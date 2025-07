Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Arresto della Polizia di Stato a Roma, dove un uomo è stato accusato di aver messo a segno quattro rapine in vari esercizi commerciali. L’indagine, durata nove mesi, ha portato alla custodia cautelare in carcere del sospettato, un trentottenne romano con precedenti per reati contro il patrimonio.

Il piano criminale

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’uomo aveva elaborato una mappatura dettagliata degli esercizi commerciali nei quartieri Appio-Latino e Tiburtina. Tra supermercati, sale scommesse e autogrill, il sospettato agiva seguendo un piano ben definito. Ogni colpo iniziava con un sopralluogo nel negozio prescelto, durante il quale effettuava un acquisto per verificare il contenuto delle casse.

Il modus operandi

Il secondo passo del piano prevedeva il ritorno sul luogo del reato, con il volto coperto da passamontagna, bandane o t-shirt colorate con fori per gli occhi. Una volta all’interno, l’uomo minacciava i gestori o gli addetti alle casse con una pistola o un coltello, costringendoli a consegnargli l’incasso giornaliero. Dopo aver ottenuto il bottino, fuggiva a bordo di una Peugeot 208 presa a noleggio.

Il bottino e l’arresto

In totale, l’uomo ha messo a segno quattro colpi per un guadagno complessivo di 8.000 euro tra contanti e gratta e vinci. Gli agenti del VII Distretto San Giovanni sono riusciti a individuarlo grazie all’analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza dei singoli esercizi. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, ha portato alla custodia cautelare in carcere del sospettato.

