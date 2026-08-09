Mappa del Pil 2026: Bolzano al top, il Sud schiacciato dall’inflazione. Le città più ricche e povere d’Italia

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L’Italia cresce, ma non tutte le Regioni procedono allo stesso ritmo. La mappa del Pil 2026 di Confesercenti mette in mostra il divario tra Nord e Sud. Il Trentino-Alto Adige è la Regione più ricca del Paese; bene anche la Campania, grazie a Napoli. Mentre la Valle d’Aosta, eccezione nordica, è l’unico territorio in contrazione.

La mappa del Pil 2026

L’Ufficio parlamentare di bilancio fissa allo 0,9% la crescita del Pil italiano nel 2026, risultato cui le Regioni contribuiscono in maniera differente.

La mappa italiana del Pil 2026 è stata redatta per Confesercenti sull’elaborazione del modello econometrico di Cer.

ANSA

Per stima del Pil, il Trentino-Alto Adige all’1,5% è la più ricca fra le Regioni d’Italia, davanti a Lazio e Toscana al +1,2%.

Al terzo posto, con pari crescita prevista del +1,1% troviamo Emilia-Romagna, Basilicata e Liguria.

Dal lato opposto, in terzultima posizione troviamo il Molise al +0,5%. La Calabria è a crescita quasi zero (0,1%); mentre la Valle d’Aosta è l’unica in contrazione (-0,1%).

Bolzano più ricca di Roma e Milano

Con il Trentino al primo posto, Bolzano “è la maglia rosa della crescita” e supera anche Roma e Milano.

Le due metropoli, pari merito al secondo posto con un +1,6%, assieme coprono comunque oltre il 20% del Pil nazionale.

A chiudere la classifica c’è Reggio Calabria, con uno scarto di quasi 2 punti percentuali sulla prima posizione.

Napoli è la locomotiva del Sud, con una crescita del +1,5%, superiore dello 0,8% sulla media dell’area. Più indietro Bari al +1,3%.

“Metà della crescita attesa per il 2026 si concentra in cinque città” sottolinea il presidente di Confesercenti Nico Gronchi.

Per questo motivo, conclude, “le politiche per lo sviluppo urbano devono essere considerate a tutti gli effetti come uno dei pilastri della strategia di crescita del nostro Paese”.

Reggio Calabria schiacciata dall’inflazione

La città di Reggio Calabria registra l’aumento dei prezzi più alto d’Italia, pari al +4,3%.

Napoli (+3,5%) sta quasi un punto sotto. Seguono Bolzano e Roma, con un’inflazione pari al +3,4%, e poi Bari e Palermo, entrambe al +3,2%.

Sul fronte opposto troviamo Potenza e Firenze, dove i prezzi sono aumentati rispettivamente del +1,9% e 2%.

La città con l’inflazione più contenuta è Campobasso, con un aumento del costo della vita non superiore all’1,7%.