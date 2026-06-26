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Un uomo denunciato e somme di denaro bloccate a seguito di una truffa informatica ai danni di una cooperativa sociale mantovana. L’indagine, avviata dopo la segnalazione della vittima, ha portato all’individuazione del presunto responsabile, che avrebbe utilizzato tecniche di social engineering per sottrarre fondi destinati a un dipendente.

Le indagini della Polizia Postale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Mantova ha avviato le indagini dopo che una cooperativa sociale locale ha denunciato un danno economico subito a causa di un attacco informatico. L’azione fraudolenta, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, è stata realizzata attraverso una sofisticata tecnica di social engineering, che ha permesso all’autore di ingannare il personale amministrativo della società.

La dinamica della truffa

L’uomo denunciato avrebbe creato un indirizzo e-mail apposito, simulando l’identità digitale di un dipendente della cooperativa. Attraverso una comunicazione apparentemente legittima, ha richiesto all’ufficio del personale la modifica delle coordinate bancarie per l’accredito dello stipendio. In questo modo, la somma dovuta al lavoratore è stata trasferita su un conto corrente riconducibile all’indagato, invece che al reale beneficiario.

La scoperta e l’intervento delle forze dell’ordine

La truffa è stata scoperta solo quando il vero dipendente ha segnalato il mancato pagamento della retribuzione. A quel punto, la Polizia Postale ha avviato approfondite verifiche, riuscendo a individuare il conto corrente utilizzato per ricevere il denaro sottratto. Gli operatori hanno analizzato i movimenti finanziari del conto, riscontrando elementi che suggerivano un utilizzo come canale di raccolta e successivo trasferimento di fondi verso circuiti digitali e piattaforme legate alle criptovalute.

Il blocco dei fondi e le raccomandazioni della Polizia

Grazie all’attività investigativa, è stato possibile ottenere il blocco cautelativo del conto corrente, sul quale risultavano ancora disponibili alcune somme di denaro. La Polizia Postale ha colto l’occasione per rinnovare l’invito a cittadini, aziende e professionisti a prestare la massima attenzione alle richieste di modifica delle coordinate bancarie ricevute tramite e-mail o altri strumenti digitali, raccomandando di verificarne sempre l’autenticità attraverso canali indipendenti prima di procedere a qualsiasi operazione finanziaria.

La situazione giudiziaria

Si ricorda che il procedimento penale si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità della persona coinvolta potrà essere accertata soltanto con sentenza definitiva. L’episodio rappresenta un ulteriore campanello d’allarme sull’importanza della sicurezza informatica e della vigilanza nella gestione delle comunicazioni aziendali, soprattutto in un contesto in cui le tecniche di truffa digitale diventano sempre più sofisticate. Il caso di Mantova si inserisce in un quadro più ampio di attacchi informatici che colpiscono realtà aziendali e sociali su tutto il territorio nazionale.

IPA