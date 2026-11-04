Marcel Queckemeyer respinto da Ryanair, imbarco negato al deputato AfD dopo lo scontro con un dipendente turco

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Non è ancora chiaro il motivo, ma quel che è certo è che a Marcel Queckemeyer è stato negato l’imbarco sul volo diretto a Maiorca per il quale aveva regolarmente acquistato un biglietto. Il deputato tedesco, esponente dell’AfD, è stato accusato da Ryanair di aver aggredito verbalmente uno dei suoi dipendenti. Secondo un portavoce della formazione politica di cui Queckemeyer è parte, invece, il deputato si sarebbe limitato a criticare le severe politiche sui bagagli imposte dalla compagnia.

Negato l’imbarco a Marcel Queckemeyer

Domenica 18 ottobre, Marcel Queckemeyer si trovava all’aeroporto di Münster/Osnabrück, al gate in attesa della partenza del volo Ryanair diretto a Palma di Maiorca, in Spagna, per il quale aveva un biglietto. Durante i controlli, però, si sono verificate delle incomprensioni tra alcuni passeggeri e il personale addetto al controllo bagagli.

Secondo quanto riportato dalla testata locale Neue Osnabrücker Zeitung, il deputato sarebbe intervenuto a difesa di un altro passeggero, cui venivano contestate le dimensioni eccessive del bagaglio a mano. Alcuni media raccontato che il politico avrebbe “insultato” e “provocato” uno dei mebri dell’equipaggio.

ANSA

“Nella vita non riesci a combinare niente e poi lavori qui in aeroporto” avrebbe detto, riferiscono dal Wdr, il deputato di estrema destra a un dipendente turco. Sulla questone è in corso un’indagine da parte del comando di polizia distrettuale di Steinfurt, responsabile dell’aeroporto in questione.

La difesa del deputato AdF

L’episodio è stato confermato qualche settimana dopo dalla sezione regionale AdF in Bassa Sassonia, dove Queckemeyer è in carica da tempo. I portavoce del partito negano tuttavia ogni accusa di aggressione e razzismo rivolta al deputato.

La tesi sostenuta da un portavoce della coalizione di estrema destra è che Queckemeyer non avrebbe né insultato né trattato in modo denigratorio il dipendente: le sue critiche erano rivolte alla compagnia aerea. L’ira del deputato sarebbe stata causata dal ritardo del volo, dalle regole restrittive sui bagagli e dalle pratiche di servizio.

La severa politica di Ryanair

L’episodio è stato confermato dall’ufficio stampa di Ryanair, che all’emittente Wdr ha riferito: “A questo passeggero è stato giustamente negato l’imbarco su questo volo dal personale al gate dell’aeroporto di Muenster a causa del suo comportamento molesto”.

La compagnia low cost afferma di non fare sconti e di adottare “una rigorosa politica di tolleranza zero nei confronti dei comportamenti scorretti dei passeggeri” qualsiasi sia la loro professione. Ecco perché l’aereo diretto a Maiorca è decollato prima che Marcel Queckemeyer salisse a bordo, nonostante il biglietto valido.

Da Ryanair assicurano che la compagnia “continuerà ad agire con decisione contro tali comportamenti, al fine di garantire che tutti i passeggeri e l’equipaggio possano viaggiare in un ambiente rispettoso e senza stress, evitando inutili disagi”.