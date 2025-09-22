Manuel Aspidi contro Domenica In, l'ex concorrente di Amici "lasciato fuori all'ultimo, mancanza di rispetto"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Tra gli ospiti della puntata del 21 settembre 2025 di Domenica In ci sarebbe dovuto essere anche il cantante Manuel Aspidi, ma la sua presenza come ospite sarebbe stata cancellata all’ultimo minuto. Con un video su TikTok l’artista ha raccontato di essere molto amareggiato per come è stato trattato.

Manuel Aspidi ospite (mancato) di Domenica In

Manuel Aspidi sarebbe dovuto essere uno degli ospiti della rubrica “Il pranzo della domenica“, curata da Carlo Conti e dedicata alla candidatura della cucina italiana all’Unesco. A Domenica In è intervenuta anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Il cantante ha raccontato, in un video su TikTok, di aver aspettato di tornare a casa prima di parlare dell’accaduto ” perché volevo insomma calmarmi e non fare un video dove probabilmente avrei utilizzato dei termini o dei modi sbagliati”.

Manuel Aspidi in una foto del 2012

Aspidi ha spiegato di essere stato contattato dal programma televisivo qualche giorno prima della diretta, tramite la sua casa di produzione. Nell’email ricevuta si spiegava che sarebbe stato ospite della rubrica “Il pranzo della domenica” insieme a Dario Ballantini, Leonardo Fiaschi e Ambra Sabatini.

“Viene fatta la conferenza stampa – ha detto nel video – in cui appunto vengono annunciati gli ospiti della trasmissione, felicissimo naturalmente, ho accettato l’invito con grande piacere. Io ieri ero in Sicilia, ho viaggiato di notte per poter essere puntuale quest’oggi per la diretta, arrivo sul posto questa mattina, mi viene spiegato come è strutturato il programma, che saremmo stati al tavolo con Carlo”.

La mancata partecipazione a Domenica in

Aspidi ha poi aggiunto che quando la trasmissione stava per iniziare, le cose sono cambiate all’improvviso.

“Con Carlo rimangono solo Dario Ballantini e Leonardo Fiaschi un artista mascherato da Mascagni e una chef che giustamente doveva esserci per raccontare i piatti tipici di Livorno. Io ed Ambra veniamo lasciati in disparte, questa cosa mi ha profondamente mancato di rispetto”, ha fatto sapere il cantante.

Manuel ha chiarito che il suo rammarico è legato al fatto che “essere trattato in questo modo mi ha veramente ferito, perché sono stanco un po’ di questo sistema ripeto, se mi fosse stato detto: Guarda ma vieni alla terrazza a Mascagni si mangia tutti insieme, avrei detto tranquillamente di sì, sarei stato felice di esserci o probabilmente avrei anche magari fatto le cose con più calma. Non sarei partito di notte per poter arrivare puntuale e partecipare alla trasmissione”.

Nonostante sia partito in fretta dalla Sicilia per arrivare in tempo, la scaletta è stata cambiata all’ultimo minuto lasciandolo fuori e inserendo altri artisti “che invece non erano neanche stati lontanamente menzionati ecco”.

Lo sfogo di Manuel Aspidi

Il cantante ha aggiunto che “il detto chi ha più santi va in paradiso purtroppo è ancora molto attuale, e sono un po’ stufo di come vanno determinate dinamiche. Io ripeto sono molto orgoglioso del mio percorso e di tutto quello che mi sono sudato e conquistato dalle collaborazioni con Eminem all’altra con Post Malone dal quale sono stato scelto. Difendo veramente il mio lavoro e il mio percorso perché ho sudato veramente tanto e sono molto felice di tutto quello che mi sono conquistato e non voglio che in qualche modo venga denigrato”.

Manuel Aspidi si è sfogato spiegando che ciò che lo ha infastidito è stata la mancanza di rispetto subita e non il fatto di non essere stato intervistato a Domenica In

Chi è Manuel Aspidi

Manuel Aspidi è un cantante livornese nato nel 1987. Nel 2006 si è fatto conoscere dal pubblico televisivo diventando uno dei concorrenti di Amici di Maria De Filippi.

L’inedito “Soli a metà” è rimasto per 4 mesi ai vertici delle classifiche, diventando una hit estiva e ha ricevuto due Dischi d’Oro e il Disco di Platino.

Successivamente ha inciso la canzone “Not like me” scritta da Nick Scotti, autore e collaboratore di Madonna. Nel 2016 si è presentato alle blind audition di The Voice of Italy con la canzone “Love Runs Out” degli One Republic. Tutti e 4 i coaches si sono voltati e Manuel, tra loro, scelse Raffaella Carrà.

Il video della canzone del 2018, “L’uso delle mani“, dedicata a tutte le donne vittime di femminicidio ha totalizzato oltre un milione di visualizzazioni.

Nel corso degli anni ha realizzato altri album e collaborazioni con importanti artisti del mondo della musica.