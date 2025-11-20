Mantova, incassa la pensione della madre morta e va in Comune travestito con parrucca e abito da donna

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un 57enne di Borgo Virgilio, Comune in provincia di Mantova, ha incassato per tre anni la pensione della madre defunta. Il cadavere dell’anziana, morta nel 2022, sarebbe stato nascosto dal figlio in cantina. Quest’ultimo non ha denunciato la scomparsa per continuare a percepire i bonifici mensili dell’Inps. Di recente, il suo piano è stato smascherato. La carta d’identità del genitore doveva essere rinnovata. Il 57enne, per ovviare all’incombenza, si è presentato agli uffici comunali travestito da signora, pensando di passare inosservato e di poter mettere in regola il documento materno spacciandosi per la defunta. Invece è stato scoperto. La polizia ha poi approfondito la situazione. Per l’uomo potrebbero ora essere formulate le accuse di occultamento di cadavere e truffa ai danni dell’Inps.

I guai per il 57enne, come riferisce Il Corriere della Sera, sono cominciati quando qualche giorno fa si è dovuto recare all’ufficio anagrafe del Comune mantovano di Borgo Virgilio.

Per continuare a incassare la pensione, era necessario che venisse rinnovata la carta d’identità della madre.

Il travestimento per rinnovare la carta d’identità

Il figlio ha quindi avuto la non troppo brillante idea di camuffarsi da persona anziana, provando a spacciarsi per il genitore. Si è così infilato abiti da donna e una parrucca, sperando che nessuno si accorgesse della sua vera identità.

Gli addetti dell’ufficio comunale, però, hanno subito capito che chi avevano di fronte non era la persona che doveva rinnovare il documento, bensì un uomo di mezza età. Quest’ultimo è stato quindi invitato a ripresentarsi agli uffici con un abbigliamento più adatto.

Le indagini della polizia e la scoperta della macabra verità

Della vicenda, nel frattempo, è stata informata la polizia locale. Quando il 57enne si è ripresentato all’ufficio anagrafe, al posto degli impiegati, è stato accolto dagli agenti che hanno iniziato a indagare sul perché l’uomo si fosse presentato camuffato la volta prima.

Dopo aver svolto gli accertamenti e dopo aver approfondito il caso, sono venuti a galla i dettagli della macabra vicenda.

Il figlio, per continuare a incassare la pensione del genitore, non aveva denunciato la morte della mamma, che si è scoperto che si era spenta nel 2022 per cause naturali.

I resti della donna, ormai mummificati, sono stati portati alle camere mortuarie dell’ospedale di Mantova e saranno sottoposti a rilievi specifici. Per il 57enne le accuse potrebbero essere occultamento di cadavere e truffa ai danni dell’Inps.