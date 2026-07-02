Manuela Moreno, l’intervista alla giornalista: “Detesto la perfezione, mi metto continuamente in discussione“

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono giornalisti che raccontano le notizie. E poi ci sono giornalisti che, con il passare degli anni, finiscono per assomigliare al modo in cui hanno scelto di raccontarle, come Manuela Moreno. Non perché abbia costruito un personaggio, ma perché ha lasciato che fosse il mestiere a modellare lentamente il suo sguardo. Uno sguardo che non cerca mai di occupare la scena, ma di attraversarla con discrezione, lasciando sempre che siano i fatti a parlare prima delle persone che li raccontano. In oltre trent’anni di Rai ha visto cambiare il linguaggio della televisione, il ritmo dell’informazione e perfino il significato della parola ‘notizia’. Ha attraversato guerre, terrorismo, cronaca, politica, emergenze internazionali e grandi eventi senza mai cedere alla tentazione di trasformare se stessa nel centro del racconto. Mentre il giornalismo televisivo diventava sempre più veloce, più rumoroso e, spesso, più autoreferenziale, Manuela Moreno ha continuato a difendere un principio che oggi appare quasi controcorrente: rallentare per verificare, ascoltare prima di parlare, mettere la notizia davanti all’ego. Eppure sarebbe un errore ridurre Manuela Moreno al solo rigore professionale. Dietro quella disciplina si intravede una donna che continua a convivere con lo stupore della ragazza entrata precaria a via Teulada nel 1992, capace ancora oggi di emozionarsi davanti ai corridoi della Rai perché, prima di essere un luogo di lavoro, rappresentano una storia collettiva alla quale sente di appartenere. È forse questo il tratto più sorprendente della conversazione: la consapevolezza di aver sacrificato molto di sé al mestiere senza viverlo come una rinuncia, ma come una scelta libera, quasi naturale. Non c’è nostalgia nelle sue parole, né il desiderio di riscrivere il passato. C’è piuttosto la serenità di chi considera perfino gli errori parte del proprio patrimonio umano. Oggi quella stessa esperienza approda alla guida de La Vita in Diretta Estate, un programma che affianca alla cronaca le storie delle persone comuni e che le chiede una vicinanza diversa rispetto a quella del telegiornale. Ma anche qui Manuela Moreno rifiuta le scorciatoie dell’emozione esibita. Per lei l’empatia non consiste nel condividere pubblicamente il dolore di chi ha davanti, bensì nel provare a lasciare quella persona in una condizione migliore di come l’ha incontrata. È un’idea di servizio pubblico che ha poco a che fare con la retorica e molto con il senso concreto della responsabilità. Nel corso dell’intervista esclusiva per Virgilio Notizie a Manuela Moreno emerge il ritratto di una professionista che diffida della perfezione, sorride delle critiche quando sono intelligenti, continua a mettersi in discussione e conserva una fiducia quasi ostinata nel futuro del giornalismo e nelle nuove generazioni. Forse perché, in fondo, non ha mai smesso di sentirsi quella ragazza che camminava nei corridoi della Rai con gli occhi pieni di meraviglia. E probabilmente è proprio questa capacità di restare curiosa, più ancora dell’esperienza accumulata, il motivo per cui il suo modo di raccontare il mondo continua a sembrare autentico.

Dopo tanti anni nei telegiornali, La Vita in Diretta Estate è un programma che vive di cronaca, ma anche di storie quotidiane. Questo spazio le permette di mostrare un lato diverso del Suo modo di fare informazione?

“Direi proprio di sì. È un’esperienza che mi porta ad affrontare temi di cui non mi occupavo quotidianamente. Ma è anche un’opportunità per instaurare un rapporto diverso con il pubblico, molto più diretto. È come se ne percepissi ancora di più la presenza. Nel telegiornale esiste sempre una sorta di liturgia che, inevitabilmente, crea una certa distanza da chi segue il programma. In una trasmissione come La Vita in Diretta, invece, il rapporto è più immediato e questo cambia profondamente anche il modo di viverla”.

Qual è stata la prima difficoltà quando è andata in onda, lunedì? E come l’ha affrontata?

“Più che di difficoltà parlerei di adattamento. È un programma molto lungo e questo richiede inevitabilmente un’energia diversa. Poi ci sono anche i tacchi, ma ormai ci sono abbastanza abituata. L’aspetto che, a mio avviso, richiede sempre un paio di puntate è riuscire a cucirsi addosso lo studio come se fosse un abito. Ogni studio è diverso: cambiano i punti di riferimento, le telecamere e il modo in cui ci si muove nello spazio. C’è sempre una fase di adattamento, una sorta di sartoria tecnologica che richiede un po’ di tempo prima di diventare del tutto naturale”.

Fa parte di quei professionisti che alle dieci del mattino attendono i dati Auditel oppure, con gli anni, ha imparato a considerarli con il giusto distacco?

“La consultazione dei dati Auditel fa parte del nostro lavoro. Non è una stranezza, né un’ossessione o un evento eccezionale. È semplicemente il modo in cui funziona questo mestiere. La mattina ci si riunisce, si leggono i giornali, poi si analizzano gli ascolti e, subito dopo, si costruisce la scaletta della giornata: è parte della normale routine. Probabilmente, dall’esterno gli ascolti vengono percepiti in modo diverso. Per noi, invece, sono uno strumento di lavoro. Servono a valutare il lavoro svolto, a capire se si è in linea con le aspettative del pubblico, se ciò che si è cercato di realizzare ha funzionato e se il messaggio è arrivato nel modo previsto. Non li osservo con curiosità voyeuristica. Li consulto perché fanno parte del mestiere. Sono uno strumento di verifica del lavoro svolto il giorno precedente”.

Eppure, soprattutto nel web, si continua a parlare di guerre degli ascolti, di vincitori, di sconfitti, di trionfi e di catastrofi.

“In realtà non è così. Non li guardiamo per esultare o rammaricarci. Li analizziamo perché rappresentano il momento in cui arriva il riscontro del pubblico. Sui social il feedback è immediato. In televisione, invece, bisogna aspettare le dieci del mattino del giorno successivo per capire quale sia stata la risposta del pubblico. Per chi svolge questo lavoro è una prassi del tutto normale. Non è una forma di insicurezza né una questione di vittorie o sconfitte. Semplicemente, il lavoro sulla puntata del giorno precedente si conclude con quei dati. Da quel momento si riparte, si rimodula il programma, si comprende meglio quale relazione si sia instaurata con il pubblico e si costruisce la puntata successiva. È naturale che chi osserva la televisione dall’esterno tenda a interpretare quei numeri come una competizione: chi ha vinto, chi ha perso, chi ha ottenuto risultati migliori e chi peggiori. Per chi lavora in televisione, invece, rappresentano semplicemente uno strumento di lavoro, al pari della preparazione di una scaletta”.

Sul web accade qualcosa di molto simile. Noi utilizziamo strumenti come gli analytics, che ci restituiscono i dati praticamente in tempo reale, e li impieghiamo per orientare il nostro lavoro.

“Esattamente. Tutta la narrazione su chi sale, chi scende, chi è davanti e chi rincorre appartiene a un momento successivo. È il racconto di chi analizza la televisione, di chi formula previsioni, costruisce interpretazioni o alimenta un po’ di tensione intorno ai palinsesti. Per noi, invece, è semplicemente una normale routine di lavoro”.

Ha appena citato i social. In questi anni la televisione ha spesso cercato di inseguirne il ritmo. Lei, invece, ha più volte difeso un’informazione capace di rallentare. Crede che oggi il vero lusso sia il tempo?

“Sì, perché la frenesia porta agli errori. Cercare di anticipare le notizie rischia di far circolare informazioni che non sono ancora state verificate. A noi, naturalmente, questo non deve accadere. Sui social ci si può permettere di diffondere una notizia e poi aggiornarla di continuo, perfino smentirla in tempo reale. La televisione, invece, ha tempi diversi e, soprattutto, responsabilità diverse. Ancora di più quando si parla di servizio pubblico. Finché una notizia non è verificata e confermata, è preferibile prendersi qualche minuto in più e offrire un’informazione attendibile, piuttosto che inseguire una rapidità che, alla fine, non cambia il contenuto della notizia. Abbiamo il dovere di rispondere al nostro pubblico con la serietà che questo mestiere impone. Il nostro lavoro richiede di valutare le notizie, verificarle e raccontarle con cognizione di causa, senza lasciarsi trascinare dalla fretta”.

Senza fact checking, in fondo, il mestiere perderebbe il suo senso.

“Esatto. Altrimenti diventa una gara a chi arriva per primo. Ma che cosa si conquista davvero? Arrivare prima non significa ottenere un risultato migliore, né sul piano dell’informazione né su quello degli ascolti. Diverso è il caso del giornalismo d’inchiesta, quando realizza uno scoop e porta alla luce fatti che nessun altro era riuscito a scoprire. Quello rappresenta un autentico valore aggiunto. Ma non deve mai avvenire a scapito della serietà e della verifica delle notizie. Su questo bisogna essere molto rigorosi”.

Ha trascorso la vita a raccontare le storie degli altri. Ha mai avuto la sensazione che, mentre osservava il mondo, qualcuno abbia osservato troppo poco Manuela Moreno?

“Non credo di essere una persona così interessante da osservare. Non penso di avere molto da raccontare su di me. Semmai, forse, sono stata io a osservare troppo poco me stessa. Ho messo in secondo piano molti aspetti della mia vita per dedicarmi al lavoro. Ho prestato più attenzione a ciò che accadeva intorno a me che alla mia dimensione personale. Eppure non ho alcun rimpianto. Rifarei tutto esattamente allo stesso modo, errori compresi. Anzi, credo che gli errori siano tra gli insegnamenti più preziosi della nostra vita”.

Qual è l’errore professionale più importante o, magari, quello che oggi ricorda con maggiore affetto?

“Sa qual è il punto? Che ogni errore, in qualche modo, sono riuscita a trasformarlo in esperienza. Per questo non mi resta impresso come un errore, ma come una tappa del mio percorso, un momento di crescita. Forse, se proprio devo indicarne uno, avrei potuto scegliere di rimanere negli Stati Uniti”.

Che esperienza è stata, per lei, quella americana? E come guarda oggi agli Stati Uniti?

“Dal punto di vista professionale, gli Stati Uniti rappresentano un punto di riferimento. Il loro modo di fare informazione è estremamente interessante. I programmi sono costantemente all’avanguardia, riescono a mantenere un passo avanti e non si sono mai lasciati superare dai social. La televisione americana gode ancora di ottima salute e continua a registrare ascolti straordinari. Sono stata intervistata da 48 Hours, in occasione del caso Chico Forti, e lì si parla di numeri che, per noi, sono quasi impensabili: oltre cento milioni di telespettatori. Dati difficilmente paragonabili ai nostri. Ciò che mi colpisce è la continua ricerca di rinnovamento. Il modello americano dell’informazione mi piace e continua a incuriosirmi. Quando ero lì ho avuto l’opportunità di assistere alle trasmissioni della CNN direttamente dagli studi e di confrontarmi con i colleghi che conducono i principali programmi di informazione. È stata un’esperienza che mi ha arricchita profondamente. Lo è stata anche sul piano personale. Ho avuto l’opportunità di conoscere realtà straordinarie: dal confine con il Messico alle riserve dei nativi americani. Ho visitato luoghi che pensavo esistessero soltanto nei film e invece ho potuto vedere con i miei occhi e raccontare. Anche sotto questo profilo è stata un’esperienza di grande valore. Ancora oggi considero gli Stati Uniti un laboratorio estremamente interessante sotto il profilo geopolitico, delle tendenze e, naturalmente, dell’informazione. È un Paese che continuo a seguire con grande interesse. Apprezzo molto la televisione americana e, più in generale, il modello anglosassone”.

Il modello anglosassone ha sempre cercato di separare le notizie dalle opinioni. In un panorama in cui, spesso, le due dimensioni finiscono per intrecciarsi, come crede di essersi mossa?

“Quando conduco il telegiornale racconto le notizie. Quando sono alla guida di un programma entrano in scena anche le opinioni, ma non sono mai le mie. Sono quelle degli ospiti, delle persone coinvolte e di chi partecipa al racconto. Do spazio a tutte le opinioni, ma non credo che le mie abbiano motivo di entrare nella notizia. Le mie idee non fanno notizia. Non ho mai confuso la mia persona con i fatti che raccontavo. Ho sempre cercato di restare un passo indietro rispetto alla notizia. Credo che questa sia una delle qualità più importanti del giornalismo: saper dosare la propria presenza, rispettare i fatti, non confondere mai l’opinione con l’informazione e non mettersi mai davanti alla notizia”.

Allora possiamo dire che non aprirebbe mai un collegamento con un tono troppo confidenziale o con una battuta del tipo: «Caffeuccio delle cinque…».

“Se si conduce un programma, ci si può concedere anche un registro più informale. Io, però, provengo da una scuola giornalistica molto rigorosa, quella del telegiornale. E lì non si sbaglia. È una disciplina che ti accompagna sempre”.

Rigore professionale. Eppure la parola “rigore” sembra accompagnarla anche sotto un altro aspetto. Prima di diventare giornalista praticava sport. È lì che ha imparato quella disciplina che ancora oggi la contraddistingue?

“È proprio nello sport che ho imparato la disciplina, il rigore e anche il rispetto dell’avversario. Per me l’avversario non è mai un nemico: è, appunto, un avversario. L’idea stessa del nemico mi è estranea. Non ne ho mai avuti, né nella vita né nel lavoro. Gli avversari, invece, mi piacciono perché rappresentano uno stimolo. E, le dirò, mi divertono perfino più le critiche dei complimenti. Le critiche non mi fanno soffrire, anzi. Degli attacchi, spesso, finisco persino per sorridere. Naturalmente devono essere critiche fondate, sensate. Quando, invece, si trasformano in offese o insulti, è tutt’altra storia. Oggi questa cattiva abitudine è molto diffusa, soprattutto sui social, ma purtroppo riguarda anche alcuni colleghi che si occupano di presunta critica televisiva. Invece di formulare osservazioni professionali, scivolano sul piano personale. È un atteggiamento che detesto. Non mi interessa e non credo faccia bene a nessuno. È un modo antiquato di mettersi in cattedra che, sinceramente, mi lascia molto perplessa”.

Nel corso della sua carriera ha raccontato terrorismo, guerre, tragedie e cronaca nera. Secondo lei, esiste un momento in cui un giornalista perde l’innocenza?

“No, l’innocenza no. Quella non si perde mai. Fa parte del modo in cui bisogna rapportarsi alla notizia. Se si riesce a mantenere la giusta distanza, ciò che si racconta non finisce per travolgerti. L’obiettività assoluta non esiste. È evidente che il mio punto di vista sarà diverso dal suo o da quello di un altro collega. È come un pittore: ognuno dipingerà una mela in modo diverso. Per me sarà più importante un aspetto della notizia, per lei magari un altro. Racconteremo quindi la stessa vicenda da prospettive differenti, ma sempre nel rispetto dei fatti. La notizia resta la stessa. E se si mantiene la giusta distanza da ciò che si racconta, non può fare né bene né male”.

A La Vita in Diretta, però, oltre alla cronaca ci sono anche le storie delle persone comuni. In quel contesto quanto conta l’empatia? E che cosa teme di più: emozionarsi troppo o smettere di emozionarsi?

“L’emozione è una reazione naturale. Quando raccontiamo storie nelle quali il servizio pubblico può contribuire concretamente a risolvere un problema, però, l’emozione non deve tradursi nella partecipazione al dolore come se fosse il nostro. A mio avviso quella è un’empatia di maniera, un po’ ‘pelosa’, che non aiuta davvero a trovare una soluzione. La vera emozione arriva quando si riesce a dare un contributo concreto, quando si offre voce a qualcuno o lo si aiuta a risolvere un problema. L’emozione arriva quando il programma finisce e ci si può chiedere: «Ci siamo riusciti?». Quando quella signora ha finalmente ottenuto l’ascensore che chiedeva o quel ragazzo è riuscito ad avere ciò di cui aveva bisogno. È allora che ci si può concedere di emozionarsi, perché l’emozione nasce dal risultato. Non dobbiamo mai perdere di vista il fatto che siamo servizio pubblico. Quando si riesce a risolvere un caso, c’è certamente la soddisfazione per quella persona, ma soprattutto la dimostrazione che, con buona volontà, impegno e attenzione, alcuni problemi possono davvero trovare una soluzione. E se ne risolvi uno, offri speranza anche a molte altre persone che vivono situazioni simili”.

Durante un’intervista, per lei contano di più le parole o i silenzi?

“Molto spesso i silenzi. Bisogna saper leggere negli occhi delle persone e comprendere ciò che raccontano quei silenzi che, a volte, non riescono nemmeno a trovare le parole”.

Anche la sua vita privata è sempre stata accompagnata da una certa discrezione. È una scelta dettata dal pudore, dal desiderio di libertà o da una forma di autodifesa?

“Semplicemente perché non credo che interessi così tanto alle persone. Non sento il bisogno di metterla in piazza. Non penso che la mia vita privata sia così interessante per chi mi segue da casa”.

Si è mai sentita imprigionata dall’etichetta della giornalista impeccabile?

“No, questo lo dice lei, non io (ride, ndr). Anzi, le dirò di più: sono molto peccabile e me ne vanto anche. Detesto la perfezione. Il mio claim è: ‘Non mettetevi troppo comodi’, perché, in realtà, sono la prima a mettermi continuamente in discussione, in qualunque ruolo. Ed è forse proprio questa la mia forza”.

Qual è la fragilità che tiene accuratamente fuori dall’inquadratura? Quella che preferirebbe non venisse mai scoperta?

“In realtà non sento l’esigenza di nascondermi. Sono esattamente la persona che vede. Anzi, è una delle osservazioni che mi vengono rivolte più spesso quando mi incontrano: «La cosa sorprendente è che è esattamente come appare in televisione». Non c’è uno switch, non esiste una persona davanti alle telecamere e un’altra lontano dai riflettori. Credo che questo permetta di essere leali con se stessi e con gli altri, di vivere in sintonia con ciò che si è. Per questo è difficile sentire il bisogno di celare qualcosa. Se sei semplicemente te stesso, non hai nemmeno la pretesa di essere perfetto. I difetti esistono e, nel mio caso, sono anche piuttosto evidenti”.

Qual è il primo pensiero che le passa per la testa quando si spengono le luci dello studio?

“È fatta. Adesso mi tolgo le scarpe (ride, ndr)”.

Appartiene a una generazione di giornalisti cresciuta sul campo, consumando scarpe, aeroporti, taccuini e valigie. C’è qualcosa che teme possa andare perduto per chi oggi si avvicina a questo mestiere?

“No. Anzi, ripongo grandissima fiducia nelle nuove generazioni di giornalisti. Sono convinta che faranno molto meglio di noi, perché hanno a disposizione molti più strumenti e un mondo infinitamente più accessibile. Se oggi fossi una ragazza che si avvicina a questo mestiere, sarebbe molto più semplice reperire informazioni. Le distanze si sono accorciate e il mondo è diventato più raggiungibile. Per questo guardo alle nuove generazioni con grande fiducia e sono certa che sapranno fare ancora meglio della nostra”.

È entrata in Rai nel 1992. Se potesse tornare da quella giovane Manuela Moreno, che cosa le direbbe di aver sottovalutato o, al contrario, sopravvalutato del mestiere che stava per intraprendere?

“Sono entrata in Rai nel 1992 con un contratto da precaria. Ero al Tg1 e, per me, era qualcosa di straordinario. Faticavo quasi a crederci. Continuavo a guardarmi intorno. Osservavo i muri di via Teulada, perché allora eravamo ancora lì; pochi mesi dopo ci saremmo trasferiti a Saxa Rubra. Quei muri raccontavano una storia. Guardavo le scrivanie, i cassetti, percorrevo i corridoi immaginando i grandi giornalisti che erano passati di lì prima di me. Li osservavo con attenzione, ammirazione e stupore. Mi sentivo come una bambina al luna park. E quella sensazione non mi ha mai abbandonata. Lo stupore che ho provato entrando per la prima volta a via Teulada è rimasto praticamente lo stesso. Ancora oggi, ogni volta che entro qui per lavorare, so che tornerò a casa portando con me quello stesso stupore. Questa è una grande azienda e la sua storia traspare dalle stanze, dalle scale, dai corridoi. Ancora oggi mi capita di fermarmi davanti a un vecchio adesivo del Tg1 rimasto lì da trent’anni. Lo osservo perché mi incuriosisce. Mi ricorda quanto sia cambiato il modo di fare informazione. Sono davvero fiera di aver attraversato questi anni e di aver vissuto questa trasformazione all’interno di questa azienda. Continuo a credere che l’informazione non sia morta. I social non la uccideranno. Penso anche che la televisione goda ancora di buona salute. Deve soltanto ritrovare un po’ di slancio, recuperare quella vivacità e quel colore che, forse, con il tempo si sono un po’ affievoliti. Per il resto, sono convinta che ce la faremo”.