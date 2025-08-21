Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto aggravato e indebito utilizzo di carta di credito sono le accuse mosse a due giovani, fratello e sorella, denunciati dalla Polizia di Stato a Mantova dopo che, lo scorso 10 agosto, avrebbero sottratto una carta Postepay da uno spogliatoio e speso 3.500 euro in acquisti. L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile su mandato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova, che ha emesso un decreto di perquisizione nei confronti dei due sospettati.

Le indagini e la denuncia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando una denuncia è stata presentata contro due giovani, fratello e sorella rispettivamente di 19 anni e 24 anni. I due sono stati accusati di furto aggravato e di indebito utilizzo di carte di credito, dopo che il più giovane si sarebbe introdotto furtivamente nei locali adibiti a spogliatoio della struttura riabilitativa “Villa al Lago”, situata nel quartiere Belfiore di Mantova. Qui, il ragazzo avrebbe forzato diversi armadietti riservati ai dipendenti, riuscendo ad impossessarsi di una carta Postepay completa di codice PIN.

La dinamica del furto e gli acquisti illeciti

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, subito dopo il furto della carta, il 19enne, con la complicità della sorella 24enne, si sarebbe recato presso il Centro Commerciale “Quattroventi” di Curtatone. Qui, i due avrebbero effettuato numerosi acquisti, tra cui articoli di abbigliamento, prodotti di telefonia e articoli per la casa, per un valore complessivo di circa 3.500 euro. Tutti i pagamenti sarebbero stati effettuati utilizzando la carta di credito rubata, sfruttando il codice PIN sottratto insieme alla tessera.

L’operazione della Polizia e il recupero della refurtiva

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica e condotte dalla Squadra Mobile di Mantova, hanno permesso di identificare rapidamente i presunti autori del gesto. I due giovani, già noti alle forze dell’ordine per precedenti episodi, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per indebito utilizzo di carte di credito e, per il solo 19enne, anche per furto aggravato. In seguito al decreto di perquisizione emesso dalla Procura, gli agenti hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione dei due indagati, riuscendo a recuperare gran parte della merce acquistata con la carta rubata. Tra gli oggetti rinvenuti figurano anche alcuni capi di abbigliamento che sarebbero stati indossati dai due durante la commissione del reato.

Il contesto e le dichiarazioni delle autorità

L’episodio ha destato particolare attenzione nella comunità locale, sia per la giovane età dei presunti responsabili sia per la modalità con cui sarebbe stato commesso il furto. Le forze dell’ordine hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra cittadini e istituzioni nella prevenzione e repressione di simili reati. La Polizia di Stato ha inoltre ricordato che il procedimento penale è ancora in corso e che i due denunciati devono essere considerati innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

La struttura coinvolta e le misure di sicurezza

La struttura riabilitativa “Villa al Lago”, teatro del furto, si trova nel quartiere Belfiore di Mantova. L’episodio ha spinto la direzione della struttura a rafforzare le misure di sicurezza interne, in particolare per quanto riguarda l’accesso agli spogliatoi e la custodia degli effetti personali dei dipendenti. Sono state inoltre avviate campagne informative per sensibilizzare il personale sull’importanza di non lasciare oggetti di valore incustoditi e di segnalare tempestivamente eventuali movimenti sospetti.

Il centro commerciale e la tracciabilità degli acquisti

Il Centro Commerciale “Quattroventi” di Curtatone è stato il luogo in cui i due giovani avrebbero speso la somma di 3.500 euro in beni di vario genere. Grazie alla collaborazione tra la Polizia e gli esercizi commerciali interni al centro, è stato possibile ricostruire nel dettaglio le transazioni effettuate con la carta rubata. Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno inoltre fornito elementi utili per identificare i sospettati e documentare i movimenti all’interno della struttura.

Le indagini e le responsabilità

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova ha coordinato le indagini, che hanno portato all’individuazione dei due fratelli come presunti responsabili dei reati contestati. Gli inquirenti hanno sottolineato come la rapidità di intervento abbia permesso di recuperare la maggior parte della refurtiva e di evitare ulteriori danni alle vittime. Resta ora da chiarire se i due abbiano agito da soli o con la complicità di altre persone, e se siano coinvolti in altri episodi analoghi avvenuti nella zona.

