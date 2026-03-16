Mara Venier e Teo Mammucari, lite in diretta a Domenica In: "Tu sei un pirla perché non capisci i momenti"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Mara Venier si è arrabbiata con Teo Mammucari per aver interrotto un momento emozionante con il saluto allo storico cameraman del programma Domenica In che va in pensione. Mammucari infatti mostra a schermo, mentre Venier parla con il cameraman, un cartellone con la scritta: “Ci vediamo domenica prossima”. La conduttrice sbotta e gli dice che è un “pirla“. Tra i due il rapporto sembra essere teso e secondo Dagospia Venier avrebbe detto: “O me o lui”.

Il momento di commozione

Mara Venier sta salutando uno storico cameraman di Domenica In quando sbotta con Teo Mammucari. Il video, ritagliato e che riprende solo il momento dello sfogo, è diventato virale. La conduttrice stava dicendo: “Questa è la sua ultima puntata”, mentre abbraccia il cameraman.

“Va in pensione e noi vogliamo ringraziarlo per tutto quello che ha fatto non soltanto per me, ma per questa azienda in 40 anni”, continua a dire tra gli applausi del pubblico. Mara si commuove, le si rompe la voce mentre gli dice: “Voglio dirti che mi mancherai“.

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Si scambiano parole senza microfono. “Non potevo non farlo”, dice ancora Mara. Il professionista dietro le inquadrature ringrazia Venier: “A nome di tutti: grazie“.

“Sei un pirla!”

Poi compare Teo Mammucari, co-conduttore di Domenica In, mentre tiene in mano un cartello scritto a penna. Su questo si legge: “Grazie a tutti, ci vediamo domenica prossima!”.

Lo tiene alzato fino a quando Mara Venier non se ne accorge. A quel punto glielo strappa dalle mani e gli dice: “Tu sei un pirla!“. Il cameraman scoppia a ridere, così come gli altri presenti e inquadrati, ma Venier non sembra partecipare al riso.

Aggiunge, nascondendo il cartellone alle sue spalle: “Perché non capisci i momenti”. Saluta il pubblico e ringrazia ancora. Mammucari si sarebbe preso una strigliata anche dal capo autore di Domenica In, secondo Dagospia.

I precedenti: “O me o lui”

Tra Teo Mammucari e Mara Venier i rapporti sono tesi. Secondo Dagospia, quello del cartellone è solo l’ultimo episodio che avrebbe portato i rapporti ai ferri corti.

Prima l’ospitata di Peppe Iodice sabotata da una gag, poi il cartellone. Nel caso di Iodice, Mara Venier si è scusata con il pubblico, ma avrebbe anche detto che “uno solo ho scelto io, e mi sta combinando questo piattino”.

Nei corridoi di Domenica In, oltre al rimprovero del capo autore a Teo Mammucari, Mara avrebbe detto (ma sono voci di corridoio per l’appunto): “La prossima settimana o me o lui“. Un ultimatum. Di sicuro Mara Venier ci sarà la prossima domenica, ma se ci sarà ancora Mammucari non è dato saperlo.