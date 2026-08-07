Mar Mediterraneo caldo anche in profondità, aumenta il rischio della devastante "goccia fredda"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

L’ondata di calore dell’estate 2026 e le temperature record registrate nel Mar Mediterraneo dimostrano la gravità della crisi climatica in corso. Un mare sempre più caldo accumula energia termica e vapore acqueo, fornendo il carburante ideale per l’innesco del fenomeno della “goccia fredda” e aumentando vertiginosamente la frequenza e la violenza dei nubifragi lungo le coste.

Il Mar Mediterraneo è sempre più caldo

L’estate del 2026 sta registrando un caldo da record storico, con la quarta ondata di calore che ha spinto le temperature a livelli eccezionali in tutta Europa.

Le acque Mediterraneo hanno toccato i 33 gradi, trasformando il mare in un bacino tiepido incapace di offrire un reale refrigerio ai bagnanti.

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Le ricerche condotte da Greenpeace, estese anche in profondità e all’interno delle aree marine protette, hanno confermato un preoccupante riscaldamento degli habitat sommersi, mettendo a serio rischio gli ecosistemi e la biodiversità. Questo accumulo di energia termica trasforma il bacino in un serbatoio esplosivo per la formazione della cosiddetta “goccia fredda”, acuendo gli effetti della crisi climatica globale.

Cos’è la goccia fredda

Dal punto di vista meteorologico, la goccia fredda — nota scientificamente anche come DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) e derivata dal termine tedesco kaltlufttropfen (letteralmente “goccia d’aria fredda”) — identifica una bolla d’aria fredda artica che si isola dal flusso principale in quota, tra i 5.000 e i 6.000 metri.

Quando questo sistema stazionario scorre sopra la superficie marina surriscaldata, si genera un violento contrasto termico verticale, con l’aria calda e umida che sale rapidamente favorendo la nascita dei cumulonembi.

La presenza di masse d’aria a temperature elevate amplifica l’instabilità, convertendo l’umidità e l’energia immagazzinata nei mesi estivi in carburante per precipitazioni torrenziali e tempeste ad alto impatto.

Dai temporali violenti alle alluvioni: l’impatto dei cambiamenti climatici

Gli effetti più devastanti di questo fenomeno si concentrano lungo le aree costiere, dove la stazionarietà della depressione può scaricare in poche ore quantitativi di pioggia pari a quelli di intere settimane, provocando alluvioni lampo.

Come sottolinea il meteorologo Edoardo Ferrara di 3bmeteo: “Il temporale si genera con una forte corrente ascensionale, che ne costituisce la linfa. Tanto più l’aria è calda, tanto più risulta leggera e sale dunque verso l’alto. In aggiunta, se l’aria è anche umida, risulta ancora più leggera”.

Ferrara aggiunge inoltre che “le masse d’aria che ci stanno interessando costituiscono un serbatoio di energia enorme per i sistemi temporaleschi, che una volta sviluppati hanno maggiore possibilità di manifestarsi in modo violento con nubifragi, forti raffiche di vento e soprattutto grandine anche di grosse dimensioni”.