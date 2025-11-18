Manuel Agnelli contro il Governo di Giorgia Meloni, la critica ai tagli a cinema e musica: "Una cosa tremenda"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Manuel Agnelli, ospite della puntata del 17 novembre di Otto e Mezzo, ha criticato il Governo di Giorgia Meloni in merito ai tagli fatti al cinema e alla musica. Per il cantautore “è un vero disastro” e annuncia il blocco totale delle produzioni cinematografiche a partire dall’1 marzo. Infine, annuncia la volontà di una raccolta firme per il riconoscimento e la valorizzazione degli spazi pubblici in spazi culturali, un modo per attirare sponsor e facilitare la burocrazia. Una proposta, quella di Manuel Agnelli, per aiutare il settore.

Le critiche di Manuel Agnelli a Giorgia Meloni

Interpellato da Lilli Gruber sul governo Meloni, il cantautore ha ammesso di non gradire le scelte dell’esecutivo in campo culturale.

“Per ora è un vero disastro, i tagli al cinema hanno provocato una situazione tremenda, nella musica è ancora peggio”.

ANSA Manuel Agnelli sul red carpet del Roma Film Festival

Durante il suo intervento, Manuel Agnelli ha annunciato che durante gli Stati Generali dello Spettacolo si è stabilito che dal 1 marzo il cinema si ferma “non ci saranno più produzioni”.

Per quanto riguarda, invece, il settore musicale, il cantautore ha posto l’attenzione sull’indennità di discontinuità.

“Avevamo una legge dedicata a quei mestieri che non sono così identificabili come la nostra attività. La norma aggiungeva un coefficiente” ha spiegato Manuel Agnelli.

Si trattava di una legge che “doveva essere attuata”.

Secondo l’ospite di Otto e Mezzo però è diventata una “sorta di mancetta”, un fondo di lavoratori su richiesta che non soddisfa il settore.

Il cantautore ha parlato per tutta la sua categoria “non sto parlando di me, sto parlando delle maestranze, dei fonici, dei tecnici, dei musicisti aggiunti che dovrebbero avere lo stesso diritto dei lavoratori”.

La proposta di legge

In merito all’indennità di discontinuità, Manuel Agnelli ha proposto una legge sulla valorizzazione degli spazi pubblici.

L’artista ha annunciato una raccolta firme per ottenere una legge che possa trasformare spazi pubblici in spazi culturali come “live club e teatri”.

“Non vogliamo che passi al Parlamento, vogliamo fare una proposta di legge su iniziativa popolare. Il riconoscimento di questi spazi come culturali permetterebbe di avere facilitazioni burocratiche e attirare sponsor”, queste le parole del cantautore.

In questo modo il settore potrebbe ottenere maggiori introiti secondo quanto dichiarato da Manuel Agnelli.

L’opinione sulla politica contemporanea

Lilli Gruber, nella puntata del 17 novembre di Otto e Mezzo in cui ha parlato anche del coro “chi non salta comunista è”, cantato da Giorgia Meloni, ha anche chiesto al suo ospite se il Presidente del Consiglio avesse l’x factor.

“Non ce l’ha, sta parlando a chi è già convinto” la sentenza di Manuel Agnelli, che però ha sottolineato la capacità di Giorgia Meloni di parlare al suo elettorato.

“La politica contemporanea è così, sono grotteschi. Ciò che fanno piace ad un certo tipo di elettorato. Questi politici parlano a chi già li segue, a chi già è convinto. Fanno quello che devono fare, non convincono altri ma stanno confermandosi”, ha dichiarato il cantautore.

L’analisi di Manuel Agnelli riguarda anche il linguaggio dei politici che “ha tanta presa, semplice, semplicistico perché dà impressione di determinazione ed efficacia. Trasmette l’illusione che basti agire per risolvere le cose ma in realtà le cose sono più complicate di così”.

Questo tipo di linguaggio, secondo il cantautore, ha come “unico risultato che si creano tifoserie, si va per colore e non contenuto”.