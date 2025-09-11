Marcelli di Numana, chiuso locale per 15 giorni: cocaina sequestrata durante controlli della Polizia
Chiuso per 15 giorni un locale a Marcelli di Numana dopo il sequestro di cocaina. Il provvedimento è stato adottato per motivi di prevenzione.
È stata disposta la chiusura di un esercizio pubblico a Marcelli di Numana per 15 giorni a seguito di un controllo della Polizia di Stato che ha portato al sequestro di sostanza stupefacente. Il provvedimento, eseguito ieri, è stato adottato dal Questore di Ancona per motivi di prevenzione e tutela dell’ordine pubblico.
Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la decisione di chiudere temporaneamente il locale di Marcelli di Numana è arrivata dopo una serie di controlli amministrativi e giudiziari che hanno evidenziato gravi irregolarità. L’operazione si inserisce in un più ampio piano di intensificazione delle verifiche sui locali pubblici dell’area.
I dettagli dell’operazione
Nel corso di un controllo amministrativo, gli agenti hanno riscontrato alcune anomalie nella gestione dell’esercizio pubblico. L’attività di verifica si è poi trasformata in un intervento di polizia giudiziaria, durante il quale è stata rinvenuta e sequestrata una quantità di sostanza stupefacente, nello specifico cocaina. Il sequestro della droga ha rappresentato un elemento determinante per l’adozione del provvedimento restrittivo.
Le motivazioni del provvedimento
La misura, adottata ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), non ha carattere punitivo o repressivo, ma è stata pensata come strumento di prevenzione e tutela dell’interesse collettivo. L’obiettivo principale è quello di garantire la sicurezza dei cittadini e mantenere l’ordine pubblico, soprattutto in luoghi frequentati da numerose persone.
