembra che “mettesse in fila” (espressione usata da un testimone) i tossici per spillare da loro anche le monetine.

Pare che qualcuno di loro abbia anche raccontato di aver subito il “taglieggio” di 9 euro in moneta” non avendo altro denaro contante.

La chiamata ai soccorsi e la pistola a salve

Cinturrino, che è indagato per omicidio volontario, potrebbe aver mentito anche sui soccorsi, che lui ha detto di aver chiamato subito dopo aver colpito il 28enne.

La chiamata sarebbe in realtà partita dopo 20 minuti, come dichiarato da quattro agenti, indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso ma che non avrebbero avuto alcun ruolo nell’omicidio.

Un agente che era vicino a Cinturrino al momento dello sparo sarebbe andato al commissariato Mecenate, tornando al boschetto con una borsa.

Cinturrino e la gestione delle fasi successive allo sparo

L’ipotesi è che la riproduzione di una pistola a salve, trovata sulla scena dell’omicidio, potrebbe essere stata portata sul luogo del delitto e convalidare la tesi di Cinturrino che ha parlato di legittima difesa.

Le immagini delle telecamere confermano che un poliziotto era andato al commissariato per poi tornare con una borsa. Nella dichiarazioni potrebbe aver riferito di aver preso dei moduli per fare il verbale di ciò che era accaduto.

Tutti i telefoni dei poliziotti indagati comunque sono stati sequestrati: tutti hanno confermato che è stato Cinturrino a gestire le fasi successive allo sparo, mentendo sulla chiamata ai soccorsi.