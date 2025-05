Mantova, due 22enni arrestati con oltre 24 kg di hashish e 30mila euro in contanti nascosti in garage

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due giovani di Mantova sono stati arrestati per detenzione di un ingente quantitativo di hashish destinato allo spaccio. L’operazione è avvenuta durante un servizio di Polizia Giudiziaria.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile di Mantova. Gli agenti avevano ricevuto informazioni su un presunto approvvigionamento di sostanze stupefacenti da parte di un ventiduenne di origine cubana, naturalizzato italiano. La droga era nascosta nella sua abitazione.

La scoperta nel garage

All’interno del garage del giovane, gli agenti hanno trovato numerosi involucri utilizzati per il confezionamento di hashish. Non potendo fornire spiegazioni, i due ventiduenni sono stati sottoposti a perquisizione personale e domiciliare. Sono stati rinvenuti numerosissimi involucri di hashish, per un peso totale di circa 8 kg e mezzo, oltre a materiale per il confezionamento e 26.740 euro in contanti.

Ulteriori scoperte

La perquisizione è stata estesa anche all’abitazione dell’amico del giovane cubano, sempre residente nella provincia di Mantova. Qui sono stati trovati più di 16 kg di hashish e 4.750 euro in contanti, nascosti in una scaffalatura.

Conseguenze legali

I due giovani sono stati arrestati e condotti presso la Casa Circondariale di Mantova, in attesa dell’udienza di convalida. Si ricorda che gli arrestati sono da considerarsi innocenti fino a un provvedimento definitivo dell’Autorità Giudiziaria.

Fonte foto: IPA