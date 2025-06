Manuel Agnelli lascia X Factor nonostante la "cifra incredibile" e definisce "sterco" chi guida le classifiche

Manuel Agnelli non sarà tra i giudici di X Factor della prossima stagione. Il leader degli Afterhours lo ha confermato in un’intervista a La Stampa, in cui ha confidato di aver ricevuto una super offerta da Sky.

Manuel Agnelli lascia X Factor

Manuel Agnelli è stato giudice di X Factor per sei edizioni. Nel 2024 a trionfare è stata Mimì, per la prima volta è stata vincitrice un’artista della squadra del leader degli Afterhours.

Per il 2025 il cantante ha però deciso di lasciare il talent.

“Sky mi ha offerto una cifra incredibile – ha detto a La Stampa – per restare anche la prossima stagione a X Factor e sono convinto che c’è chi avrebbe fatto cose turche per una somma simile, ma ho detto no”.

Agnelli ha detto che non riusciva più a vivere a causa dei “troppi impegni“.

Perché Manuel Agnelli lascia X Factor

Sempre al quotidiano torinese, l’artista ha spiegato che “rifare il talent nel mezzo del tour teatrale Lazarus di David Bowie e quello degli Afterhours che sta partendo e andrà avanti per un po’ sarebbe stato sfiancante”.

Agnelli ha comunque affermato di aver ricevuto tantissimo da X Factor a partire dalla “visibilità” fino alla “tranquillità economica, la possibilità di aprirmi un locale, organizzare e occuparmi di un rassegna musicale che si chiama ‘Carne Fresca, suoni dal futuro’ e un sacco di altre cose”.

Sempre grazie al talent agnelli ha imparato a stare in tv e a “essere me stesso con tutti i miei difetti, facevo fatica a stare in mezzo alla gente, odiavo accettare compromessi e soprattutto mai mi sarei aspettato di diventare addirittura un personaggio. Figurarsi che una volta sono sceso dal palco e ho addirittura menato uno del pubblico perché si era permesso di tirarmi un chewing-gum”.

I prossimi impegni di Manuel Agnelli

Per il resto dell’anno il leader degli Afterhours ha in programma di tornare a fare il musicista a tempo pieno.

Intanto ha rimasterizzato, a vent’anni dalla pubblicazione, il disco Ballate per piccole iene e ha riunito la band con Andrea Viti, Dario Ciffo, e Giorgio Prette.

Dal 26 giugno parte il tour di 19 date che vede anche la partecipazione di alcune delle band selezionate durante “Carne Fresca, Suoni dal futuro”.

Il progetto ha l’obiettivo di selezionare artisti portatori di un suono nuovo, rigorosamente dai 15 ai 29 anni.

I ragazzi selezionati non sono “allineati a tutto il ciarpame che si ascolta adesso e riempie le classifiche, la cosiddetta scena e tutto il resto”, ha spiegato Agnelli.

“Stiamo vivendo da un ventennio in uno dei peggiori periodi musicali che io ricordi. Per dare un nome a quello che domina le classifiche bisognerebbe usare la parola sterco – ha aggiunto – e non penso che ci sia un termine più appropriato”.

L’obiettivo di Agnelli è dare luce ai giovani con bella musica nelle mani e nella voce.

“Ce ne sono tantissimi – ha detto – ma bisogna dar loro modo di emergere, le case discografiche devono avere più coraggio, smettere di essere schiave dei numeri perché il processo di cambiamento della musica si è avviato anche se sarà inevitabilmente lento”.