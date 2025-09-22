Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata scoperta e denunciata una banda composta da quattro persone responsabili di una truffa informatica ai danni di una cittadina mantovana, con un danno superiore a 15 mila euro. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi a Mantova, dove una nota professionista è stata raggirata attraverso un sofisticato schema di frode. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vittima è stata indotta a trasferire ingenti somme di denaro su conti controllati dai malviventi, convinta di mettere in salvo i propri risparmi.

La dinamica della truffa: il raggiro via SMS e la falsa identità

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando la professionista ha ricevuto un SMS apparentemente inviato da “Poste Info”. Nel messaggio si segnalava un presunto trasferimento fraudolento di 980 euro dal suo conto corrente e si invitava la destinataria a contattare un numero telefonico per bloccare l’operazione sospetta. La donna, preoccupata, ha seguito le istruzioni e ha parlato con un interlocutore che si è presentato come un agente della Polizia.

Il truffatore, sfruttando tecniche di social engineering, ha convinto la vittima che il suo conto fosse stato compromesso e che fosse necessario trasferire i fondi su conti “sicuri” per proteggerli. In realtà, i conti indicati erano gestiti dagli stessi malviventi.

Il trasferimento dei fondi: bonifici e ricariche verso i truffatori

La professionista, fidandosi delle indicazioni ricevute, ha effettuato numerosi trasferimenti di denaro. Le operazioni sono avvenute tramite ricariche Postepay, bonifici bancari e ricariche Money, per un totale superiore a 15 mila euro. Tutte le somme sono finite direttamente sui conti riconducibili alla banda di truffatori.

La rapidità e la pressione psicologica esercitata dal falso agente hanno impedito alla vittima di rendersi conto della truffa in corso, almeno fino a quando non si è accorta dell’ammanco e ha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine.

L’intervento della Polizia Postale: bonifici bloccati e indagini lampo

Grazie alla tempestiva segnalazione della vittima e all’intervento immediato della Polizia Postale, in collaborazione con Poste Italiane e gli istituti di credito coinvolti, è stato possibile bloccare alcuni dei bonifici prima che venissero incassati dai truffatori. In questo modo si è evitata la sottrazione di oltre 9 mila euro, limitando il danno economico subito dalla professionista.

Le indagini sono state condotte dalla Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Mantova, che ha lavorato in stretta sinergia con le autorità bancarie e postali per ricostruire la catena dei trasferimenti e risalire agli autori del raggiro.

L’identificazione dei responsabili: quattro persone denunciate

Gli accertamenti svolti dagli investigatori hanno permesso di identificare quattro soggetti, tutti residenti nella provincia di Napoli, ritenuti responsabili della truffa. I loro nomi sono stati trasmessi all’autorità giudiziaria, che ora valuterà le misure da adottare nei loro confronti.

La collaborazione tra la Polizia Postale, Poste Italiane e gli istituti di credito si è rivelata fondamentale per individuare i responsabili e interrompere la catena di frode che avrebbe potuto coinvolgere altre vittime.

