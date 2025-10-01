Marcella Bella difesa dalla senatrice FdI dopo le "frasi squallide" dei giurati di Ballando con le Stelle

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

L’esibizione di Marcella Bella a Ballando con le Stelle è stata giudicata con frasi un po’ eccessive da parte di alcuni giurati, scatenando la polemica. In difesa della cantante si è espressa la senatrice di Fratelli d’Italia, Susanna Donatella Campione che ritiene siano state indirizzate alla concorrente dello show “frasi squallide e mortificanti”.

La senatrice Fdi in difesa di Marcella Bella

Marcella Bella si è esibita in una salsa con Chiquito. I commenti dei giurati sono stati di vario tipo. Guillermo Mariotto ha detto: “Se questa è la prima puntata… Ci farai vedere il duodeno“. Mentre a Fabio la performance ha ricordato le “signore arrapatissime” di qualche villaggio.

Le affermazioni dei giurati hanno fatto discutere e sono arrivate persino in Parlamento con la senatrice di Fratelli d’Italia, Susanna Donatella Campione che ha espresso “solidarietà totale a Marcella Bella per i commenti sessisti ricevuti in diretta”.

ANSA

Marcella Bella durante la prima puntata di Ballando con le Stelle

“Alcuni giurati le hanno indirizzato frasi squallide e mortificanti con allusioni offensive a carattere sessuale – ha detto la senatrice – si è ironizzato persino sull’età e sull’abbigliamento. Le battute per fare colpo sul pubblico non dovrebbero mai diventare dileggio. Onore alla classe di Marcella Bella che non ha replicato e solidarietà alla donna prima ancora che all’artista. Ai giurati conviene rileggersi il suo curriculum: nessuno di loro può tenere il confronto”.

La replica di Marcella Bella e la reazione dei giurati

A La Vita in diretta, Marcella Bella ha spiegato di essersi preparata “ai commenti sul ballo, ma non alle volgarità“.

“Non ero affatto smutandata e certe battute non si giustificano con l’ironia. Mi hanno offesa come donna, non solo come artista. Mi aspetto delle scuse, soprattutto da Fabio Canino”, ha detto la cantante.

Tramite il Corriere della Sera è arrivato il mea culpa di Canino: “La mia battuta è uscita malissimo e quando vedrò Marcella mi scuserò. Ho usato quella parola, ‘arrapata’, davvero fuori luogo”.

Marcella Bella e i legami con la destra

In un’intervista a Vanity Fair, in occasione della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2025, e alle insinuazioni sulla sua presenza alla kermesse perché vicina al partito al Governo, Marcella Bella aveva sottolineato che “non ho bisogno di scomodare personaggi importanti, io sono abbastanza importante nella musica”.

In precedenza, al Messaggero, aveva espresso tutta la sua “ammirazione per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, una donna in gamba, che ci rappresenta bene”. Mentre nella conferenza stampa di Sanremo aveva rassicurato che “non voglio farmi raccomandare da nessuno canto da 56 anni”.

L’artista in occasione delle elezioni europee del 2004 si era anche candidata nelle liste di Alleanza Nazionale su invito di Ignazio La Russa, ottenendo circa 22.000 preferenze ma senza essere eletta.

Selvaggia Lucarelli su Marcella Bella

In un’intervista Selvaggia Lucarelli, giurata di Ballando con le Stelle, ha detto di trovare più trasgressiva Marcella Bella “con i suoi boccoli e il rossetto rosso” di Rosa Chemical.

Ma poi ha aggiunto: “Non mi far fare battute, perché Marcella Bella non tollera battute ironiche! Lei è meno “forte, tosta e indipendente” di quanto sembra”.

Chi è la senatrice Fdi e il tema della tutela delle donne

Susanna Donatella Campione è particolarmente attenta a tematiche che riguardano la tutela delle donne. Sul Secolo d’Italia aveva scritto un articolo sul caso del gruppo Facebook “Mia Moglie” parlando di violenza sulle donne che nasce dalla fragilità maschile.

“La violenza sulle donne è il sintomo di un mondo maschile fragile che ha paura dell’uguaglianza e quindi degrada, umilia, colpisce, avvalendosi anche del mezzo più potente e invasivo del nostro tempo: i social network”, aveva scritto la senatrice Fdi.

Nata a Tripoli il 3 febbraio 1966, è laureata in giurisprudenza e iscritta dal 2011 all’ordine degli avvocati di Roma. Sul suo curriculum visionabile online si legge che è un avvocato matrimonialista e giornalista pubblicista.

Ha collaborato con le testate “Gli italiani“, “Il candido” e “Il Tempo“. Nel 2018 è stata nominata da Giorgia Meloni come “responsabile nazionale dipartimento delle eccellenze italiane Fratelli d’Italia”.