Manuele Velo, l’intervista al Tommaso di Mare fuori 6: “La serenità è la mia idea di felicità”

C’è una differenza sottile ma decisiva tra chi vuole essere visto e chi, invece, vuole essere riconosciuto: Manuele Velo appartiene alla seconda categoria. Non cerca lo sguardo della folla, cerca quello giusto. Non l’applauso, ma la conferma silenziosa di aver fatto le cose come andavano fatte. In un momento storico in cui la notorietà è spesso un obiettivo e non una conseguenza, Manuele Velo sembra muoversi al contrario. Ha disattivato notifiche dello smartphone, ha evitato i luoghi affollati quando Mare Fuori, la cui stagione 6 è disponibile su RaiPlay dal 4 marzo prima di approdare prossimamente su Rai 2, è esploso, ha preferito restare in disparte piuttosto che lasciarsi travolgere. Non per snobismo, ma per paura di perdersi. Perché sa che l’ondata passa, e quello che resta sei tu. O quello che sei diventato nel frattempo. Dietro Tommaso, il ragazzo che si prende una pallottola per Rosa Ricci per senso di colpa e bisogno di riscatto, c’è semplicemente Manuele Velo, un giovane uomo che conosce bene la parola disciplina. Lavora da quando ha 14 anni, da quando ha scelto il mondo della grafica come percorso. Si allena sette volte a settimana. Scrive di notte. Non si concede passi falsi. Ha una fame che non è solo ambizione: è urgenza di dimostrare, prima a se stesso e poi agli altri, che ce la può fare. Eppure, sotto la corazza del controllo, c’è una fragilità lucida. L’amore lo spaventa perché lo disarma. Il successo lo mette a disagio perché non vuole abituarsi a qualcosa che potrebbe finire. Il silenzio lo protegge, ma a volte lo isola. È severo con se stesso, quasi inflessibile. E quando finalmente riesce a dirsi “bravo”, lo fa come fosse un premio raro. Questa in esclusiva per Virgilio Notizie non è un’intervista sul personaggio Manuele Velo. È un incontro con un ragazzo che ha capito presto che la spensieratezza è un lusso, che la fortuna va afferrata, che il riscatto è una responsabilità. Un ragazzo che sogna la realizzazione, ma che ha già intuito una verità più profonda: non è il successo a fare la felicità, è la serenità. E forse, mentre lo ascolti parlare, ti accorgi che la sua battaglia non è molto diversa dalla tua.

Tommaso si prende una pallottola per Rosa. Se togliamo la retorica, secondo lei che cosa si cela davvero dietro quel gesto? Istinto? Amore? Desiderio di riconoscimento? Senso di colpa?

“Sicuramente c’è il senso di colpa. In quel momento Tommaso compie finalmente ciò che non aveva fatto per suo fratello, per di più nello stesso identico punto. È come se cogliesse un’occasione mancata in passato. Si tratta di un gesto istintivo, ma anche profondamente legato a quel rimorso. C’è poi la volontà di proteggere Rosa. Vuole sottrarla alla vita che stava scegliendo. Credo quindi che in quel gesto convivano entrambe le dimensioni: il senso di colpa e il desiderio di salvarla”.

Quando pensa a Tommaso, riconosce in lui qualche tratto che le appartiene?

“Sì, moltissimo. Il lavoro dell’attore consiste proprio nel partire dalle proprie sfumature e amplificarle in funzione del personaggio. Tommaso è stato definito un giustiziere, ma lo considero soprattutto una persona ‘giusta’. Sta dalla parte della giustizia e fatica ad accettare le storture. In questo mi riconosco molto. È anche una persona buona, sensibile, che porta dentro un dolore profondo”.

Quanto conta l’istinto nella sua scelta di continuare a recitare?

“Conta moltissimo. Sono una persona che riflette, che pianifica, che guarda al futuro. Forse proprio per questo l’istinto si fa sentire con forza. Mi capita di chiedermi se questa sia davvero la mia strada. Prima del progetto che inizierò la prossima settimana, ho girato un altro film a Roma, e anche lì me lo sono domandato. È un mestiere in cui, per quanto impegno si metta, serve sempre un sì che arriva da altri. Non dipende solo da noi. Gli attori non si autoproducono, o comunque accade raramente. Attendere un sì che non dipende da sé mette in discussione molte certezze. Tuttavia, oggi il percorso procede bene e l’istinto mi dice di continuare. Lo sento con chiarezza e andrò avanti con dedizione e determinazione”.

Come vive l’attesa tra un provino e l’altro?

“Chiamo i provini ‘tornei’. Si affrontano gironi, poi c’è il callback, infine la finale. È come sostenere continuamente colloqui di lavoro. Quando si conclude un progetto si torna disoccupati, e dal punto di vista mentale non è semplice. Sono una persona intraprendente, lavoro da quando avevo 14 anni e non resto mai inattivo. Eppure, ci sono giorni in cui si avverte il peso dell’inattività. Molti attori lo soffrono profondamente e spesso si lasciano sopraffare dallo sconforto”.

Come reagisce quando riceve un rifiuto e non alza la coppa?

“Cerco di incoraggiarmi. Mi ripeto che arriverà un’opportunità migliore. Anche mia madre Giovanna me lo dice spesso. In realtà non ho ancora vissuto una sconfitta bruciante, arrivare fino in fondo e poi perdere. Oggi, in un momento in cui per ragioni varie i provini non sono molti, su quattro callback che ho sostenuto, tre si sono conclusi positivamente. Non è presunzione la mia ma realismo: semplicemente non mi è ancora capitato un rifiuto definitivo all’ultimo momento. Sì, mi è capitato di arrivare in finale per un ruolo, hanno esitato, ma alla fine mi hanno scelto per un altro. Non ho ancora sperimentato cosa significhi la sconfitta finale”.

Aver iniziato a lavorare così presto l’ha fatta maturare prima del tempo?

“Sì. Sono cresciuto rapidamente e già allora me ne rendevo conto, nei ragionamenti che facevo rispetto ai miei coetanei, anche sul piano economico. Ho però rinunciato a diverse esperienze. Non parlo di rimpianti, perché sono soddisfatto della persona che sono oggi. Tuttavia, alcune occasioni le ho perse. Ho trascorso metà dei sabati della mia adolescenza lavorando. Qualcosa è mancato, ma non me ne pento. Preferisco cinque anni di sacrifici e cinquanta di libertà”.

Tra le esperienze a cui ha rinunciato c’è anche la spensieratezza?

“Sì, purtroppo. A volte le circostanze lo richiedono. Alcune dinamiche obbligano a crescere prima del previsto. L’essere umano, però, ha una grande capacità di adattamento”.

Molti raccontano di aver iniziato a recitare mossi da un desiderio di amore. È stato così anche per lei?

“Preferisco essere riconosciuto da una persona per i miei valori piuttosto che da molti come semplice immagine pubblica. Non credo di avere bisogno di visibilità. Ho sempre detto che voglio fare quest’arte non per la fama, che può eventualmente arrivare come conseguenza, ma per ciò che rappresenta per me”.

La notorietà, però, a un certo punto arriva. Lei, che era quasi del tutto estraneo ai social, si è ritrovato improvvisamente con decine di migliaia di persone che la osservano. Che effetto le fa?

“È una sensazione strana. Sto cercando di abituarmi. Prima di Mare Fuori 5 non pubblicavo foto né storie. Avevo un profilo professionale dove condividevo i progetti, perché lavoravo come grafico e videomaker. Il mio profilo personale era quasi inutilizzato: circa seicento follower, tutte persone che conoscevo. Non sono mai stato particolarmente incline ai social. L’idea di dovermi esporre per esigenze professionali (oggi viene richiesto anche questo) mi è pesato molto. Anche essere riconosciuto per strada mi ha destabilizzato. Quando uscì la serie, per un mese e mezzo evitai luoghi affollati. Non volevo vivere quell’ondata che avrebbe potuto alterare la mia percezione di me stesso”.

L’esatto contrario di ciò che fanno in molti.

“Sì, perché sapevo che avrebbe potuto essere una fase passeggera. Non volevo esaltarmi per qualcosa destinato a ridimensionarsi. Temevo che, quando nessuno mi avrebbe più fermato, avrei potuto pensare di aver perso valore. Non ho voluto viverla in quel modo. Ho persino disattivato le notifiche di Instagram. Ancora oggi tengo il ‘non disturbare’ sul telefono: non ricevo aggiornamenti, perché non voglio percepire in modo così invasivo questo cambiamento. La costante attenzione degli altri mi mette a disagio e faccio fatica ad accettarla del tutto”.

Volente o nolente, i commenti sono però arrivati. Qual è stato il complimento che l’ha colpita di più? E la critica che l’ha ferita maggiormente?

“Non attribuisco troppo peso ai giudizi. Spesso li prendo con ironia, anche quando veniamo presi in giro o paragonati ai personaggi delle stagioni precedenti. Se una scena cringe, sono il primo a riconoscerlo e a scherzarci sopra. Ridere mi aiuta a ridimensionare tutto. Non vale la pena logorarsi per insulti o osservazioni negative. Mi colpisce invece quando le persone mi incontrano di persona. Ho sempre il timore di apparire distante, antipatico o presuntuoso. Proprio ieri, in palestra, un ragazzo che mi conosceva per Mare Fuori si è complimentato per la mia umiltà e mi ha augurato di fare molta strada. Questo mi ha fatto piacere”.

Forse perché chi la conosce si rende conto che non corrisponde all’immagine che aveva immaginato.

“Sì, molti mi dicono: ‘Pensavo fossi antipatico’. Anche alcune colleghe sul set inizialmente credevano che fossi altezzoso. Invece si è creato un rapporto fraterno. E questo mi rende felice”.

Chi sono nella vita di tutti i giorni gli amici di Manuele?

“La mia famiglia è il primo punto di riferimento. Ho due fratelli: uno più grande, di ventiquattro anni, e uno più piccolo che a maggio ne compirà tredici. In casa siamo quasi tutti uomini, persino il cane: mia madre è l’unica donna. Una figura fondamentale per me è poi mio nonno: mi sostiene in ogni scelta, crede in me senza riserve ed è sempre disponibile. Poi c’è Carlo Acciardi, attore. Con lui condivido un legame speciale che un giorno mi piacerebbe raccontare meglio. Sostenne il provino per il ruolo di Tommaso ma fui scelto io. Era molto amico di Giuseppe Pirozzi, così quando entrai nel cast nella serie iniziammo a frequentarci e da allora siamo inseparabili. Gli sono riconoscente: mi aiuta con i self tape ed è sempre stato presente. Ha un cuore grande”.

Ma non dipendeva certo da lei la scelta del ruolo.

“Lo so, me lo ripetono spesso. Eppure, provo un senso di colpa. Ne abbiamo anche parlato. Mi ha detto che siamo come fratelli e che l’amicizia viene prima di tutto. Ma sono fatto così: mi immedesimo molto negli altri”.

Che rapporto ha con l’amore?

“Non sono fidanzato. L’amore mi spaventa. È l’esperienza che mi destabilizza di più. Ho sempre lavorato molto, mettendo me stesso e la famiglia al primo posto. Sono determinato e mi impegno al massimo in ciò che faccio, costruendo passo dopo passo il mio percorso. Quando però entra in gioco un sentimento forte, perdo equilibrio. Fatico a distinguere ciò che è giusto da ciò che non lo è. Non riesco più a tutelarmi. Ho avuto due relazioni importanti. Entrambe mi hanno consumato. La prima coincise con uno dei periodi più difficili della mia vita, poco prima di Mare Fuori. La svolta arrivò l’8 maggio, quando ricevetti la chiamata di Marita D’Elia per presentarmi in Marina dal regista: fu per me un passaggio decisivo e quasi risolutore. Quando soffro, reagisco cercando riscatto. Mi impongo di fare di più, di migliorare. Più il dolore è intenso, più sento di dover rendere. È il mio modo per superare le difficoltà”.

Quanta esigenza di riscatto sente dentro di sé?

“Moltissima. È difficile misurarla. È un riscatto personale e anche sociale. Ho bisogno di dimostrare a me stesso, e in parte agli altri, che avevo ragione a credere in questo percorso”.

Che cosa significa per lei riuscire?

“Significa realizzarsi pienamente. E la realizzazione coincide con la serenità. Per me la felicità è serenità: salute, stabilità economica e affetti. Tre elementi fondamentali che non è semplice far convivere e allineare. Quando si raggiunge quell’equilibrio, si può dire di avercela fatta”.

Continua ancora a lavorare come grafico?

“Mi sono fermato per un periodo. Ora sto riprendendo alcuni progetti personali che avevo sospeso. Con il lavoro di attore avevo meno tempo da dedicare ad altro e ho dovuto fare delle scelte. Lavoravo in agenzia, sia come freelance sia in collaborazioni strutturate. Oggi non riesco più a sostenere quel ritmo, ma ho intenzione di riprendere in mano alcune iniziative”.

Ha mai pensato di unire grafica e recitazione in un progetto personale?

“Non ho ancora un’idea precisa, ma mi piacerebbe. In passato ho lavorato anche come videomaker. Vorrei realizzare cortometraggi miei, anche se il videomaker della famiglia è mio fratello Michelle, il più bravo non solo a Napoli ma a livello internazionale (sorride, ndr). Scrivo anche molto: corti, lungometraggi, canzoni, poesie, pensieri. Se una frase mi colpisce, la annoto. Ho scoperto che la scrittura mi appassiona davvero. Poi si vedrà che forma prenderà”.

Quando scrive di sé, c’è un tema ricorrente?

“Sì. Non racconto quasi mai momenti felici. Scrivo di delusioni, di esperienze difficili, di episodi che mi hanno segnato. A volte trasformo frammenti della mia vita in scene per un corto. Non sono mai pagine leggere”.

È un modo per liberarsene?

“Non saprei. Forse, scrivendone, le rendo ancora più presenti. Di recente ho messo su carta qualcosa di molto personale. Tremavo mentre scrivevo, perché rivivevo ogni dettaglio”.

Ne parla con qualcuno?

“No. Mi riesce difficile aprirmi: tengo tutto per me stesso e so che non andrebbe fatto”.

Quanto è severo con se stesso? Perché si impone standard così alti?

“Non so spiegare da dove nasca. Ho la sensazione di non potermi permettere errori. In nessun ambito. Anche concedermi una pausa mi pesa: sento il bisogno costante di essere produttivo. Non voglio sprecare tempo. Anche un’attività leggera deve avere un valore formativo. È parte del mio carattere. Ho la sensazione di non potermi permettere di fallire: la vita mi ha offerto un’opportunità importante. Certo, ho lavorato per ottenerla, ma c’è stata anche una componente di fortuna. E la fortuna può presentarsi poche volte: bisogna essere pronti a coglierla”.

Nelle sue prime interviste, parlava del proposito di frequentare prima o poi una scuola di recitazione. È un pensiero ancora valido?

“È un pensiero che resta sospeso. Le accademie più importanti richiedono un impegno pluriennale che spesso tiene lontani dal set. Con i progetti che ho realizzato e quelli in programma significherebbe rinunciare al lavoro. La formazione è fondamentale, lo riconosco. Ma, se si costruisce un percorso solido e si dimostra valore sul campo, si può lavorare anche così. Senza dimenticare che si può studiare anche senza vincoli così rigidi”.

È severo anche con il suo aspetto fisico?

“Tantissimo. Oggi che a causa di un dolore alla spalla non posso allenarmi mi pesa davvero tanto. Se riesco a tenere la routine, mi alleno sette volte a settimana: cinque di sala pesi, due di corsa, a volte anche la bici. Mi piace stressare il mio corpo. Mi fa stare bene con la testa. Non mi pesa, anzi. A volte penso che avrei dovuto capire prima quanto mi piacesse e investirci di più. Se non mangio bene, mentalmente sto male: mi sento come un bidone. È un’esigenza mia, non lo faccio per uniformarmi a un modello o perché qualcuno dall’esterno me lo impone. Mi fa stare bene: mens sana in corpore sano, no? (sorride, ndr). Prima di Mare Fuori avevo raggiunto una forma importante, poi ho dovuto perdere 12 chili di muscoli per Tommaso. Ho smesso di mangiare, dormivo poco, non mi allenavo perché ero troppo ‘grosso’ per il personaggio. Adesso peso quasi 10 chili in più rispetto alla sesta stagione: sarò ancora più ‘doppio’, vedremo (ride, ndr)”.

Quand’è l’ultima volta che si è detto “Bravo, Manuele”?

“Quando ho saputo di essere stato preso per il film che mi appresto a girare. È lì che mi sono detto: bravo, Manuele. Ogni tanto è giusto concedersi una gratificazione”.