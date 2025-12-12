Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata disposta la sospensione della licenza per 15 giorni a un bar del centro di Marano sul Panaro, in seguito a una serie di controlli che hanno evidenziato gravi episodi di degrado e pericolosità sociale. Il provvedimento, firmato dal Questore di Modena, è stato notificato oggi al titolare dell’esercizio. La decisione è stata presa a seguito di numerosi interventi delle forze dell’ordine che hanno riscontrato la presenza abituale di persone con precedenti penali e diversi episodi di violenza e aggressione nei pressi del locale.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la sospensione della licenza è stata notificata nella giornata odierna dal personale della Squadra Amministrativa della Questura di Modena, su proposta della Compagnia dei Carabinieri di Sassuolo. Il provvedimento è stato adottato ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, a seguito di una serie di controlli approfonditi condotti dai Carabinieri della Stazione di Marano.

Controlli e motivazioni della sospensione

I controlli effettuati dalle forze dell’ordine hanno permesso di documentare una situazione di costante degrado e pericolosità sociale, attribuita principalmente alla frequentazione del bar da parte di soggetti con precedenti penali per spaccio di sostanze stupefacenti, possesso di armi o oggetti atti a offendere e ubriachezza molesta. Le verifiche hanno inoltre fatto emergere episodi di violenza, danneggiamenti e turbative dell’ordine pubblico nell’area antistante il locale, spesso senza che la gestione dell’esercizio provvedesse ad avvisare le forze dell’ordine.

Episodi recenti: aggressione e lesioni

Tra gli episodi più gravi recentemente documentati dai Carabinieri figura una aggressione avvenuta davanti al bar, durante la quale un cittadino è stato colpito da più persone allo scopo di costringerlo a ritirare una denuncia-querela. In un’altra occasione, una giovane avventrice, in evidente stato di alterazione alcolica, ha riportato lesioni dopo aver sfondato accidentalmente una vetrata nel tentativo di allontanarsi dal locale.

Violazioni igienico-sanitarie e controlli alimentari

L’attività ispettiva dei militari, integrata anche da un controllo dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione Alimentare di Parma, ha fatto emergere diverse violazioni in materia igienico-sanitaria e di autocontrollo alimentare. Questi elementi hanno ulteriormente confermato la gestione non conforme dell’esercizio, già segnalata dalle forze dell’ordine.

Un luogo di ritrovo per persone socialmente pericolose

Il quadro complessivo delineato dai controlli ha evidenziato come il bar fosse diventato un abituale punto di ritrovo per persone considerate socialmente pericolose per la sicurezza pubblica del piccolo centro. Questa situazione ha portato il Questore di Modena a disporre la sospensione della licenza per 15 giorni, nella speranza di ripristinare condizioni di maggiore sicurezza e tranquillità per la comunità di Marano sul Panaro.

IPA