Manuela Bianchi convocata a sorpresa per l'omicidio di Pierina Paganelli, per Bruzzone "posizione si aggrava"

Manuela Bianchi è stata convocata in procura a Rimini e interrogata nell’ambito delle indagini sull’omicidio della suocera, Pierina Paganelli, per il quale è indagato Louis Dassilva, con cui Bianchi aveva una relazione. La convocazione è avvenuta alla vigilia di un’importante udienza del tribunale del riesame per la scarcerazione del sospettato principale dell’indagine.

Manuela Bianchi convocata in procura

La procura di Rimini ha convocato per un interrogatorio Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli. La donna è già accusata di favoreggiamento nel caso Paganelli.

Bianchi è la persona che scoprì, il 4 ottobre del 2023, il cadavere di Paganelli nei garage del condominio dove la donna abitava a Rimini. Dopo la scoperta, secondo la procura, avrebbe incontrato Dassilva, il principale sospettato, al momento in carcere.

I due, stando alla ricostruzione, avevano una relazione extraconiugale che Paganelli avrebbe scoperto. Secondo gli investigatori Dassilva l’avrebbe uccisa per nascondere la relazione e Bianchi lo avrebbe coperto.

La posizione di Manuela Bianchi

Questa versione sarebbe stata data proprio da Manuela Bianchi durante un interrogatorio a marzo 2025, nel quale ha di fatto accusato Dassilva.

Secondo quanto riportato dalla trasmissione di Canale 5 Dentro la Notizia però, sarebbero emerse testimonianze e messaggi da parte di un’amica di Bianchi che avrebbero causato la convocazione in procura.

Al momento gli investigatori non hanno fatto trapelare nulla su questo sviluppo delle indagini. Nella giornata di domani 30 gennaio si terrà inoltre l’udienza presso il tribunale del riesame per la scarcerazione di Dassilva.

L’interpretazione di Roberta Bruzzone

Alla trasmissione La Vita in Diretta è intervenuta anche Roberta Bruzzone, che è consulente di Dassilva, e ha fornito un’interpretazione della convocazione di Bianchi:

Gli scenari sono diversi. Potrebbe essere stata convocata solo per dei chiarimenti in vista dell'udienza di domani. L'altra possibilità è che ci sia stato un aggravamento della sua posizione.

Bruzzone ha poi sottolineato che nelle ultime indagini sarebbero emerse incongruenze nelle dichiarazioni di Bianchi, che potrebbero aver reso meno solida la sua posizione agli occhi degli investigatori.