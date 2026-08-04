Manuel Mongini morto per shock anafilattico dopo la puntura di un calabrone a Soriso, decesso in 5 minuti

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Manuel Mongini è morto nel suo orto. L’uomo, di 74 anni, è andato in shock anafilattico a seguito di una puntura da parte di un calabrone. L’insetto lo ha punto a un orecchio. Ha perso conoscenza pochi minuti dopo essere rientrato in casa e aver chiesto alla compagna di aiutarlo a mettere una pomata lenitiva. In caso di puntura raramente si allerta il 112, ma in alcuni casi, come se si hanno delle allergie, può fare la differenza tra un decorso veloce e un esito fatale.

Morto per una puntura di calabrone

Manuel Mongini, di 74 anni, è morto a seguito di una puntura di calabrone. L’uomo stava lavorando nell’orto quando l’insetto lo ha raggiunto e l’ha punto all’orecchio.

È accaduto domenica 2 agosto a Soriso, vicino a Novara. L’uomo era un noto ornitologo ed esperto di naturalistica della zona.

Si trovava nel proprio orto per raccogliere degli ortaggi quando è stato sorpreso da un forte dolore.

Il tentativo di soccorso

Mongini è rientrato immediatamente all’interno di casa per cercare una soluzione al forte dolore causato dalla puntura. Si è seduto su una sedia e ha avvertito la compagna.

Questa è statements andata a prendere una pomata con effetto lenitivo, ma che non è bastata a contrastare gli effetti più gravi della puntura.

Infatti, il settantaquattrenne è andato in shock anafilattico, prima ancora di poter tentare un qualsiasi tipo di soccorso, come anche chiamare il 112.

Cosa fare dopo la puntura di un calabrone

Non tutte le persone reagiscono allo stesso modo alla puntura di un calabrone. In alcuni casi la puntura di vespe, api e calabroni può causare soltanto delle reazioni cutanee localizzate trattabili con semplici applicazioni di ghiaccio o con cortisonici e antistaminici nei casi più dolorosi.

In altri casi, invece, le reazioni sono più estese, come in caso di orticaria, gonfiore sottocutaneo, difficoltà respiratorie, vomito e diarrea. L’effetto più grave è lo shock anafilattico. Si tratta di un improvviso calo della pressione arteriosa con perdita di coscienza che nei casi più gravi può portare alla morte.

Nel caso di puntura di ape, calabrone o vespa, anche non in persone allergiche, se subentrano sintomi come intenso malessere generale o orticaria diffusa è bene allertare il 112 senza indugio. Per chi è allergico spesso è più facile reagire, perché conosce già cosa fare e porta sempre con sé l’adrenalina per auto-iniezione.