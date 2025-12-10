Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata disposta la sospensione della licenza per 15 giorni a un esercizio pubblico di Pozza di Maranello, dopo che il locale è stato identificato come punto di ritrovo per persone con precedenti penali e scenario di episodi di violenza e turbative dell’ordine pubblico. Il provvedimento è stato notificato oggi al titolare, come comunicato dalla Questura di Modena su proposta dei Carabinieri di Sassuolo.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Amministrativa della Questura di Modena ha notificato il provvedimento di sospensione della licenza, firmato dal Questore Lucio Pennella, al titolare di un locale situato a Pozza di Maranello. L’azione è stata intrapresa su proposta della Compagnia dei Carabinieri di Sassuolo, a seguito di numerosi controlli e interventi effettuati negli ultimi mesi.

I controlli e le motivazioni della sospensione

Le verifiche condotte dai Carabinieri della Stazione di Maranello hanno permesso di accertare che il locale era diventato un abituale punto di incontro per persone gravate da precedenti penali e di polizia. In particolare, sono state identificate numerose persone con gravami per reati contro il patrimonio, la persona e in materia di sostanze stupefacenti. Gli accertamenti hanno inoltre evidenziato che il locale era spesso teatro di episodi di violenza, turbative dell’ordine pubblico e situazioni di concreto pericolo per la sicurezza dei cittadini.

Gli episodi più gravi e l’intervento delle forze dell’ordine

Tra i fatti più rilevanti segnalati dalle autorità, spicca una lite tra avventori che è degenerata con l’uso di una zappa da parte di uno dei contendenti. L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha permesso di evitare conseguenze più gravi e di riportare la situazione sotto controllo. Questo episodio, insieme ad altri, ha contribuito a delineare un quadro di pericolosità sociale legato alla frequentazione del locale.

Violazioni amministrative e ambiente a rischio

Oltre agli episodi di violenza e alle frequentazioni sospette, ulteriori accertamenti hanno fatto emergere ripetute violazioni amministrative, tra cui l’inosservanza della normativa relativa agli apparecchi da intrattenimento. Il contesto complessivo ha confermato la presenza di un ambiente favorevole a condotte antisociali e ad attività illecite, con potenziali ripercussioni sulla tranquillità pubblica.

IPA