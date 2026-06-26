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Un arresto per tentata estorsione e rapina a Mantova. Un uomo di nazionalità indiana è stato fermato dopo aver aggredito un connazionale e aver tentato di sottrargli denaro, secondo quanto ricostruito dagli agenti intervenuti sul posto.

La ricostruzione dei fatti secondo la Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio nella mattinata del 22 giugno, quando una pattuglia della Squadra Volante è stata chiamata a intervenire presso il supermercato Carrefour. La richiesta di aiuto è partita da una donna che, assistendo alla scena, ha contattato il 112 per soccorrere un cittadino indiano vittima di rapina.

L’aggressione e la tentata estorsione

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, la vittima si trovava inizialmente all’interno di un bar in Corso della Libertà, quando è stata avvicinata dall’indagato, un quarantenne di nazionalità indiana. L’uomo lo ha accusato di avergli sottratto 50 euro, nonostante la vittima non lo avesse mai visto prima e fosse estranea ai fatti. Spaventato, il cittadino indiano si è allontanato dal bar e ha raggiunto alcuni connazionali nei giardini del Lungorio IV Novembre. Tuttavia, l’aggressore lo ha seguito, iniziando a schiaffeggiare i presenti e pretendendo la consegna di 50 euro. In quel frangente, ha strappato dalle mani della vittima il suo telefono cellulare.

La fuga e l’intervento della Polizia

La vittima, impaurita dall’escalation di violenza, ha cercato rifugio all’interno del supermercato Carrefour. Qui, una cliente ha assistito alla scena e ha prontamente chiamato il 112. Gli agenti della Squadra Volante sono giunti rapidamente sul posto e hanno trovato l’autore del reato ancora presente. Nonostante la presenza delle forze dell’ordine, l’uomo ha tentato di aggredire nuovamente la vittima. Gli agenti hanno proceduto alla perquisizione, trovando il telefono cellulare sottratto poco prima.

Le indagini e la convalida dell’arresto

Una volta condotto in Questura, il quarantenne è stato sottoposto a interrogatorio. Grazie alle testimonianze della vittima e di una testimone, oltre all’analisi delle immagini delle telecamere comunali, la Polizia ha potuto ricostruire con precisione la dinamica degli eventi. La persona offesa ha raccontato di essere stata seguita, percossa e minacciata di non riavere il telefono se non avesse consegnato 50 euro. Gli elementi raccolti hanno portato all’arresto dell’uomo per tentata estorsione e rapina.

Le misure cautelari e le garanzie processuali

L’indagato è stato condotto presso la Casa Circondariale locale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. In data odierna, il G.I.P. ha convalidato l’arresto e disposto la misura del divieto di dimora nella provincia di Mantova. La Polizia di Stato ha sottolineato che la comunicazione dei fatti è stata trasmessa all’Autorità Giudiziaria, la quale procederà agli accertamenti processuali, nel rispetto del diritto dell’indagato a non essere considerato colpevole fino a sentenza definitiva.

IPA