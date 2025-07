Mara Severin morta a Terracina nel crollo del tetto del ristorante Essenza, era sommelier e aveva 31 anni

È di una persona morta e almeno dieci feriti il bilancio del crollo avvenuto all’interno del ristorante stellato Essenza, situato a Terracina in via Tripoli, nel cuore della cittadina laziale. A perdere la vita è stata Mara Severin, 31 anni, sommelier del locale e da dieci anni dipendente della struttura.

Mara Severin morta dopo il crollo del tetto del ristorante

Il crollo si è verificato intorno alle 22:30 della serata di lunedì 7 luglio, proprio mentre numerosi clienti si trovavano all’interno del ristorante per la cena.

Alcuni testimoni riferiscono di aver sentito due distinti boati, come se si fossero verificati due cedimenti consecutivi.

Mara Severin è stata estratta viva dalle macerie ed è morta dopo essere stata trasportata in codice rosso all’ospedale Fiorini di Terracina.

Oltre a lei, sono almeno dieci le persone rimaste ferite, tra personale del ristorante e clienti.

Tre di loro sono ricoverati in prognosi riservata, mentre altri sono stati trasferiti presso gli ospedali di Terracina e Latina. Tra i presenti c’erano anche alcuni turisti stranieri.

Le indagini e le prime ipotesi

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia, le ambulanze del 118 e le unità di protezione civile. L’intera area è stata transennata e chiusa al traffico.

La Procura di Latina ha disposto il sequestro del locale per consentire gli accertamenti tecnici.

Ancora ignote le cause del crollo, ma tra le prime ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è anche quella legata alle condizioni meteo avverse, in particolare al forte vento che ha colpito l’area nella giornata di lunedì.

La protezione civile aveva diramato un’allerta gialla su tutta la provincia di Latina.

Sul luogo della tragedia si è recato anche il sindaco di Terracina, Francesco Giannetti.

Aperta un’inchiesta per omicidio colposo e lesioni gravissime

La Procura nel frattempo ha aperto un fascicolo, contro ignoti, per:

omicidio colposo

lesioni gravissime

Il titolare dell’inchiesta è il pm Giuseppe Miliano.

La sommelier di Mara Severin

Il ristorante Essenza dello chef Simone Nardoni a Terracina, nel Lazio, guidato dallo chef Simone Nardoni, è uno dei più noti della costa laziale, insignito di una stella Michelin, e molto frequentato sia dalla clientela locale che dai turisti.

Uno dei punti di forza di Essenza, come scrive RaiNews, è il vino di qualità: la cantina è rifornita di circa 800 etichette provenienti da tutto il mondo, inclusa una selezione di oltre 100 Champagne.

Il lavoro della sommelier Mara Severin era quello di accompagnare i clienti nella scelta dei vini.

Il post su Instagram

Lo scorso 23 ottobre, Mara Severin aveva ricordato i suoi 10 anni nel ristorante di Terracina (aveva iniziato il 20 ottobre 2014): "Sono passati dieci anni da quando ho varcato quel cancelletto senza sapere cosa mi avrebbe riservato quella chiacchierata e quel fine settimana di prova. Un percorso lungo, fatto di tanti momenti, pieno di emozioni, che non si ferma ma continua su quella strada, arricchendo la mia curiosità su questo mondo che si chiama ‘Vino e Ristorazione’, che solo grazie a Simone (lo chef) e Ilary (la compagna di quest’ultimo, responsabile di sala) ho avuto modo di poter conoscere e approfondire".

Sul suo profilo sono apparsi tantissimi messaggi di cordoglio.

"Ci accoglieva sempre con il sorriso, con estrema gentilezza, l’ultima volta due settimane fa. Ho il cuore a pezzi. Non si può morire così, vola in alto Mara. Ci ricorderemo sempre della tua gentilezza e di quel sorriso sincero", ha scritto un utente-cliente del ristorante.

Il dolore del sindaco di Terracina

Francesco Giannetti, sindaco di Terracina, citato da Adnkronos ha dichiarato che "oggi per me è soltanto il tempo del dolore, del rispetto per lo strazio di una famiglia che non riesce a farsi una ragione di quello che è successo. Per me in questo momento c’è soltanto il dolore per una ragazza splendida, solare, che amava il suo lavoro. La conoscevo, ogni tanto ci siamo incontrati al ristorante, era una persona conosciutissima, una sommelier, una ragazza a modo, gentile".

"Questo era un locale tenuto molto bene, ristrutturato di recente. Non so quale sia il motivo del crollo, certo sono palazzi degli anni Trenta, Quaranta", ha aggiunto relativamente alle possibili cause del cedimento del solaio.

La ristrutturazione di gennaio

La ristrutturazione era stata fatta a gennaio 2025, con "interventi di manutenzione dentro e fuori", ha spiegato lo stesso locale attraverso una nota.

"Improvvisamente ieri sera alle 22 ha ceduto il soffitto di una parte del locale, la zona a sinistra del ristorante. La causa del crollo resta ancora sconosciuta, ma in quel punto preciso si trovava la sommelier Mara Severin" continua il comunicato, che aggiunge come Mara Severin "in situazione molto grave è stata portata subito in ospedale, ma purtroppo poco dopo è deceduta" e che "in sala erano 4 in servizio, 5 erano in cucina. Nessuno di loro è rimasto ferito. Feriti invece alcuni ospiti che si trovavano lì a cena ma nessuno in condizione grave".