Marah Abu Zuhri arrivata da Gaza e morta a Pisa, decesso della 19enne è un caso: medici smentiscono Israele

La morte di Marah Abu Zuhri, la ragazza 19enne arrivata da Gaza e deceduta a Pisa, sta diventando sempre più un caso diplomatico: differiscono infatti le versioni fornite da Israele e dai medici toscani sulle condizioni della giovane e sulle cause della sua morte. Da Tel Aviv affermano che la ragazza soffriva di leucemia, dichiarazioni queste smentite dai dottori italiani.

La morte della 19enne arrivata a Pisa da Gaza

Dopo essere arrivata con un volo militare in Italia nella notte tra il 13 e il 14 agosto dalla Striscia di Gaza, Marah Abu Zuri è morta a Pisa. Ricoverata d’urgenza all’ospedale di Cisanello, le sue condizioni erano già gravissime, ormai irreversibili, e hanno portato al suo decesso.

La 19enne è stata stroncata “da un’improvvisa crisi respiratoria e successivo arresto cardiaco”. Ora il suo decesso sta portando alla nascita di un vero e proprio caso.

L’arrivo all’aeroporto di Pisa

Il caso diplomatico

Secondo il Cogat, l’ente israeliano per il coordinamento delle questioni umanitarie nella Striscia, nonché unità del ministero della Difesa, Marah soffriva di leucemia. Lo scorso 9 agosto, visitata dai medici di Gaza, le erano stati trovati valori del sangue potenzialmente in linea con il cancro. Ma questa ipotesi è sempre rimasta tale e non ha mai avuto effettivi e certi riscontri.

Anzi, in Italia i referti hanno dato esito negativo e la pista della leucemia è stata esclusa. “Non abbiamo rilevato altre cause”, dice Sara Galimberti, direttrice dell’Unità operativa di ematologia dell’Aou Pisana che aveva in cura la giovane. Marah aveva avuto un “profondo deperimento organico, una possibile concausa del decesso”, spiega Galimberti.

Per fare chiarezza servirebbe l’autopsia, che però la madre ha chiesto di non svolgere per motivi religiosi. Il Cogat intanto ribadisce come le autorità italiane avevano chiesto a Israele di evacuare Marah a causa della sua malattia, ottenendo il placet in quanto “Israele facilita il trasferimento medico dei pazienti, con particolare attenzione ai bambini, e incoraggia i Paesi di tutto il mondo a presentare richieste di questo tipo”.

Chi era Marah Abu Zuhri

Dai racconti di Nibila, la madre di Marah Abu Zuri, però si ottiene un quadro più chiaro delle effettive condizioni della 19enne. Come spiegato dalla genitrice, negli ultimi cinque mesi la ragazza poteva mangiare ogni giorno solo tè e qualche biscotto a causa delle condizioni di grande disagio in cui si trova la sua famiglia nella Striscia di Gaza.

In questo periodo Marah avrebbe perso circa venti chili in pochi mesi, arrivando a pesare attorno ai 35, mentre in precedenza sarebbe sempre stata bene. Nibila ha altri 7 figli, gestiva un negozio di vestiti mentre suo marito aveva un distributore di benzina prima che tutto venisse raso al suolo. “La mia famiglia è ancora accampata sulla Striscia. Siamo partiti perché lei era quella in condizioni più gravi. In Italia speravo di salvarla. Abbiamo dovuto camminare per giorni, da mattina a sera. Tornerò dalla mia famiglia per riabbracciarli”, dice.

La 19enne potrebbe essere seppellita in un cimitero di San Giuliano Terme, vicino Pisa, che si è offerto di ospitarla. La madre ha chiesto di poter trovare un’area dedicata alla fede musulmana, dove possano essere seppellite in futuro altre persone. Il sindaco del comune, Matteo Cecchelli, ha detto: “Marah è una delle migliaia di ragazze e bambini palestinesi che ogni giorno muoiono a Gaza, nel silenzio assordante del mondo. Solo numeri, spesso senza un nome, senza una storia. Questa volta, però, un nome c’è”.