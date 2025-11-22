Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto d’auto e fuga con incidente sono le accuse mosse a due giovani tunisini, identificati e denunciati dalla Polizia di Stato di Mantova dopo un rocambolesco episodio avvenuto sabato 8 novembre. I due, entrambi 19enni, sono stati individuati grazie alle indagini della Squadra Mobile, che ha ricostruito la dinamica dei fatti e le ore precedenti al reato.

Le indagini della Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio nella serata di sabato 8 novembre, quando due giovani tunisini hanno sottratto un’autovettura dai garage sotterranei di un condominio situato in via Acerbi, a Mantova. Gli agenti della Squadra Mobile, dopo aver raccolto le prime testimonianze e visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza, sono riusciti a risalire rapidamente all’identità dei responsabili.

La dinamica del furto e la fuga

I due 19enni, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avevano trascorso la serata tra le vie del centro cittadino e la zona della stazione, dove si erano uniti ad altri ragazzi, risultati però estranei ai fatti. Successivamente, si sono diretti verso il condominio di via Acerbi, dove hanno messo a segno il furto dell’auto posteggiata nei garage sotterranei. Una volta usciti dal parcheggio a bordo del veicolo rubato, i giovani si sono lanciati a forte velocità lungo via Frattini.

L’incidente in via XX Settembre

Giunti tra la fine di via Frattini e l’inizio di via XX Settembre, il conducente, presumibilmente sotto l’effetto di alcool, ha perso il controllo del mezzo. L’auto ha sbandato e si è schiantata contro alcune vetture regolarmente parcheggiate a margine della carreggiata. L’impatto ha provocato una carambola che ha coinvolto 3 veicoli, tutti gravemente danneggiati. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno documentato la pericolosità della condotta dei due giovani.

La fuga a piedi e l’abbandono dell’auto

Nonostante il violento impatto, i due ragazzi non si sono fermati. Hanno proseguito la marcia fino a via XX Settembre, dove, dopo aver imboccato vicolo Chiavichette, hanno abbandonato l’auto rubata e si sono dati alla fuga a piedi, riuscendo inizialmente a far perdere le proprie tracce.

L’identificazione e la denuncia

Le indagini della Squadra Mobile hanno permesso di identificare in breve tempo i due responsabili, entrambi cittadini tunisini di 19 anni. Gli investigatori sono riusciti anche a ricostruire le ore precedenti al furto, accertando che i due avevano trascorso la serata bevendo e bivaccando tra il centro e la stazione, prima di mettere a segno il reato. Al termine delle indagini, i giovani sono stati denunciati in stato di libertà per furto e per i danni provocati nell’incidente.

Le conseguenze dell’episodio

L’episodio ha destato particolare preoccupazione tra i residenti della zona, sia per la gravità dei danni materiali – con 3 veicoli gravemente danneggiati – sia per la pericolosità della condotta dei due giovani, che hanno messo a rischio l’incolumità pubblica. La Polizia di Stato ha sottolineato l’importanza della collaborazione dei cittadini e dell’efficacia dei sistemi di videosorveglianza, che hanno consentito una rapida identificazione dei responsabili a Mantova.

IPA