Mar Rosso e stretto di Bab el-Mandeb, il ministro Crosetto manda la Marina militare: perché è importante

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Il ministro della Difesa Guido Crosetto annuncia che l’Italia userà la Marina militare per far passare le proprie navi a Bab el-Mandeb nel Mar Rosso senza aspettare l’Ue e la missione Aspides. Decisivo il ruolo strategico dello stretto, oggi controllato dagli Houthi, da cui transita oltre il 10% del commercio mondiale.

Mar Rosso, Crosetto invia la Marina Militare

L’Italia si prepara ad agire da sola per garantire il transito delle proprie navi mercantili attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb, nel Mar Rosso, senza attendere il via libera della missione europea Aspides.

L’annuncio del ministro Crosetto è arrivato durante la quarta edizione del Forum “Risorsa Mare”, in corso a La Spezia, in un momento in cui la tensione nell’area si somma a quella già esistente nello stretto di Hormuz.

Il ministro ha spiegato che la scelta è già stata condivisa con i vertici militari. “Abbiamo deciso, con il capo di Stato maggiore, di non aspettare che sia Aspides a decidere se le navi possono passare o meno” ha affermato Crosetto, aggiungendo che le Forze armate italiane dispongono già degli strumenti necessari per assicurare protezione e informazioni condivise.

Ci sono però i tempi istituzionali da rispettare, senza forzature all’orizzonte. “Non decido adesso” ha chiarito, ribadendo che l’entità e i tempi di un eventuale spiegamento navale saranno decisi insieme a Governo e Parlamento. “L’importante è ripristinare i traffici”.

Il ruolo dell’UE

L’obiettivo dichiarato è proteggere le imbarcazioni battenti bandiera italiana, dato che il porto di Gibuti non risulta al momento colpito dalle azioni degli Houthi, come ha sottolineato il ministro.

Alla base della scelta c’è l’insofferenza verso i tempi decisionali di Bruxelles. Secondo Crosetto, agire in autonomia eviterebbe di sommare i ritardi delle procedure comunitarie a quelli già causati dalla crisi. “Ritardare i tempi in casi come questo significa ritardare l’economia, significa aggravare i problemi” ha evidenziato.

Lo stretto di Bab el-Mandeb

Lo stretto di Bab el-Mandeb separa lo Yemen dalle coste di Gibuti ed Eritrea, mettendo in comunicazione il Mar Rosso con il Golfo di Aden e, di conseguenza, con l’Oceano Indiano. Nel punto più stretto la distanza tra le due sponde si riduce a circa 29 chilometri, e al centro del passaggio si trova l’isola di Perim, che spezza la rotta in due canali navigabili.

Attraverso questo corridoio scorre oltre il 10% degli scambi commerciali mondiali, perché rappresenta la via più rapida tra Asia e Mediterraneo grazie al collegamento successivo con il Canale di Suez.

Il controllo del passaggio, comprese isole chiave come Perim, è nelle mani dei ribelli Houthi, sostenuti da Teheran, che pur dichiarando il transito “libero e sicuro” per la maggior parte delle imbarcazioni continuano a rendere la zona una delle più instabili al mondo.