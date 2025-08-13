Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 11 patenti ritirate il bilancio dei controlli intensificati della Polizia Stradale di Mantova, messi in campo per garantire la sicurezza sulle strade provinciali durante l’esodo estivo. L’operazione, condotta nei giorni scorsi, è stata disposta in seguito alle direttive del Prefetto e ha visto impegnati gli agenti della Sezione Polizia Stradale di Mantova e del Distaccamento di Ostiglia, con particolare attenzione ai comportamenti pericolosi alla guida.

Controlli rafforzati per la sicurezza stradale

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Sezione Polizia Stradale di Mantova ha intensificato le attività di controllo sulle principali arterie della provincia, in linea con le indicazioni emerse durante la Riunione Tecnica di Coordinamento interforze del 30 luglio scorso. L’obiettivo principale è stato quello di prevenire infrazioni e comportamenti che possano mettere a rischio la sicurezza degli utenti della strada, soprattutto in vista dell’aumento del traffico tipico del periodo estivo.

Le direttive del Prefetto e il ruolo della Polizia Stradale

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le determinazioni del Prefetto della provincia di Mantova hanno sottolineato la necessità di sensibilizzare la cittadinanza sull’incremento della mobilità veicolare durante l’estate. In risposta, la Polizia Stradale ha predisposto servizi mirati, anche attraverso pattuglie moto-montate, per monitorare e intervenire tempestivamente su eventuali violazioni delle norme del Codice della Strada.

Patenti ritirate: i numeri dell’operazione

Nel corso dei controlli, gli agenti hanno proceduto al ritiro di 11 patenti di guida. Di queste, 10 sono state sospese per l’uso del telefono cellulare durante la guida, una delle principali cause di distrazione e di incidenti stradali. Un’ulteriore patente è stata ritirata a un conducente di mezzo pesante per il mancato rispetto delle norme relative al divieto di sorpasso. Questi dati evidenziano come l’attenzione degli agenti sia stata rivolta soprattutto a quei comportamenti che, se trascurati, possono avere conseguenze gravi per la collettività.

L’azione della Polizia Stradale di Mantova rappresenta un esempio di impegno e di attenzione verso la sicurezza della collettività. I controlli intensificati, il ritiro delle 11 patenti e la costante presenza degli agenti sulle strade sono la testimonianza di una strategia efficace per prevenire incidenti e tutelare la vita dei cittadini, soprattutto nei periodi di maggiore mobilità come l’esodo estivo.

