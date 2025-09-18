Mara Venier cancella Katia Ricciarelli dagli ospiti di Domenica In dopo le frasi su Pippo Baudo

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Mara Venier decide di cancellare l’ospitata di Katia Ricciarelli a Domenica In dopo le frasi sulla segretaria di Pippo Baudo. Dina Minna ha già fatto pervenire all’ex moglie dello storico conduttore una diffida.

La decisione di Mara Venier su Ricciarelli

In seguito alle affermazioni di Katia Ricciarelli a Verissimo, Mara Venier ha deciso di cancellare lo spazio dedicato alla cantante lirica nella nuova edizione di Domenica In. La prima puntata sarà dedicata al ricordo di Pippo Baudo e, per questo, era stata prevista la presenza di Katia Ricciarelli, poi annullata.

La motivazione di Venier è legata proprio alle parole pronunciate a Verissimo. “Voglio molto bene a Katia ma sono dispiaciuta per le cose che ha detto. Pippo non avrebbe voluto tutto questo”, ha spiegato la conduttrice.

Su Dina Minna, Venier ha aggiunto di provare un grande affetto: “È stata accanto a Pippo per 36 anni. Non sono d’accordo sul fatto che lo avesse isolato da tutti: chiamavo Dina e lui mi richiamava o interveniva in collegamento. Pippo aveva rapporti con chi voleva averli”.

Cosa ha detto Katia Ricciarelli a Verissimo

Hanno fatto discutere le parole di Katia Ricciarelli su Dina Minna, pronunciate a Verissimo da ospite di Silvia Toffanin. Alla domanda della conduttrice, Ricciarelli ha risposto che non sapeva delle condizioni di salute di Pippo Baudo, né che fosse ricoverato da un mese in ospedale.

Ha aggiunto che avrebbe voluto essere informata subito e non tramite i messaggi di condoglianze: “L’avrei voluto sapere subito e non dai messaggi di condoglianze”. Ha poi detto di non provare rancore e di aver incontrato Dina Minna alla camera mortuaria, anche se in maniera fredda.

Le parole che hanno scatenato la polemica sono state quelle rivolte alla segretaria: “Sei sempre una segretaria, fai il tuo lavoro no? Perché non mi hai telefonato?”.

I precedenti

Dina Minna ha già diffidato Katia Ricciarelli dal continuare a parlare della vicenda. Con le sue parole, infatti, sembra accusarla di inventare l’allontanamento di Pippo Baudo dalle persone più vicine o i fatti nella camera mortuaria.

Ricciarelli dice di portare rispetto alla diffida e di non voler parlare ancora dei fatti, ma l’intervista per Verissimo era stata registrata prima dell’arrivo della diffida e per questo potrebbe incorrere in problemi.