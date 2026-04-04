Manuel Mazia, nel film La salita di Massimiliano Gallo: “La vera fortuna è sapere cosa vuoi”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono personaggi che lottano per cambiare, e altri che, semplicemente, capiscono. Paolo, in La salita di Massimiliano Gallo, il film al cinema dal 9 aprile con Fandango, appartiene a questa seconda categoria: non attraversa una trasformazione evidente, non ha un arco drammatico tradizionale. Eppure, dentro di lui accade qualcosa di decisivo. È uno di quei momenti silenziosi in cui una direzione prende forma, senza bisogno di essere dichiarata. Nel carcere minorile di Nisida, spazio chiuso e insieme sospeso, il film costruisce una comunità in cui le identità non sono mai completamente definite. I ragazzi non sono ridotti ai loro errori, né alle ragioni che li hanno portati lì. Il carcere resta sullo sfondo, quasi come un incidente della vita, mentre al centro emergono le relazioni, le intuizioni, le possibilità inattese. Paolo si muove in questo spazio con una naturalezza disarmante: non si oppone, non si ribella, ma osserva e riconosce. Manuel Mazia, attualmente in teatro con lo spettacolo Malinconico moderatamente felice, lo costruisce sottraendolo a ogni cliché. Non c’è durezza ostentata, non c’è bisogno di dimostrare qualcosa. È un ragazzo normale, e proprio in questa normalità si nasconde la sua forza. Quando incontra la macchina da presa, quando si trova davanti a quell’oggetto che guarda e restituisce, non ha dubbi: capisce. Non perché qualcuno glielo spieghi, ma perché lo sente. È una forma di consapevolezza rara, quasi istintiva. Nel racconto che Manuel Mazia ne fa in questa intervista er Virgilio Notizie, questa dimensione si riflette in modo sorprendente. La recitazione non nasce come scelta razionale, ma come presenza costante, quasi inevitabile. Un gioco da bambino che, senza soluzione di continuità, diventa linguaggio. Non c’è un momento preciso in cui tutto inizia, perché, in fondo, non è mai davvero iniziato: è sempre stato lì. Eppure, accanto a questa chiarezza, convive un’altra tensione. Il rapporto con il giudizio, con l’attesa, con i momenti di vuoto che questo mestiere impone. E, più in profondità, una zona più oscura, meno definita: una rabbia che non trova ancora un nome preciso, ma che esiste, che si muove sotto la superficie. Non viene negata, né risolta. Viene riconosciuta. In questo equilibrio fragile tra luce e inquietudine, tra certezza e paura, Paolo diventa qualcosa di più di un personaggio per Manuel Mazia. Diventa il punto in cui una vita, anche dentro un luogo chiuso, trova una direzione. Non una via di fuga, ma una traiettoria. E forse è proprio questo uno dei gesti più sottili di La salita: raccontare che, a volte, la vera salvezza non è uscire, ma capire dove si sta andando.

Chi è Paolo per Manuel Mazia?

“Paolo è un ragazzo molto fortunato. Lo è perché, tra tutti, è forse l’unico ad avere già le idee chiare. Ha una passione forte e, quando si trova davanti alla telecamera, non esita: comprende subito che quella è la sua strada. Fin dal primo provino, leggendo la sceneggiatura, l’ho immaginato come un ragazzo normale. Ho voluto evitare il cliché del detenuto con lo sguardo duro e l’atteggiamento aggressivo. Approfondendo il testo, emerge invece un giovane comune a cui è capitata l’esperienza del carcere, quasi come un evento accidentale. Per costruire il personaggio ho considerato anche il contesto: Napoli negli anni ’80, il Vesuvio, Maradona. Tutti elementi che mi hanno aiutato a collocarlo con maggiore precisione. Resta, ai miei occhi, un ragazzo fortunato: nonostante il carcere, riesce a trovare una propria dimensione anche lì”.

Interpretare un detenuto nella Napoli degli anni ’80 non rischiava di risultare già visto?

“L’aspetto interessante del film La salita è che il carcere non è il fulcro del racconto, ma una cornice. Questi ragazzi sono detenuti, ma le ragioni della loro presenza restano sullo sfondo e, soprattutto, non sono rilevanti. Non era quello l’elemento che volevamo raccontare. È una scelta efficace, perché spesso il carcere diventa il centro della narrazione, mentre qui resta un contesto secondario”.

Ph: Anna Camerlingo / US Film: Zaccaria Communication

Ha definito Paolo “fortunato”. Si sente così anche nel suo percorso? Come è nata la sua passione?

“Mi considero molto fortunato. Molti ragazzi della mia età non sanno quale direzione prendere, mentre questa consapevolezza, anche se arrivata più tardi, è emersa con chiarezza. Due anni fa, una persona a me vicina mi disse: ‘Non immagini quanto tu sia fortunato’. All’inizio non comprendevo, poi mi spiegò: ‘Perché hai una passione e sai cosa vuoi fare’. In quel momento ho capito che la fortuna non coincide con le opportunità di lavoro. Viene prima: è possedere qualcosa di autentico dentro di sé. In questo mi riconosco molto in Paolo. Forse non sapeva ancora che sarebbe diventato cameraman, ma aveva già quella spinta, quella tensione verso qualcosa. La vera fortuna è avere una passione, perché è l’unico appiglio solido: senza, manca un punto di riferimento”.

Chi fa il suo mestiere si confronta con un tema necessario: il successo. Che cosa rappresenta per lei?

“Non lo associo alla fama o ai grandi numeri. Il vero successo consiste nel poter fare ciò che si ama”.

E che legame ha con la parola ‘giudizio’? Ha paura del giudizio degli altri?

“Sì, il giudizio degli altri incute timore. Questo lavoro si fonda anche sulla valutazione del pubblico. Lo svolgo per passione, e deve soddisfare prima di tutto me stesso: è importante stare bene con ciò che si fa. Tuttavia, se fosse apprezzato solo da me, non avrebbe senso proseguirlo. Esiste anche l’esigenza di un riscontro esterno. Quando si parla di giudizio, è importante anche il proprio, essere onesti con se stessi. All’inizio sostenevo di non temere il giudizio degli altri, e questo mi dava un senso di forza. Col tempo ho capito che non è così: il timore esiste. Spesso è più semplice proteggersi dietro un personaggio ma occorre anche esporsi come persona: mantenere una separazione netta tra vita privata e lavoro è difficile. Si può tentare, ma una parte inevitabilmente emerge sempre”.

In che modo la recitazione è entrata nella sua vita?

“C’è sempre stata la consapevolezza di voler diventare attore. All’inizio era un gioco: divertiva e offriva la possibilità di esprimersi. Non ricordo un momento preciso in cui ho preso questa decisione: è come se fosse sempre stata presente, senza bisogno di essere dichiarata. Ripensando all’infanzia, anche piccoli episodi avevano già una dimensione teatrale. Ad esempio, quando simulavo un malessere per evitare la scuola: non lo vivevo come una bugia, ma come una scena da costruire. Studiavo il comportamento, cercavo credibilità, e mia madre diventava il pubblico. In questo senso, la recitazione ha sempre fatto parte della mia esperienza. Non la considero tanto una vocazione quanto una necessità: sento il bisogno di comunicare, e lo faccio attraverso questo linguaggio”.

Com’è per lei il rapporto con il lavoro nei periodi di inattività?

“L’aspetto più difficile, per un attore, è proprio non lavorare. Quando si è impegnati su un progetto, tutto appare più semplice; la vera difficoltà emerge nei momenti di pausa. All’inizio questi periodi erano pesanti, portavano con sé una sensazione di scoraggiamento che credo sia comune a molti. Oggi il rapporto è cambiato. È vero che lavoro con maggiore continuità, ma soprattutto ho compreso che la vita viene prima di tutto. Se dovesse capitare di fermarmi, resterebbe un dispiacere, ma senza perdere l’equilibrio. Ho la certezza che questo è il mio percorso. Nei momenti di pausa cerco altre esperienze, che contribuiscono comunque alla crescita. Col tempo ho imparato anche a riconoscere il momento giusto: se un progetto non arriva, probabilmente non era quello adatto in quella fase. Ora c’è maggiore consapevolezza. So di avere ancora molto da studiare e da imparare, perché è un mestiere in cui non si smette mai di crescere. L’inquietudine iniziale si è attenuata, lasciando spazio a una condizione più serena”.

C’è un aspetto di sé che le incuterebbe timore esplorare attraverso questo lavoro?

“Sì. Avverto dentro di me una forma di rabbia, difficile da definire nelle sue origini, ma presente. Il timore è che un eventuale successo possa amplificarla. Allo stesso tempo, però, avverto già un senso di appagamento, quindi non sto vivendo conseguenze negative. Anzi, sto riscoprendo aspetti positivi del mio carattere. La paura più grande riguarda piuttosto la possibilità di perdere questa sensibilità: la capacità di meravigliarsi, la curiosità verso i dettagli più semplici. Se entro in contatto con quella rabbia, non cerco di respingerla. Provo ad accoglierla, perché fa parte della mia natura. Resta però una dimensione che conosco poco e che, proprio per questo, suscita un certo timore”.