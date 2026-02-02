Mansouri ucciso dal poliziotto a Rogoredo, Mario Giordano contro l'indagine per omicidio: "Gli darei medaglia"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Mario Giordano ha criticato duramente l’indagine per omicidio contro il poliziotto che a Rogoredo ha sparato e ucciso Abderrahim Mansouri. Secondo il conduttore Mediaset, l’agente meriterebbe una medaglia. Giordano ha domandato: “Se indaghiamo i poliziotti che sparano ai delinquenti che gli puntano la pistola contro, chi li ferma i violenti?”.

La polemica di Giordano sull’indagine per l’omicidio di Mansouri

Nel corso della puntata di Fuori dal coro di domenica 1° febbraio, Mario Giordano ha parlato dell’indagine per omicidio contro il poliziotto che ha ucciso Mansouri a Rogoredo.

Il conduttore ha ricordato che l’agente ha sparato a un uomo “che gli ha puntato addosso una pistola, che si rivelerà falsa ma che in realtà è del tutto simile a una vera”, una persona “che ha precedenti per rapina, spaccio, lesioni, aggressioni a forze dell’ordine”.

Ancora Mario Giordano: “Il poliziotto, per aver ucciso questo bel tipo che nel buio del boschetto di Rogoredo gli ha puntato una pistola contro, è indagato per omicidio volontario e rischia 21 anni di carcere. Se indaghiamo i poliziotti che sparano ai delinquenti che gli puntano la pistola contro, chi li ferma i violenti?”.

Il giornalista non si è limitato a criticare l’indagine per omicidio, anzi, ha lanciato una proposta: “Io gli darei una medaglia. Un poliziotto che ferma un delinquente con tutti quei precedenti e che punta una pistola addosso sta facendo il suo lavoro. Non è neanche legittima difesa, è il suo lavoro fermare un delinquente. Non si indaga un poliziotto per omicidio se spara a uno che gli sta puntando una pistola contro in quella situazione. È normale, è il suo lavoro”.

“Se rendiamo più deboli le forze dell’ordine, è la nostra sicurezza che è a rischio”, ha detto ancora Mario Giordano, che durante la trasmissione ha anche attaccato duramente i manifestanti violenti a Torino.

Lo sfogo del poliziotto a Fuori dal Coro

Paolo Macchi, ispettore di Polizia e dirigente nazionale SIULP, è stato ospite di Fuori dal Coro.

Puntando una pistola-giocattolo contro la telecamera, Macchi ha dichiarato: “Pensate sa a puntarla fosse uno spacciatore in un bosco di notte, credo che si potrebbe parlare assolutamente di uso legittimo delle armi, soprattutto se fatto da chi viene armato dallo Stato. Se così non fosse, allora disarmateci“.

Ancora Macchi: “È un paese strano, dove gran parte delle persone e dei politici detestano vedere l’uso della forza e delle armi, arrivando anche a contestare un inseguimento, con un solo fine che è quello di farci desistere e arrendere. Mettiamo d’accordo tutti solo quando siamo in ginocchio, a terra, finiti e magari con qualcuno che ci prende a martellate, ma se ci chiamate forze dell’ordine deve esserci un motivo: il motivo è quello che lo Stato, attraverso l’uso della nostra forza, deve esercitare le sue prerogative, deve essere lo Stato. Non ce la farete a farci arrendere, anche se è sempre più dura”.

Il poliziotto indagato e gli accertamenti su un precedente arresto

Sull’assistente capo di Polizia di 41 anni indagato per omicidio volontario per aver ucciso, il 26 gennaio, Abderrahim Mansouri, sarebbero in corso approfondimenti su un precedente arresto eseguito nel maggio 2024.

Come riportato da ANSA, riferendosi al verbale di quell’arresto, il Tribunale di Milano ha scritto che ci sono “numerose affermazioni che non coincidono con quanto si può invece vedere dalle immagini delle telecamere di sorveglianza”.

Con la sentenza della giudice Maria Gaetana Rispoli, depositata un anno fa, è stato assolto un tunisino finito in carcere con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di cocaina. In più, sono stati trasmessi gli atti dal Tribunale ai pm per valutare “condotte penalmente rilevanti” nei confronti del poliziotto che aveva redatto quel verbale e la relazione di polizia giudiziaria.

Sul verdetto nel processo per direttissima e, in special modo, su quell’arresto eseguito il 7 maggio 2024, starebbero facendo approfondimenti il procuratore Marcello Viola e il pm Giovanni Tarzia, che coordinano le indagini sulla morte di Abdherraim Mansouri.

L’avvocato Pietro Porciani, legale del poliziotto, ha commentato: “Noi non ne sappiamo niente, non risulta avere precedenti”.

Il caso Liu Wenham a Rogoredo

Sempre a Rogoredo, nella giornata di domenica 1° febbraio, un uomo cinese di 30 anni, Liu Wenham, è stato colpito alla testa e al braccio da colpi di arma da fuoco esplosi dai poliziotti, dopo che lui aveva rubato una pistola a un vigilante usandola poi contro la Polizia.

Wenham, ricoverato all’ospedale Niguarda in Rianimazione, è gravissimo.