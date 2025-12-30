Mara Venier operata all'occhio destro, 6° intervento per la maculopatia in pochi mesi: "Finiamo l'anno così"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Mara Venier è tornata in ospedale: la conduttrice di Domenica In è stata nuovamente operata per maculopatia, dopo essersi già sottoposta a cinque interventi. Già lo scorso novembre aveva affrontato un’operazione simile. In una storia su Instagram, Mara Venier si è mostrata distesa su un lettino d’ospedale, con l’occhio destro bendato da una protezione trasparente. Il commento: “Finiamo l’anno così. Buon anno a tutti. Speriamo che sia davvero la fine di quest’anno”.

Mara Venier e la maculopatia

Mara Venier soffre di maculopatia. Lo scorso 9 novembre ne aveva parlato durante una puntata di Domenica In: “Oggi è difficile per me. Chiedo scusa. A volte non riesco a vedere, scusate se perdo colpi”, si era scusata in diretta.

Durante la puntata aveva fatto sapere che si sarebbe sottoposta a un intervento, l’ennesimo. I problemi alla vista per Mara Venier sono iniziati nel 2024, con un’emorragia all’occhio che le ha causato una serie di conseguenze, tra le quali una maculopatia.

Mara Venier e i problemi alla vista

Così avvenne la scoperta della maculopatia per Mara Venier: “Un lunedì sera guardando la tv mi sono resa conto che vedevo solo metà televisore. Ho chiuso l’occhio sinistro e mi sono accorta che non vedevo niente: tutto scuro, tutto nero. La mattina dopo ero già in sala operatoria”.

Cos’è la maculopatia e quali sono i sintomi

La maculopatia, o degenerazione maculare, è una patologia che interessa la macula, la porzione centrale della retina responsabile della visione nitida, dei dettagli e dei colori. Il sito del Gruppo San Donato riporta uno scritto del dottor Gianluigi Bolognesi, oculista oftalmologo che spiega brevemente i sintomi della maculopatia.

La maculopatia è una malattia progressiva e in molti casi irreversibile, ma una diagnosi precoce e terapie adeguate possono rallentarne l’evoluzione, riducendo il rischio di perdita della visione centrale.

La macula è la regione retinica dove i fotorecettori trasformano gli stimoli luminosi in impulsi elettrici che vengono elaborati dal cervello. Quando questa zona viene danneggiata il paziente soffre di visione meno definita, con alterazione dei colori.

Nella maggior parte dei casi la visione periferica resta integra mentre la visione centrale si deteriora progressivamente. Questo rende difficile svolgere attività quotidiane come leggere, guidare e riconoscere i volti.

Esistono varie forme di maculopatia. Mara Venier ha una maculopatia essudativa: è meno frequente ma più aggressiva ed è caratterizzata da formazione di neovasi sotto la retina (cioè vasi sanguigni anormali) che possono danneggiare rapidamente la macula.

I fattori di rischio comprendono:

età avanzata;

familiarità;

fumo di sigaretta;

ipertensione arteriosa;

diabete;

ipercolesterolemia;

obesità;

eccessiva esposizione ai raggi UV senza protezione adeguata.

I sintomi più frequenti sono:

visione centrale sfocata o ridotta;

metamorfopsie (linee rette percepite come ondulate o distorte);

alterazione della percezione dei colori;

macchia scura al centro del campo visivo (scotoma);

fotofobia.