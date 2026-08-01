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È di otto giovani denunciati e otto Dacur emessi il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Padova, dove un ragazzo di 17 anni è stato accerchiato e intimidito da un gruppo di coetanei che ha tentato di sottrargli una collana d’oro. L’episodio, avvenuto nella tarda serata di giovedì 30 luglio in via Romana Aponense, è stato gestito con tempestività dalle Volanti, che hanno rintracciato e identificato i responsabili. Il Questore ha disposto misure di prevenzione per contrastare la criminalità giovanile riconducibile ai cosiddetti “maranza”.

L’episodio: accerchiamento e tentata rapina

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si inserisce in una più ampia attività di controllo e prevenzione dei fenomeni di criminalità giovanile che negli ultimi tempi stanno interessando la città di Padova. Le forze dell’ordine hanno intensificato la vigilanza nelle aree verdi e nei luoghi di aggregazione, soprattutto nelle ore serali e notturne, per contrastare comportamenti intimidatori e prevaricatori messi in atto da gruppi di ragazzi.

Nella tarda serata di giovedì 30 luglio, poco dopo le 23.00, un ragazzo di 17 anni ha contattato il 113 riferendo di essere stato accerchiato da un gruppo di circa 10 giovani nel parco antistante il centro commerciale di via Romana Aponense. Inizialmente, alcuni membri del gruppo hanno assunto un atteggiamento apparentemente scherzoso, arrivando a sedersi sulla bicicletta della vittima e impedendogli di proseguire. Tuttavia, la situazione è rapidamente degenerata: uno dei ragazzi ha iniziato a fissare la collana d’oro indossata dal 17enne, avvicinandosi sempre di più e rivolgendogli domande insistenti sull’oggetto.

La vittima, percependo il pericolo e la netta inferiorità numerica, ha approfittato di un momento favorevole per allontanarsi rapidamente verso una zona più illuminata, riuscendo a chiamare la Polizia di Stato e a chiedere aiuto.

L’intervento della Polizia e l’identificazione del gruppo

Nel giro di pochi minuti, 3 Volanti sono giunte sul posto e hanno avviato una ricerca capillare nell’area verde e nelle vicinanze del centro commerciale. Nonostante lo stato di agitazione della vittima, che ha reso difficile una ricostruzione dettagliata dei fatti, gli agenti sono riusciti a individuare un gruppo di giovani corrispondente alla descrizione fornita.

I ragazzi sono stati fermati e sottoposti a controllo: il gruppo risultava composto prevalentemente da minorenni, tra i 15 e i 17 anni, e da due neomaggiorenni. Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire la dinamica: uno dei componenti aveva tentato di strappare la collana d’oro dal collo del 17enne, approfittando della situazione di evidente inferiorità della vittima. Solo la prontezza di quest’ultima ha impedito che la tentata rapina venisse portata a termine.

Alla luce degli elementi raccolti, tutti gli otto giovani sono stati denunciati in stato di libertà per tentata rapina in concorso. Il Questore della provincia di Padova, Marco Odorisio, ha disposto nei loro confronti la misura di prevenzione del Dacur (Divieto di accesso alle aree urbane) per tre anni nell’area del parco e nelle zone limitrofe al centro commerciale. Inoltre, per due 17enni già noti per episodi di rapina e violenza, è stato emesso un avviso orale, diffidandoli formalmente dal reiterare comportamenti illeciti.

I precedenti dei giovani coinvolti

Gli accertamenti svolti hanno evidenziato che i due 17enni destinatari dell’avviso orale erano già gravati da numerosi precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio. Uno dei due, cittadino italiano di origini rumene, risultava già segnalato per rapina, furto, ricettazione, danneggiamento, porto abusivo di armi, percosse e lesioni personali. L’altro, anch’egli italiano, aveva precedenti per rapina e resistenza a pubblico ufficiale, maturati sempre in episodi commessi in gruppo e con modalità aggressive.

L’episodio ha messo in luce una modalità di azione ormai ricorrente nei fenomeni di criminalità giovanile: l’accerchiamento della vittima, la riduzione degli spazi di movimento e l’utilizzo della forza intimidatrice derivante dalla superiorità numerica del gruppo. In molti casi, le vittime – spesso coetanei soli o ritenuti vulnerabili – vengono indotte a consegnare denaro o beni personali per evitare conseguenze peggiori.

Il Questore Odorisio ha sottolineato come queste condotte alimentino un diffuso senso di insicurezza tra i cittadini, in particolare tra i più giovani, incidendo negativamente sulla fruizione di parchi, aree verdi e luoghi di aggregazione.

Precedenti episodi e profili dei giovani

Durante l’istruttoria, la Divisione Polizia Anticrimine ha ricostruito il percorso criminale dei due 17enni, evidenziando una continuità tra l’episodio recente e le pregresse condotte. Tra i fatti più gravi emersi figura una violenta rapina commessa lo scorso anno ai danni di un rider nella zona della stazione ferroviaria di Padova. In quell’occasione, il fattorino era stato spinto a terra e immobilizzato da tre giovani, che avevano tentato di impossessarsi del contenuto dello zaino delle consegne. Il 17enne di origini rumene era stato arrestato insieme ai complici.

L’altro 17enne era stato denunciato per una rapina aggravata commessa in concorso con altri tre minorenni ai danni di un ragazzo di 13 anni. La vittima, avvicinata con un pretesto, era stata aggredita, privata di denaro, scarpe e telefono cellulare, e minacciata con un coltello. L’intera scena era stata filmata da una delle ragazze presenti.

La risposta delle istituzioni

Il Questore Marco Odorisio ha evidenziato che l’adozione dei provvedimenti si inserisce in una strategia più ampia della Questura di Padova per contrastare la criminalità giovanile. L’obiettivo è impedire che parchi e luoghi di ritrovo diventino teatro di intimidazioni, aggressioni e comportamenti prevaricatori, garantendo la sicurezza di famiglie e ragazzi.

Le misure di prevenzione personale, come il Dacur e l’avviso orale, sono strumenti fondamentali per intervenire tempestivamente nei confronti di giovani che manifestano una concreta pericolosità sociale, evitando che la situazione possa degenerare ulteriormente.

L’episodio di via Romana Aponense rappresenta l’ennesimo campanello d’allarme sul fenomeno della criminalità giovanile e sulle modalità di azione dei cosiddetti “maranza“. La risposta delle forze dell’ordine e delle istituzioni si è dimostrata rapida e incisiva, ma il problema resta di stretta attualità e richiede un’azione integrata di prevenzione, controllo e sensibilizzazione per tutelare la sicurezza dei cittadini più giovani.

IPA