Mara Venier da sola a Domenica In dopo il caso Mammuccari, assenti Miccio e Cerno: la scelta della conduttrice

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un’apertura insolita per la puntata di Domenica In del 22 marzo, dove Mara Venier si è presentata in studio senza il consueto ingresso del cast fisso. Il cambio di rito non è sfuggito al pubblico social, che ha immediatamente collegato l’assenza dei co-conduttori alle forti tensioni registrate nella puntata precedente e al caso Mammuccari.

Mara Venier da sola a Domenica In: il motivo

Come riportato da Today, la decisione di Mara Venier di iniziare il programma senza i suoi “tre moschettieri” ha generato un piccolo caso mediatico su X.

Solitamente la sigla accoglieva in studio il cast composto da Enzo Miccio, Teo Mammucari e Tommaso Cerno, ma oggi la conduttrice è apparsa visibilmente sola.

Se per Miccio l’assenza è giustificata da impegni professionali a Bali, documentati tramite le sue storie su Instagram, per Mammucari e Cerno il mistero è più fitto.

Molti telespettatori hanno interpretato questa scelta come una mossa di prudenza per evitare di ripetere lo scontro verbale andato in scena lo scorso 15 marzo.

Dopo i saluti di rito agli italiani, la Venier ha preferito passare subito all’intervista con Carlo Verdone, occupando il palco senza altre interferenze.

Questa nuova impostazione sembra confermare la volontà della conduttrice di riprendere il pieno controllo del timone, limitando le incursioni dei collaboratori fissi.

Il caso Mammuccari: cosa è successo il 15 marzo

La radice di questa decisione risiede nei fatti accaduti domenica 15 marzo, quando la tensione tra Mara Venier e Teo Mammucari è esplosa in diretta.

Durante un momento solenne dedicato al saluto di un cameraman storico della Rai dopo 38 anni di servizio, Mammucari ha interrotto la cerimonia con battute fuori luogo.

La reazione della conduttrice è stata immediata e durissima: “Sei un pirla, non capisci i momenti”, ha sbottato strappandogli di mano un cartellone.

Successivamente, la Venier ha chiarito di essere rimasta profondamente delusa dal comportamento del collega durante le interviste agli ospiti.

L’accusa principale mossa a Mammucari è quella di rovinare il clima dei faccia a faccia, rendendo gli ospiti in studio scontenti e interrompendo il flusso emotivo dei racconti.

Il dibattito sui social

Il web si è diviso tra chi sostiene la fermezza di Mara Venier e chi rimpiange la dinamicità del cast di gruppo visto finora a Domenica In.

L’episodio ha scatenato una marea di commenti su X, dove l’hashtag della trasmissione è balzato subito ai primi posti dei trend nazionali del 22 marzo.

Molti utenti hanno lodato la capacità della conduttrice di gestire le emergenze, mentre altri hanno sottolineato la freddezza percepita durante i primi minuti della diretta.

Resta da capire se l’assenza di Tommaso Cerno e il ridimensionamento di Mammucari siano provvedimenti definitivi o legati solo a questa specifica puntata.