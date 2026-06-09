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Furto sventato e due arresti sono il risultato di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato nella zona di Tor Tre Teste, dove un anziano di ottantadue anni è stato vittima di una tentata estorsione aggravata durata oltre dodici ore. I responsabili, un sessantatreenne catanese e un trentaquattrenne napoletano, sono stati fermati grazie alla segnalazione di un dipendente di banca e alla collaborazione della stessa vittima.

La maratona telefonica: come è iniziata la truffa

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella zona di Roma, precisamente a Tor Tre Teste. La vicenda ha visto protagonista un uomo anziano, che ha subito una vera e propria “maratona telefonica” orchestrata da due truffatori.

Tutto ha avuto inizio la sera precedente all’arresto, quando l’anziano ha ricevuto una telefonata da un individuo che si è spacciato per un appartenente all’Arma dei Carabinieri. Il falso militare ha raccontato alla vittima che due persone erano state fermate per un presunto tentativo di furto ai suoi danni e che, per accertare la legittimità del denaro custodito sul suo conto, sarebbe stato necessario sottoporlo a una verifica.

Il sequestro psicologico e i tentativi di prelievo

Da quel momento, l’anziano è stato sottoposto a una pressione psicologica costante. Il truffatore, rimanendo sempre in linea, ha controllato ogni sua mossa, assicurandosi che non potesse comunicare con nessuno e guidandolo passo dopo passo nelle operazioni richieste. Durante la notte, la vittima è stata costretta a recarsi presso uno sportello ATM per prelevare la somma necessaria a “risolvere” il presunto coinvolgimento giudiziario.

In due prelievi distinti di 2.000 euro ciascuno, l’anziano ha tentato di raccogliere la cifra richiesta, ma, avendo superato il plafond giornaliero, è dovuto rincasare senza riuscire a ottenere tutto il denaro.

L’intervento della banca e la svolta decisiva

La “maratona telefonica” è proseguita fino al mattino seguente, quando l’anziano si è recato nuovamente in banca per prelevare la cifra restante. È stato l’operatore allo sportello, insospettito dall’entità dell’ulteriore prelievo, a porre domande che hanno incrinato la narrazione dei truffatori. Anche il direttore della filiale è intervenuto, aiutando la vittima a rendersi conto di essere al centro di una truffa.

Una volta compresa la situazione, è stata organizzata una controffensiva investigativa con il supporto della Polizia di Stato e la collaborazione dell’anziano. Quest’ultimo ha accettato di assecondare le richieste dei malviventi per permettere agli agenti di coglierli in flagranza di reato al momento della consegna del denaro.

Accompagnato dai poliziotti del V Distretto Prenestino, l’uomo ha costretto il suo interlocutore a cambiare piano, optando per una consegna brevi manu del denaro invece che il caricamento su una carta prepagata.

La trappola e l’arresto dei truffatori

L’anziano ha raccolto 8.000 euro in contanti, suddivisi in due mazzette, insieme a tutti i monili in oro presenti in casa e al proprio bancomat con il pin, inserendo tutto in una scatola. Quando un altro sedicente militare si è presentato alla porta per ritirare il pacco, è stato immediatamente arrestato dagli agenti.

Il complice è stato invece individuato a bordo di un veicolo a noleggio parcheggiato nei pressi dello stabile. Le chat trovate sui cellulari sequestrati hanno confermato il suo ruolo di interlocutore diretto nella maratona telefonica.

Resistenza agli agenti e provvedimenti giudiziari

Nonostante il tentativo di entrambi di opporre resistenza agli agenti, per i due complici è scattato l’arresto, poi convalidato dall’Autorità giudiziaria. È stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di firma presso gli uffici di polizia giudiziaria nei rispettivi comuni di residenza.

Il ruolo decisivo della collaborazione

Il caso di Roma mette in luce l’importanza della collaborazione tra cittadini, istituti bancari e forze dell’ordine nella prevenzione e repressione dei reati ai danni delle persone più vulnerabili. La prontezza dell’operatore di banca e il coraggio della vittima hanno permesso di sventare una truffa che avrebbe potuto avere conseguenze molto gravi.

IPA