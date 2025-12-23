Mantova, genitori scoprono che la figlia 13enne invia foto intime ad adulti: 5 denunce per pedopornografia
Cinque persone denunciate a Mantova per produzione di materiale pedopornografico e adescamento di minori. Indagini partite da una segnalazione.
Cinque soggetti sono stati identificati e denunciati per produzione di materiale pedopornografico e adescamento di minori, dopo un’indagine condotta dalla Polizia di Stato a Mantova. L’operazione è stata avviata dopo la segnalazione dei genitori di una ragazza di 13 anni, preoccupati per il comportamento della figlia.
Le origini dell’indagine: la segnalazione dei genitori
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’inchiesta ha preso il via quando i genitori di una giovane residente a Mantova hanno notato che la figlia trascorreva molto tempo isolata nella propria stanza, impegnata in modo continuativo con lo smartphone. Un episodio in particolare ha destato sospetti: la ragazza è stata sorpresa mentre si scattava fotografie allo specchio e, successivamente, sono state riscontrate alcune chat protette da password sul suo dispositivo.
L’intervento della Polizia Postale e le prime scoperte
Gli specialisti della Polizia Postale, in seguito alla segnalazione, hanno avviato un’attività operativa che ha portato alla luce numerose conversazioni su piattaforme di messaggistica istantanea tra la minore e soggetti adulti. L’autorità giudiziaria ha disposto l’immediato sequestro dello smartphone della ragazza, permettendo così agli investigatori di analizzare i contenuti presenti sul dispositivo.
Il materiale sequestrato e l’identificazione degli indagati
L’analisi del telefono ha permesso di individuare un ingente numero di immagini e video che ritraevano parti intime della minore. Gli approfondimenti investigativi hanno consentito di identificare i soggetti coinvolti nei dialoghi a sfondo sessuale e nella condivisione di materiale sessualmente esplicito con la giovane.
Le perquisizioni in quattro regioni italiane
Le indagini si sono estese oltre i confini di Mantova, coinvolgendo le regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Puglia e Sicilia. Il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Lombardia, insieme alle Sezioni Operative territorialmente competenti e sotto il coordinamento del C.N.C.P.O del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, ha eseguito perquisizioni personali, locali e informatiche. Durante queste operazioni è stato sequestrato diverso materiale ritenuto di interesse investigativo.
La Polizia di Stato ha colto l’occasione per rinnovare l’appello ai genitori, invitandoli a vigilare sull’utilizzo dei dispositivi digitali da parte dei minori e a segnalare tempestivamente comportamenti sospetti o situazioni di potenziale pericolo. La prevenzione e la collaborazione dei cittadini sono considerate fondamentali per la tutela dei più giovani.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.