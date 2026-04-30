Manuel Nucera, l’attore al cinema con L’Oratore: “Non temo di scoprirmi, temo di non arrivare fino in fondo”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

C’è un momento, nella vita di ognuno, in cui la voce che abbiamo dentro smette di chiedere permesso. Non urla, non si impone: semplicemente resta, ostinata, finché non troviamo il coraggio di ascoltarla davvero. È una voce che parla di possibilità, ma anche di mancanza. Di ciò che siamo e di ciò che potremmo diventare, se solo accettassimo di attraversare le nostre crepe invece di nasconderle. L’Oratore, il nuovo film di Marco Pollini, nasce proprio da questo spazio fragile e necessario. Dopo l’anteprima alla European Film Market della Berlinale 2026, il film arriva nelle sale italiane dal 30 aprile con una storia che non cerca scorciatoie, ma si prende il tempo di restare dentro le contraddizioni. Quelle di Felice, certo. Ma anche le nostre. Felice ha vent’anni e un sogno semplice solo in apparenza: suonare. La musica come via di fuga, come forma di resistenza, come tentativo di restare umano in un contesto che spesso costringe a scegliere tra sopravvivere e diventare altro. Eppure, la traiettoria della sua vita devia. Si spezza, come accade spesso quando si è troppo giovani per difendersi davvero dal mondo. Il pianoforte distrutto non è solo un oggetto: è la fine di un’illusione, il momento esatto in cui la realtà entra senza bussare. Ed è lì, nel punto più basso, che qualcosa accade. Felice trova nelle parole ciò che aveva cercato nei suoni. Non perché lo abbia scelto, ma perché ne ha avuto bisogno. Diventa un oratore per caso, ma resta tale per necessità. Presta la sua voce a chi non può più parlare, attraversa il dolore degli altri per dare forma a un senso condiviso. E in questo gesto, che potrebbe sembrare improvvisato, c’è invece qualcosa di profondamente antico: il bisogno umano di essere raccontati, ricordati, restituiti. In questo spazio sospeso tra perdita e rinascita si inserisce l’interpretazione di Manuel Nucera, che non si limita a “interpretare” Felice, ma sembra piuttosto avvicinarsi a lui con una forma di rispetto quasi silenziosa. Come se riconoscesse, nel personaggio, non solo una storia da raccontare, ma una possibilità da attraversare. Il suo Felice non è mai costruito: è scoperto, a tratti fragile, a tratti sorprendentemente lucido. È un corpo che impara a stare nel mondo mentre il mondo lo mette alla prova. L’Oratore è, in fondo, un film sul diritto di cambiare direzione senza sentirsi falliti. Sulla dignità di chi prova a reinventarsi quando tutto sembra già deciso. Sulla forza, spesso invisibile, che serve per restare fedeli a qualcosa di intimo anche quando la realtà spinge altrove. Ma soprattutto, è un film che interroga il valore della voce. Non quella che serve per farsi sentire, ma quella che serve per dire qualcosa di vero. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Manuel Nucera racconta il suo incontro con Felice come si racconta un passaggio importante della propria vita: senza retorica, con lucidità, lasciando emergere dubbi, ossessioni, desideri. Parla di lavoro, di ambizione, di identità. Ma tra le righe, più di tutto, affiora una domanda che riguarda chiunque scelga di esporsi davvero: quanto siamo disposti a metterci in gioco per diventare ciò che sentiamo di essere? Forse è proprio qui che L’Oratore trova il suo punto più profondo. Non nella storia che racconta, ma nello spazio che apre. Uno spazio in cui le parole non servono a spiegare, ma a restare. A dare forma, anche solo per un attimo, a ciò che altrimenti resterebbe in silenzio. Proprio come fa Manuel Nucera.

Conosciamo Felice come personaggio de L’Oratore, ma non sappiamo chi sia per lei. Che ruolo ha avuto nel percorso di Manuel Nucera e come lo ha costruito?

“Parto da un presupposto: Felice è un genio, e questo ha reso per me un grande privilegio avvicinarmi a lui. È un personaggio dalle qualità molto marcate: suona il pianoforte in modo straordinario, legge molto ed è dotato di una sensibilità profonda. Ho riconosciuto in lui diversi tratti personali, sempre però con una certa reverenza. Felice compie scelte che richiedono un coraggio enorme, qualità tutt’altro che scontata, soprattutto per un giovane del Sud. Questa è stata la scintilla principale: il suo coraggio e il desiderio di sottrarsi a una realtà che può risultare limitante. Allo stesso tempo mi sono rispecchiato in lui, perché condivido l’amore per la lettura e un rapporto viscerale con l’arte. Non è soltanto una passione: è una necessità, qualcosa di irrinunciabile. Un altro aspetto fondamentale che mi lega a lui è la capacità di affrontare i problemi. Quando si trova in difficoltà ed è costretto a fuggire, riesce a reinventarsi completamente: si rifugia in una chiesa e costruisce per sé una nuova professione. Il tema della reinvenzione rappresenta, a mio avviso, il vero filo conduttore del film. È un elemento che sento vicino, perché anche nella mia vita ho cercato di seguire questa direzione. Dopo il diploma, per esempio, non ho intrapreso subito un percorso artistico: ho lavorato in cantiere, in un ambiente molto diverso, con persone più adulte. Anche lì ho cercato di dare il massimo, trovando comunque una mia dimensione. Come Felice, che passando dalla musica all’arte oratoria riesce comunque a ritagliarsi uno spazio. Alla base c’è sempre la stessa spinta: il desiderio di affermarsi e di uscire da contesti che fanno sentire costretti”.

Il desiderio di andare via e trovare altre direzioni è tipico di chi proviene dal Sud…

“Non solo. Da quando mi sono trasferito a Roma ho capito che questa spinta non riguarda soltanto chi proviene dal Sud. La necessità di allontanarsi, cambiare e cercarsi altrove appartiene a ogni individuo, forse in misura ancora maggiore a chi possiede una sensibilità artistica. Non si tratta semplicemente di lasciare un luogo, ma di riscoprirsi in un contesto nuovo, mettersi alla prova e comprendere chi si può diventare altrove. È un sentimento universale. Mi torna in mente una riflessione di Cesare Pavese: ‘Un paese ci vuole, fosse soltanto per il gusto di andarsene’. Esprime perfettamente il bisogno di partire per conoscersi davvero”.

Per quale motivo ha scelto di iniziare a lavorare in cantiere subito dopo il diploma?

“Sentivo l’esigenza di dimostrare a me stesso di poter raggiungere un’indipendenza, sia economica sia personale. Allo stesso tempo, devo ammettere che l’idea di affrontare un percorso universitario mi intimoriva. Non sono mai stato uno studente particolarmente brillante, pur nutrendo una forte passione per la cultura, il cinema e l’arte in generale. La difficoltà non riguardava l’interesse, ma il rapporto con l’ambiente scolastico, che non ho mai vissuto con serenità. Questa condizione mi ha portato a prendere una decisione netta: iniziare subito a lavorare, per costruire una mia autonomia e dimostrare di poter trovare spazio nel mondo professionale”.

Ci sono stati elementi specifici che hanno inciso sulla scelta?

“Sì, anche aspetti apparentemente marginali hanno avuto un peso significativo. Per esempio, ho sempre avuto difficoltà a rimanere seduto in modo composto. Può sembrare irrilevante, ma ha inciso concretamente sul mio percorso scolastico. Parallelamente, ho sempre avvertito un forte bisogno di esprimermi attraverso la scrittura. Scrivo molto: poesie, testi narrativi, sceneggiature. Ho anche scritto e diretto un cortometraggio. Il paradosso è che incontravo grandi difficoltà nella scrittura a mano. In quei momenti mi concentravo eccessivamente sulla calligrafia e sulla forma, perdendo fluidità nei contenuti. Per questo, quando lavoravo in cantiere e sentivo l’esigenza di evadere mentalmente, ho trovato una soluzione personale: portavo con me una tastiera Bluetooth. Durante le pause la collegavo al telefono e scrivevo, anche in mezzo al lavoro. È stato l’unico modo per superare quel blocco e riuscire a esprimere con chiarezza i miei pensieri”.

US film: Alessandro Savoia

Lo psicoterapeuta direbbe che osservare la propria calligrafia implica paura del giudizio…

“In realtà no, il giudizio non è stato il fattore determinante. Non mi sono mai sentito particolarmente giudicato né dalla mia famiglia né dai miei coetanei. Se devo essere sincero, la pressione più forte è sempre derivata dal giudizio che ho rivolto a me stesso. È lì che si concentra il peso maggiore”.

È dal lavoro in cantiere che si devono le sue skills con i mezzi pesanti?

“È una scelta nata quasi da un interesse personale. Ho sempre avuto una sorta di passione per le patenti. Ho conseguito la patente per la moto, la A3, e successivamente, lavorando in cantiere, anche le abilitazioni per gli escavatori e per le macchine movimento terra. Con il tempo sono diventato il più competente nella loro conduzione all’interno della ditta; infatti, nell’ultimo periodo mi occupavo principalmente degli escavatori”.

Qual è stato il momento in cui ha cambiato direzione, avvicinandosi alla ‘patente’ per la recitazione?

“È stato un passaggio particolare, in parte casuale. Mi trovavo in cantiere, impegnato nella ristrutturazione di un locale, quando un amico mi segnalò che proprio lì sotto si stava svolgendo un casting. Decisi di partecipare senza aspettative, con leggerezza, convinto che non sarebbe accaduto nulla. In quel periodo l’idea di diventare attore mi sembrava del tutto irrealistica, anche perché non conoscevo quel mondo. Il provino non ebbe esito positivo, ma accadde qualcosa di importante: il casting director mi notò grazie a un video di presentazione. Quello fu il momento in cui cambiò la prospettiva. Per la prima volta, quell’ambiente mi apparve vicino, accessibile. In quell’occasione riaffiorò anche un ricordo: da bambino avevo fatto teatro, in una struttura che accoglieva pazienti psichiatrici. Nel frattempo, mi dedicavo anche alla musica rap a livello amatoriale, con alcune esperienze significative come l’apertura di alcuni concerti a Reggio Calabria (Gué, Lazza, Achille Lauro, Ernia, ndr). Tuttavia, mi resi conto che nei videoclip l’aspetto che mi coinvolgeva di più era la recitazione, persino più della musica. A quel punto ho iniziato a considerare seriamente questa possibilità. Mio padre mi ha sostenuto fin dall’inizio, e così ho scelto di intraprendere un percorso accademico nella recitazione”.

Che cosa le ha offerto concretamente la recitazione, anche sul piano personale?

“Anzitutto mi ha dato un grande sollievo. Negli ultimi anni di lavoro avvertivo un malessere costante, una tensione interiore che non riuscivo a sciogliere. La recitazione, sia sul palco sia soprattutto sul set, ha avuto un effetto molto concreto: ha attenuato quella condizione. In particolare, nutro un vero amore per il set. Mi coinvolge totalmente, è un ambiente in cui mi sento pienamente a mio agio. È come trovarmi in uno spazio protetto, in cui riesco davvero a essere me stesso. Nella vita quotidiana, invece, questo mi risulta molto più difficile. Per dirlo con chiarezza: per la prima volta ho avuto la sensazione di essere nel posto giusto. Non in un contesto in cui adattarmi, ma in uno spazio che percepisco come mio, quasi fosse sempre esistito dentro di me”.

Questo significa che sul set o sul palco riesce a compiere con facilità azioni che nella vita quotidiana le risultano difficili?

“Esattamente: in scena riesco a fare gesti che, nella quotidianità, mi risultano complessi. L’ho sperimentato anche in modo molto concreto. Per esempio, quando soffro di insonnia, utilizzo proprio la recitazione come strumento. Mi dico: ‘C’è una macchina da presa che mi sta riprendendo e devo addormentarmi per una scena’. E funziona: riesco ad addormentarmi solo in questo modo. È come se, immaginando di essere osservato, riuscissi a distaccarmi da me stesso, da Manuel, ed entrare in un personaggio. Questo non vale soltanto per il sonno. Mi è capitato anche con il cibo: se devo mangiare qualcosa che non gradisco, immagino di essere in scena e riesco a farlo senza difficoltà. Può sembrare insolito, ma per me è un meccanismo molto concreto”.

Teme di scoprire lati di sé attraverso la recitazione che potrebbero spaventarla?

“No, non temo di scoprire aspetti di me. La preoccupazione è semmai l’opposto: non riuscire a raggiungerli fino in fondo. Sono molto motivato e sento un forte desiderio di mettermi a nudo attraverso la recitazione. In scena cerco sempre di mostrarmi senza filtri, senza inibizioni. Voglio esplorarmi a fondo, ma anche mettermi completamente al servizio dell’opera e della sceneggiatura. Nel mio percorso, per esempio, ho lavorato su testi come Vestire gli ignudi di Luigi Pirandello, dove questo aspetto è centrale. Non temo, quindi, ciò che potrei scoprire: temo piuttosto di non riuscire ad approfondire abbastanza, di non arrivare fino in fondo”.

Che rapporto ha con l’ambizione?

“Ho un’ambizione molto forte, forse anche eccessiva. Mi viene in mente una frase di George Jung, che parla del timore che l’ambizione possa superare il talento. In questa riflessione mi riconosco molto. Dentro di me l’ambizione non conosce limiti: non riesco ad affrontare un’attività senza puntare al massimo. È una spinta costante. Allo stesso tempo è qualcosa che proteggo con grande attenzione. Quando percepisco che qualcuno la mette in discussione o tenta di ridimensionarla, ne soffro. Per questo cerco di difenderla, investendo tutte le energie possibili, sia fisiche sia emotive”.

C’è qualcosa che ritiene possa ostacolare questa ambizione?

“Sì, ci sono aspetti che suscitano preoccupazione. Per esempio, mi colpisce quando il cinema italiano viene giudicato in modo negativo e generalizzato. Temo che questa percezione possa, in prospettiva, limitare alcune opportunità. Faccio un esempio: credo di poter recitare anche in inglese, ma non essendo madrelingua potrei essere percepito come ‘un italiano che parla inglese’. Questo potrebbe rappresentare un limite, ed è un elemento che mi porta a riflettere. In situazioni del genere, l’ambizione non viene meno, ma si trasforma, si adatta. Avverto però anche un senso di responsabilità: mi piacerebbe contribuire a modificare questa percezione del cinema italiano. Esiste infatti una produzione di altissimo livello che spesso non raggiunge il pubblico, non per mancanza di valore, ma per dinamiche più ampie, difficili da comprendere pienamente. Se c’è un fattore che mette davvero alla prova la mia ambizione, sono proprio queste condizioni esterne, indipendenti dalla volontà individuale, ma capaci di influenzare profondamente il percorso”.

L’ambizione, a suo avviso, può trasformarsi in ossessione? Ed eventualmente la spaventa il passaggio o lo spera?

“Direi entrambe le cose. A essere sincero, è già un’ossessione. La considero però un’ossessione positiva, che non lavora contro di me ma a mio favore. È una spinta che mi consente di dare sempre il massimo e di investirmi completamente in ciò che faccio. In questo senso la percepisco come un elemento utile, anche perché l’arte, per sua natura, permette di elaborare paure e tensioni interiori. È simile a uno psicodramma: consente di trasformare ciò che si prova in espressione creativa”.

Riesce a individuare il punto in cui questa ossessione potrebbe diventare dannosa?

“Credo che il rischio risieda nel rapporto con il tempo. Penso a un’intervista di Leonardo DiCaprio, in cui raccontava di aver rifiutato alcuni ruoli per accettarne altri che gli permettessero di interpretare personaggi più giovani. Sosteneva che certe opportunità non si sarebbero ripresentate in futuro, e desiderava coglierle finché possibile. Ecco, un ragionamento simile potrebbe trasformarsi, per me, in una fonte di ossessione: il desiderio di interpretare ruoli legati alla mia età, di non perdere occasioni irripetibili. Con L’Oratore ho avuto una grande opportunità: Felice è un personaggio molto giovane, quasi diciottenne, e questo è stato significativo. Il rischio sarebbe vivere il tempo come una scadenza, come se esistesse un termine entro cui realizzarsi. So bene, invece, che molti attori raggiungono risultati importanti anche in età più avanzata. Ciò che vorrei evitare è arrivare, magari a cinquant’anni, al ruolo più importante e guardarmi indietro con il rimpianto di non aver vissuto il percorso con serenità. Per questo il confine tra un’ossessione positiva e una negativa, per me, sta proprio nel rapporto con il tempo e con le aspettative che si costruiscono”.

C’è qualcosa che potrebbe mettere davvero alla prova la sua sensibilità come attore?

“Sì, ritengo abbia a che fare con il contatto con la mia dimensione infantile. Il mio film preferito è L’innocenza di Hirokazu Kore-eda, e ogni volta che lo guardo mi commuovo. I protagonisti sono bambini, e i personaggi che interpretano esprimono una purezza assoluta, priva di sovrastrutture. Interpretare un ruolo che mi riporti a quel livello di innocenza, a una dimensione così autentica e senza filtri, toccherebbe profondamente la mia sensibilità. Non so se sarebbe doloroso, perché potrebbe avere anche un effetto terapeutico, ma certamente avrebbe un impatto molto forte. La componente infantile è quella che più di ogni altra riesce a smuovere qualcosa dentro di me”.

E la nudità fisica in scena la metterebbe a disagio?

“No, la nudità fisica non mi crea difficoltà. Ciò che conta davvero è l’esposizione emotiva: è lì che si concentra tutto. Mettersi a nudo da quel punto di vista è ciò che può incidere maggiormente. La dimensione fisica, invece, non la percepisco come problematica”.

Che rapporto ha con il suo corpo?

“Non lo definirei semplice, ma neppure conflittuale. Non mi sento in contrasto con il mio corpo; ho conosciuto persone che vivono un disagio molto più profondo sotto questo aspetto, e non è il mio caso. Ci sono caratteristiche che cambierei, come capita a molti, per esempio l’altezza, ma non le vivo come limiti invalicabili. Con il tempo ho imparato a considerarle anche da un’altra prospettiva, soprattutto in relazione alla recitazione. In un certo senso le considero un vantaggio, perché mi spingono a lavorare maggiormente sull’emotività, su ciò che porto dentro, piuttosto che sull’apparenza. Possono diventare strumenti espressivi, non ostacoli. Il mio è quindi un rapporto equilibrato: da un lato il desiderio di modificare alcuni aspetti, dall’altro la consapevolezza che proprio quegli aspetti possono rivelarsi utili nel lavoro. Inoltre, molti attori che stimo non rispondono a canoni fisici ‘perfetti’, e questo contribuisce a ridimensionare alcune insicurezze”.

Che cosa rappresenta per lei il successo?

“Lo associo soprattutto al lavoro, in senso concreto, quasi quantitativo. Non lo collego tanto a premi o riconoscimenti immediati, quanto alla possibilità di lavorare con continuità e costruire un percorso ricco di esperienze. Mi interessa ciò che rimane nel tempo. Credo che il valore di un artista venga riconosciuto pienamente spesso solo dopo la sua scomparsa. Penso, per esempio, a figure come David Lynch e ad altri grandi autori. Se dovessi immaginare il mio successo, lo vedrei come un ampio bagaglio di esperienze: molti film da attore, magari un progetto da regista (ne ho scritto uno e presto cercherò di produrlo) e, in generale, una continuità nel lavoro. Paradossalmente, per me il successo si misura anche nella riduzione del tempo libero. Anche se, riflettendoci, non lo considero davvero tale: il momento che più si avvicina a una forma di libertà è quello tra un ciak e l’altro”.

Quali storie le piacerebbe raccontare come regista?

“Vorrei esplorare le profondità dell’animo umano. È questo che mi interessa davvero. Il mio punto di riferimento è Andrej Tarkovskij, che considero fondamentale. Nei suoi film c’è una poesia straordinaria e una capacità unica di indagare l’interiorità. Un effetto simile si ritrova nelle opere di Fëdor Dostoevskij, che possono essere rilette più volte, offrendo ogni volta nuove chiavi di comprensione dell’essere umano. Con il mio cinema vorrei offrire allo spettatore la possibilità di interrogarsi, di porsi domande intime e profonde. Non mi interessa trasmettere una morale o stabilire chi abbia ragione. Non credo a una divisione netta tra bene e male: ogni individuo è il risultato della propria storia. Attribuisco grande importanza anche alla narrazione. Sono profondamente legato alle storie e al loro ruolo nella vita dell’uomo. Senza storie non si può vivere: rappresentano una necessità primaria, alla base del cinema, del teatro e di ogni forma di racconto. Abbiamo bisogno che qualcuno ci racconti una storia, anche solo per addormentarci o per affrontare la quotidianità. Se questo legame si interrompesse, il mondo rischierebbe di apparire immobile e privo di significato, con una deriva verso il nichilismo e il cinismo che mi spaventa profondamente”.

Qual è stato il sacrificio più grande che pensa di aver compiuto per il suo lavoro?

“Più che di sacrificio parlerei di una scelta radicale. Ho intrapreso una strada dalla quale non sento possibile tornare indietro. La parte più prudente di me è stata accantonata. Se c’è un sacrificio, consiste proprio nel rinunciare alla cautela e accettare una dimensione fatta di incertezza, conflitto anche interiore e continuo movimento. È una condizione che non concede tregua, ma che al tempo stesso rende tutto vivo. Il rischio di esporsi e di ferirsi è reale, e accade. Tuttavia, cerco consapevolmente di non proteggermi troppo, perché per svolgere questo lavoro è necessario esporsi senza barriere”.

Se la stanza in cui dorme dovesse descriverla, che cosa direbbe?

“Probabilmente direbbe che in me c’è un forte senso dell’ordine, forse anche superiore al necessario. Allo stesso tempo, aggiungerebbe che provo una certa soddisfazione quando questo ordine viene interrotto, quando qualcosa lo destabilizza. In quei momenti percepisco che c’è movimento, che sta avvenendo un cambiamento, che accade qualcosa di vivo”.

Che cosa c’è in questa stanza?

“Ci sono pochi oggetti, seguo uno stile essenziale. Ho un poster del mio film preferito, Monster di Hirokazu Kore-eda: uno sfondo rosso con due bambini, a cui sono molto legato. C’è anche un poster de Il gigante di ferro. Inoltre, conservo due fotografie con la mia compagna, scattate durante la sua laurea. Per il resto, lo spazio è volutamente essenziale”.

Per quale motivo ha scelto questa impostazione?

“Mi aiuta a pensare. Avverto molta complessità dentro di me, quindi cerco di creare ordine all’esterno, come forma di equilibrio. Quando scrivo o lavoro sui personaggi, ho bisogno che l’ambiente sia pulito e ordinato, per potermi immergere più facilmente nel disordine interiore che sto esplorando”.

Qual è stato l’ultimo gesto di cura che ha rivolto a se stesso?

“Riflettendoci, direi che mi sono concesso dei pancake con sciroppo d’acero. Poi, in modo del tutto spontaneo, mi sono dato un bacio sul ginocchio. Non so attribuirgli un significato preciso: è stato semplicemente un gesto istintivo”.

Se le togliessi l’arte, cosa le resterebbe?

“Se devo essere più concreto, ho una forte passione per il lavoro manuale: costruire oggetti, ideare soluzioni pratiche. Mi affascina molto anche la chirurgia. Per esempio, la mia compagna mi ha regalato un kit per esercitarmi con le suture, e ho imparato a eseguire diversi tipi di punti, anche complessi. È un ambito che mi interessa profondamente, forse perché il corpo umano è il sistema più complesso che esista. In fondo, è un interesse che si collega anche alla recitazione: costruire, intervenire, dare forma”.