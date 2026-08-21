Manuela Moreno e la malattia di un familiare, "chiesi grazia a Padre Pio, per medici guarigione inspiegabile"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Manuela Moreno afferma di aver ricevuto la grazia da Padre Pio per la “guarigione inspiegabile” di un familiare malato. La giornalista, volto noto della Rai alla guida del format estivo del programma di punta del pomeriggio del primo canale La Vita in diretta, ha parlato in un’intervista della sua personale spiritualità e della devozione per il santo di Pietrelcina, raccontando l’episodio della malattia del parente e della rivelazione ricevuta nel santuario attraverso un profumo.

La grazia ricevuta per la malattia del familiare

Manuela Moreno è salita alla ribalta degli schermi dei telespettatori italiani per la sostituzione fino a settembre di Alberto Matano alla conduzione de La Vita in diretta, registrando ottimi numeri negli ascolti Tv.

Intervistata dal settimanale Oggi, la giornalista ha parlato della sua venerazione per padre Pio e di un evento in particolare che ha fortificato la sua fede: “Molto tempo fa, chiesi a Padre Pio una grazia, legata a una malattia di un familiare. Poi i medici mi dissero che la guarigione era inspiegabile, però io sapevo che avevo richiesto questa grazia” ha raccontato.

ANSA

La devozione a Padre Pio

Moreno ha spiegato il patto con Padre Pio legato a quella grazia, “sarei andata a trovarlo dopo, nel momento in cui la congiuntura sarebbe stata giusta” ha detto, raccontando di un’altra manifestazione della presenza del santo che afferma di aver percepito proprio durante la sua vista al santuario di San Giovanni Rotondo.

“Quando a San Giovanni Rotondo sono entrata nella sua cella ho sentito un fortissimo profumo di fiori. Mi sono guardata intorno ma non c’era niente che potesse rimandare a questo profumo… La mia amica diceva: ‘Ma cosa cerchi?’. Io: ‘Ma lo senti questo profumo di fiori?’. Lei mi diceva: ‘No’. ‘Ma non è possibile, è fortissimo’. Era dolce ma non mieloso, non so come spiegarlo – ha detto a Oggi – Questa è una cosa che mi ha molto colpito, scioccato devo dire, e quindi inseguendo il percorso fatto da lui sono andata a San Michele Arcangelo sul Gargano. È stato molto toccante”.

La spiritualità di Manuela Moreno

Nell’intervista la giornalista ha spiegato che nonostante abbia ricevuto un’educazione cattolica e sia cresciuta in una famiglia praticante, la sua spiritualità se l’è “cucinata un po’ addosso” e va oltre il culto di Padre Pio.

“Ho una religiosità personale che non è fatta di riti esteriori, è fatta di sostanza. Mi sono anche approcciata a vari mondi per la mia curiosità, ho seguito pratiche buddiste e a Bali ho avuto contatti con l’induismo” ha rivelato.