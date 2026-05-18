Marcello Cirillo, l’intervista: “Il successo è un incidente di percorso; la musica, invece, ti salva”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono artisti che, dopo decenni di carriera, finiscono per somigliare al personaggio che il pubblico ha costruito attorno a loro. E poi ce ne sono altri che, con il tempo, diventano esattamente il contrario: più si allontanano dalla superficie dello spettacolo, più rivelano la loro parte umana. Come è accaduto a Marcello Cirillo. Per anni il pubblico lo ha conosciuto attraverso la televisione, la musica, i programmi popolari entrati nella quotidianità delle famiglie italiane. Ma parlare oggi con Marcello Cirillo significa trovarsi davanti a qualcosa di molto diverso dall’immagine rassicurante costruita dallo schermo. Significa incontrare un uomo che riflette continuamente sul senso del tempo, della nostalgia, del successo, della perdita e persino della paura di diventare, un giorno, la caricatura di se stesso. Lo spettacolo Tu vuo’ fa’ l’americano, in scena al Teatro Olimpico di Roma il 20 maggio, diventa allora quasi un pretesto narrativo. Certo, al centro ci sono gli emigranti italiani, le valigie di cartone, l’America immaginata come terra della salvezza, il dolore di chi partiva lasciando dietro di sé famiglia, lingua e identità. Ma, ascoltandolo parlare, si capisce molto presto che quel viaggio non riguarda soltanto i nostri nonni. Riguarda lui stesso. E forse riguarda tutti. Dentro quest’intervista esclusiva per Virgilio Notizie a Marcello Cirillo c’è il bambino calabrese costretto a lasciare il proprio paese quando aveva pochi mesi di vita; c’è il figlio che perde troppo presto il padre e si ritrova improvvisamente uomo; c’è il musicista che scopre nella musica non un mestiere, ma un rifugio emotivo; c’è l’artista che ha conosciuto la popolarità, il giudizio, la saturazione televisiva e il bisogno quasi fisico di reinventarsi per non smettere di sentirsi vivo. La sensazione, durante questa conversazione, è che Marcello Cirillo utilizzi continuamente la musica per parlare di altro. Della fragilità, per esempio. Del bisogno di essere riconosciuti. Del vuoto interiore che, secondo lui, ogni artista si porta dentro per tutta la vita. E forse è proprio questa la chiave più sorprendente dell’intervista: dietro i ricordi della carriera, dietro gli aneddoti su Sanremo, sulla televisione o sui grandi incontri professionali, emerge soprattutto un uomo che continua ostinatamente a interrogarsi su se stesso. Non c’è retorica nelle sue parole. Nemmeno quando parla dei genitori scomparsi, della malinconia, dei sacrifici fatti per il lavoro o della paura che il successo possa trasformarsi in dipendenza. C’è piuttosto una lucidità rara, quasi disarmante. La consapevolezza che il pubblico possa amare un personaggio senza conoscere davvero la persona. E forse anche il desiderio, arrivato a questo punto della vita, di lasciare qualcosa che vada oltre l’intrattenimento. Per questo Tu vuo’ fa’ l’americano finisce per assumere un significato molto più profondo di quello che potrebbe sembrare inizialmente. Non è soltanto uno spettacolo sull’emigrazione italiana. È una riflessione sull’identità. Su ciò che perdiamo attraversando i nostri “oceani personali” e su ciò che, invece, riusciamo a salvare. È il racconto di chi continua a cercare casa anche dopo aver attraversato mille palcoscenici. E forse la parte più intensa di questa lunga conversazione sta proprio lì: nel momento in cui Marcello Cirillo smette di parlare dell’artista e lascia emergere l’uomo. Un uomo che ancora oggi si emoziona davanti a una canzone, che accompagna i nipoti a scuola per recuperare il tempo perduto con i figli, che considera il successo un incidente di percorso e che continua a credere che l’unica vera differenza tra l’essere umano e qualsiasi artificio sia una soltanto: l’emozione.

Tu vuo’ fa l’americano. Che cos’è?

“Tu vuo’ fa l’americano, che ha come sottotitolo Storie italiane in America, nasce dall’idea di raccontare i nostri emigranti, quelli che all’inizio del Novecento partirono per l’America in cerca di fortuna, portando con sé speranze, paure e soprattutto un enorme coraggio. Insieme a Massimo Cinque, autore dello spettacolo, e a Demo Morselli, però, non volevamo realizzare una lezione di storia né limitarci al racconto di una vicenda storica. Sarebbe stato fin troppo semplice cadere in quella trappola. A interessarci erano soprattutto le persone. Volevamo dare vita a un universo autentico, fatto di corpi, voci, famiglie, timori, sogni e nostalgia”.

Anche perché parliamo di persone che andavano incontro all’ignoto. Non era un viaggio come quelli di oggi.

“Ed è proprio questo l’aspetto che ci interessava di più. L’oceano che raccontiamo nello spettacolo non è soltanto il mare attraversato dagli emigranti. È anche un oceano di lacrime, separazioni e paura. Ma soprattutto è un oceano interiore. È il mare che attraversa chi lascia la propria casa, la propria lingua, il profumo del pane e il suono delle campane del paese in cui è cresciuto. Allo stesso tempo, però, riguarda tutti noi. Perché, in fondo, ciascuno nella vita si trova ad attraversare un proprio oceano: un passaggio difficile, qualcosa che spaventa ma che bisogna affrontare per andare avanti”.

Qual è stata la scintilla che le ha fatto pensare: “Questa storia va raccontata oggi”?

“La scintilla è arrivata quando ho visto Io Capitano di Matteo Garrone. Quel film mi ha colpito profondamente. Guardando quei ragazzi africani che lasciavano la loro terra per arrivare in Italia, ho pensato: ‘Ma questi siamo noi. Siamo noi di duecento anni fa’. Perché la speranza e il coraggio non hanno confini geografici. Non appartengono a un popolo o a un’epoca precisa. Dipendono da ciò che una persona porta dentro di sé: dalla voglia di farcela, di sopravvivere, di costruirsi un futuro. Quando sono uscito dal cinema ho sentito il bisogno di raccontare la storia dei nostri emigranti. Ne ho parlato con Massimo e con Demo un paio d’anni fa, e da lì è nato tutto”.

E nello spettacolo avete coinvolto anche Barbara De Rossi come voce narrante.

“Sì, e devo ammettere che dirigere Barbara De Rossi mi mette un po’ d’ansia, perché ha lavorato con alcuni dei più grandi registi italiani. Eppure, si è fidata di me. Non so nemmeno bene per quale motivo, ma è successo. Ed è una delle magie del teatro: riuscire a creare incontri e rapporti di fiducia in modo quasi inspiegabile”.

In questa storia c’è anche una componente autobiografica?

“Inevitabilmente. Sono nato in Calabria, a San Nicola di Caulonia, e la mia famiglia si trasferì quando avevo appena quattro mesi. I miei genitori erano insegnanti e partirono per Genova. Ci siamo ritrovati all’improvviso a più di mille chilometri da casa, immersi in una realtà completamente diversa. Eravamo bambini abituati a camminare scalzi per strada, a vivere all’aperto, e improvvisamente ci siamo trovati chiusi in un appartamento, in una città differente, con un’altra mentalità. È stato uno strappo enorme”.

In fondo il viaggio l’ha accompagnata per tutta la vita. Prima Genova, poi Roma, e infine un lavoro che l’ha portata continuamente altrove.

“Il viaggio è una costante nella vita di un artista. In questo caso mi è stato facile raccontarlo proprio perché anch’io, insieme alla mia famiglia, sono stato un viaggiatore. Dopo Genova è arrivata Roma, e devo dire che ci ha accolti a braccia aperte. A volte persino con una certa indifferenza, ma quella sana, che ti lascia libero e non ti fa sentire continuamente giudicato”.

Che poi è il desiderio di tutti: sentirsi liberi di essere se stessi. Se oggi le chiedessi, d’istinto, dove sia casa per Marcello Cirillo, che cosa risponderebbe?

“Col tempo ho capito che casa non è un luogo preciso. Non è soltanto la Calabria dove sono nato, non è Roma e nemmeno la campagna in cui vivo oggi. Mi sento a casa quando sono con la mia famiglia. È lì che avverto davvero il senso di appartenenza. L’altra sera, per esempio, abbiamo festeggiato il compleanno di mio nipote Salvatore, che è anche il nome del protagonista dello spettacolo, e in quel momento ho pensato che quella fosse casa. Non un luogo geografico, ma le persone che ami. E non lo dico per sembrare poetico o filosofico. È semplicemente così. Posso sentirmi a casa in un ristorante, in un teatro, in un appartamento o in qualsiasi altro posto, purché sia vicino alle persone che amo”.

Lei ha avuto un percorso professionale lunghissimo. Le valigie che si è portato dietro sono state leggere o pesanti?

“Il peso lo si comprende soltanto dopo. All’inizio è stato tutto molto leggero, perché sono cresciuto in una famiglia che non mi ha mai fatto avvertire il peso delle difficoltà, anche quando magari mancavano i soldi. Ero l’ultimo di cinque figli e ricordo che, a volte, la domenica fingevo di avere mal di testa per non andare al cinema, perché non avevo il denaro per il biglietto. La mia famiglia, però, mi ha sempre trasmesso orgoglio e dignità. Mi ha insegnato a essere fiero di ciò che ero. Per questo, all’inizio, dentro quelle valigie c’erano soprattutto speranza e voglia di farcela”.

E quando hanno iniziato a diventare pesanti?

“Più avanti. Quando ho cominciato ad avvertire il giudizio degli altri, soprattutto di alcuni colleghi. Esiste ancora una mentalità molto italiana secondo cui, se fai un certo tipo di televisione, vieni automaticamente considerato meno credibile dal punto di vista artistico. Passi dall’essere un genio perché lavori con Arbore all’essere guardato come uno stupido perché fai un programma quotidiano del mezzogiorno. E questo, inevitabilmente, a volte ferisce”.

Quel giudizio l’ha ferita molto?

“Sì, in alcuni momenti sì. Però c’è sempre stato il pubblico a compensare tutto il resto. Il pubblico non ha sovrastrutture. Non si chiede se tu sia intelligente oppure no in base al programma che conduci o al contesto in cui lavori. Ti giudica semplicemente per ciò che riesci a trasmettere in quel momento. E io ho sempre percepito il suo affetto. Non me lo ha mai fatto mancare. Nemmeno nei momenti più difficili o più bui. Il pubblico mi ha sempre accompagnato e sostenuto. Ancora oggi lo sento vicino. Il 20 maggio saremo al Teatro Olimpico e vedere che stiamo andando verso il tutto esaurito in una sala da 1.400 posti non è affatto scontato”.

Visto questo rapporto così forte con il pubblico, come mai negli ultimi anni è stato lontano dalla televisione?

“È stata una scelta personale. All’inizio forse anche influenzata da alcune vicende accadute in passato, ma non mi interessa tornare su quelle polemiche. Posso dire, però, che mi sono sentito rinascere. A un certo punto avevo la sensazione che tutto fosse diventato automatico, quasi come timbrare un cartellino ogni mattina. Invece un artista ha bisogno di confrontarsi anche con il dubbio, la fatica, perfino con la paura del giorno dopo. Deve continuare a chiedersi: ‘E adesso come vado avanti?’. Se senti davvero il bisogno di esistere artisticamente, trovi sempre il modo di reinventarti”.

Non le manca la luce rossa delle telecamere?

“No, perché sento di aver ricevuto molto. Se penso a tutto ciò che ho fatto, mi considero fortunato. Nell’82, insieme ad Antonio, ho vinto il Festival del Piano Bar. Poi sono arrivati Sanremo, Quelli della notte, Cari amici vicini e lontani, le tournée in tutto il mondo. Non mi sono mai fermato. Ho avuto una carriera lunghissima. Per questo oggi la televisione non mi manca. Anzi, a volte, quando la guardo, mi manca ancora meno. L’unica persona che seguo davvero con grande affetto è Fiorello, perché riesce a fare ciò che un artista dovrebbe sempre poter fare: sperimentare, improvvisare, fare musica, satira, giocare liberamente. Però quella libertà se l’è conquistata con grande determinazione. E si vede chiaramente”.

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Il percorso che ha compiuto ha placato la sua ambizione oppure c’è ancora qualcosa che Marcello Cirillo sente di dover raggiungere?

“Nel lavoro non sono mai stato particolarmente ambizioso. La vera ambizione l’ho sempre avuta nella vita privata: nel desiderio di vedere serena la mia famiglia, di aver garantito un futuro ai miei figli, di poter seguire oggi i miei nipoti. Nel lavoro, invece, l’ambizione rischia di diventare una trappola, perché ti spinge continuamente a desiderare qualcosa in più. Fai un teatro importante e subito pensi che avresti dovuto raggiungere un traguardo ancora più grande. Così non riesci mai a essere davvero felice”.

Il suo percorso artistico ha limitato la vita privata?

“Moltissimo. Dopo Quelli della notte ho fatto più di duecento concerti con Antonio e praticamente non ero mai a casa. Ho avuto però la fortuna straordinaria di avere accanto una compagna che non mi ha mai fatto pesare questa assenza. A volte ci incontravamo direttamente negli aeroporti con i bambini: restavamo insieme un’ora e poi ripartivo per un’altra città. È stato doloroso. Però i miei genitori mi hanno insegnato il valore della fatica e del lavoro costruito con sacrificio. Mi hanno trasmesso l’idea che lavorare significhi soprattutto non far mancare nulla alle persone che ami. Guardando tutto da questa prospettiva riuscivo ad accettarlo meglio. Anche se soffro molto di malinconia, e quella distanza inevitabilmente mi faceva soffrire”.

Che cosa il giovane Marcello Cirillo ha sottovalutato del proprio lavoro e, al contrario, che cosa ha sopravvalutato?

“Non credo di aver sottovalutato molto, nel senso che tutte le esperienze che mi sono state proposte le ho sempre affrontate con amore e partecipazione. Non ho mai percepito malafede da parte di chi mi offriva un lavoro o un’opportunità. Anche le esperienze che oggi potrei considerare meno riuscite, o artisticamente meno rilevanti, in realtà mi hanno sempre lasciato qualcosa. Mi hanno insegnato qualcosa. Ho sempre vissuto questo mestiere come un’esperienza umana prima ancora che professionale. Quello che probabilmente ho sopravvalutato è stato il valore di un certo tipo di esposizione televisiva quotidiana. E sia chiaro: rispetto profondamente quel percorso, perché mi ha dato popolarità ma soprattutto serenità economica. Mi ha permesso di far vivere bene la mia famiglia e di costruire basi solide. Però ho sopravvalutato l’idea che quel consenso televisivo potesse trasformarsi automaticamente anche in un diverso riconoscimento artistico, per esempio nei teatri. Invece mi sono accorto che un certo tipo di televisione non sempre aiuta in questo senso. Anzi, paradossalmente, oggi che sono lontano dalla televisione sento che il pubblico mi cerca più di quando ero presente ogni giorno”.

Lei ha avuto grandi maestri e oggi, a sua volta, è diventato un punto di riferimento. Ha un’accademia, insegna. C’è qualcosa che ha scelto volutamente di non assimilare dai suoi maestri perché non sentiva vicino al suo modo di essere?

“Sì. Per esempio, da Renzo Arbore non ho voluto assimilare quel modo di lasciare che le situazioni scorressero semplicemente da sole. Nel mio lavoro ho sempre sentito il bisogno di provare, riprovare, perfezionare. A volte anche in maniera quasi maniacale. Dall’altra parte, però, Arbore mi ha insegnato un elemento fondamentale: l’improvvisazione. Ed è un’arma a doppio taglio, perché la vera improvvisazione nasce soltanto quando alle spalle ci sono studio, preparazione e lavoro. Solo allora puoi permetterti di improvvisare davvero. L’improvvisazione fine a sé stessa, senza basi solide, secondo me rischia spesso di trasformarsi in superficialità. E questo, in certi ambienti, accadeva. Quell’aspetto non mi apparteneva. Da Michele Guardì, invece, ho imparato moltissimo. Quello che non condividevo era il modo di imporsi attraverso i toni duri, attraverso le urla. Col tempo, però, ne ho compreso anche il motivo: gestire centinaia di persone non è semplice. Io, comunque, ho sempre pensato che chi urla non abbia mai davvero ragione. Credo che i risultati si possano ottenere attraverso l’esempio, la calma, perfino con una carezza”.

Che cosa considera fondamentale trasmettere oggi ai ragazzi che desiderano intraprendere questo mestiere?

“La prima cosa è non affrontare questo lavoro con superficialità. Bisogna avere un dono. Una persona dotata è qualcuno che percepisce certe dinamiche ancora prima di averle studiate davvero. È una sensibilità naturale. Però il dono, da solo, non basta. Faccio sempre un esempio: Diego Armando Maradona non sarebbe diventato Maradona soltanto grazie al talento. Doveva allenarsi, studiare la tattica, correre, sacrificarsi. Poi, quando prendeva il pallone, emergeva il dono. Nella musica accade la stessa cosa. Puoi sederti davanti a un pianoforte e avere la sensazione che quei movimenti ti appartengano da sempre, quasi come se li avessi imparati in un’altra vita. Questo è il dono. Ma poi servono studio, sacrificio e disciplina. Significa rinunciare agli amici che escono, alle partite, alle serate, per trascorrere cinque o sei ore al giorno a studiare uno strumento”.

Col senno di poi, qual è stato il suo più grande sacrificio professionale?

“Probabilmente avrei dovuto lasciare I fatti vostri molti anni prima. Averlo fatto per così tanto tempo, in maniera continua e quotidiana, mi ha portato a una forte saturazione, sia artistica sia umana. E lo dico senza rinnegare nulla, perché quel programma mi ha dato tantissimo. Però oggi penso che, lasciandolo prima, avrei avuto la possibilità di aprire altre strade, altre opportunità. Perché quando viene meno la certezza assoluta del lavoro quotidiano, quando ti svegli la mattina e ti chiedi: ‘E adesso come vado avanti?’, sei costretto a crescere. Sei costretto a inventarti qualcosa, a rischiare, a cercare nuove esperienze”.

Stare a terra aiuta a reinventarsi, a ritrovare persino la capacità di arrangiarsi…

“Esattamente. E quella consapevolezza (non parlerei di disperazione, perché non sono mai stato disperato, ma quella sensazione di non avere una certezza assoluta) ti obbliga a cercare nuove strade”.

E invece dal punto di vista personale? Come sono state le sue valigie?

“Le mie non sono state valigie di cartone. Sono state valigie fortunate, quasi dorate. Se oggi ripenso alla valigia che mio padre legava sopra il portabagagli della macchina, vedo una valigia piena di speranza e possibilità. Credo sinceramente che, se fossi rimasto nel mio piccolo paese in Calabria, non sarei riuscito a realizzare ciò che ho fatto. E non soltanto io, ma tutta la mia famiglia. All’epoca chi partiva dal Sud spesso fuggiva davvero dal nulla. Oggi, grazie a Dio, la Calabria e il Meridione offrono molte più opportunità. Allora, invece, le prospettive erano pochissime. Si cresceva aspettando semplicemente che la vita scorresse. Per questo le mie valigie sono state soprattutto cariche di speranza”.

Quanto è stata terapeutica la musica nella sua vita?

“Tantissimo. Credo che ogni artista abbia un vuoto dentro di sé. E non è una metafora, ma qualcosa di reale. Ognuno cerca continuamente di colmare quella mancanza. Nel mio caso la musica, ma anche l’affetto del pubblico, hanno riempito molte volte quel vuoto. Il problema nasce quando si pensa che bastino il successo o l’amore del pubblico per guarire davvero certe ferite. È allora che si rischia di diventare infelici. Bisogna imparare a colmare quei vuoti anche da soli. Ed è lì che diventano importanti la terapia, l’aiuto degli altri, un percorso personale. La musica è terapeutica. Il successo, invece, no. Il successo è un incidente di percorso”.

A proposito di vuoti da colmare, mi viene in mente una frase di Friedrich Nietzsche: “Bisogna avere un caos dentro di sé per generare una stella danzante”. Qual era il caos che portava dentro di sé quando ha toccato per la prima volta un pianoforte?

“Di certe dinamiche ci si rende conto soltanto dopo. Una delle lezioni che cerco sempre di trasmettere ai miei allievi è che la musica non è qualcosa di esteriore. Non si fa musica per apparire. La si fa perché risponde a un’esigenza vitale. Ho capito molto presto che il mio primo mezzo di espressione era la musica. Attraverso il pianoforte, la chitarra e la fisarmonica riuscivo a comunicare emozioni che forse non sarei stato capace di esprimere in altro modo. Probabilmente cercavo anche una carezza, un’approvazione. Ho compreso che quello era il mio strumento per farmi ascoltare. Poi, con il tempo, è arrivata anche la voce. Ma nasco come musicista, non come cantante”.

E come ha scoperto la voce?

“Me l’hanno fatta scoprire gli altri. Mi piaceva cantare, ma non pensavo minimamente che potesse diventare la mia strada. Poi, quando ho iniziato a cantare da ragazzo, magari attorno a un falò, mi sono accorto che le persone ascoltavano davvero. Così ho aggiunto anche la voce ai miei strumenti di comunicazione. Negli anni la voce mi ha dato moltissimo. Oggi, quando canto, non mi limito a mettere insieme delle note. Vivo un’emozione autentica. A volte, durante una canzone, mi viene persino da piangere perché sento profondamente ciò che sto raccontando”.

A livello personale si è mai sentito tradito dalla musica?

“No. La musica non tradisce. La musica è un’alleata. Anche quando hai la sensazione che si stia spegnendo dentro di te, rimane comunque una presenza che ti accompagna, quasi come una persona cara che non c’è più ma continua a proteggerti. A tradire, semmai, sono gli uomini. Sono certe persone che appartengono al mondo della musica. Esistono individui pronti a tutto pur di ottenere un’inquadratura in più o un applauso in più. E questo, nella mia vita, l’ho sperimentato”.

Lei e Antonio avete iniziato insieme, da giovanissimi. Poi il duo si è sciolto. In quel momento ha avvertito la solitudine dell’artista?

“Quando io e Antonio ci siamo separati ho provato soprattutto una grandissima sensazione di libertà. Credo che ormai non ci sopportassimo più. La verità è questa. Mi sentivo felice all’idea di capire finalmente che cosa fossi in grado di fare da solo, senza essere il cinquanta per cento di un progetto condiviso. Allo stesso tempo, però, mentre suonavo mi voltavo spesso e sentivo che accanto a me mancava qualcuno. Mi mancavano quella presenza, quel sostegno, perfino quel giudizio. È stato un vuoto che ho avvertito a lungo. Ma non mi sono sentito distrutto. Era una decisione maturata da entrambe le parti. Eravamo diventati come certe coppie che restano insieme soltanto per i figli. Solo che, nel nostro caso, i figli erano la musica”.

Lei ha perso entrambi i genitori. Che cosa accade quando, all’improvviso, si smette di sentirsi figli?

“Sono state due esperienze completamente diverse. Mio padre l’ho perso quando avevo diciassette anni e lì la mia vita è cambiata davvero. Era il punto fermo della famiglia. Una presenza enorme. Quando una figura così scompare, diventi uomo prima del tempo. Da quel momento io e i miei fratelli abbiamo dovuto prenderci cura di nostra madre. E persino scegliere di fare l’artista diventava complicato, perché lei desiderava sicurezza e stabilità. Per anni ho continuato a vedere nella mente il cappello nero che mio padre portava sempre. Giocavo per strada e lo riconoscevo da lontano proprio grazie a quel cappello. Dopo la sua morte, per mesi, continuavo istintivamente a voltarmi pensando di rivederlo arrivare. Perché quando arrivava lui arrivavano anche la sicurezza, la pace, la protezione. Quando invece ho perso mia madre ero già adulto, avevo già una famiglia. Eppure, ancora oggi ne soffro profondamente. Qualche giorno fa è stata la Festa della Mamma e ho pianto quasi tutto il giorno. Per me mia madre era la donna più importante della mia vita. Pensavo addirittura che senza di lei non sarei più riuscito ad andare avanti. Poi, però, la vita continua. Ci sono i figli, i nipoti, gli affetti. E capisci che, anche quando credi di non avere più la forza per farcela, in qualche modo continui comunque a vivere”.

Diventare padre e poi nonno ha riscritto le priorità della sua vita?

“Sì, in parte sì, anche se le priorità, in fondo, sono sempre rimaste più o meno le stesse. Ho sempre avuto un pensiero fisso: dare sicurezza alla mia famiglia. Far vivere serenamente le persone che amo. Perché quella sicurezza, in realtà, non l’ho mai avuta davvero. Dopo la morte di mio padre, per noi ci fu anche una tragedia economica enorme. Già prima la situazione non era semplice, ma dopo diventò tutto molto più difficile. Così il mio desiderio più grande è sempre stato evitare che i miei figli dovessero convivere con quell’ansia. Volevo che crescessero con la tranquillità di sapere che a fine mese fosse tutto pagato, tutto sistemato, senza quella paura costante. E poi, diventando nonno, in qualche modo ho recuperato tante esperienze che non sono riuscito a vivere pienamente con i miei figli, perché lavoravo continuamente. Con loro cercavo soprattutto la qualità del tempo, perché quando ero presente lo ero davvero. Oggi, invece, provo a vivere anche quei piccoli gesti quotidiani che allora non potevo concedermi: accompagnarli a scuola, andare a riprenderli. Lo faccio quasi ogni giorno e, quando non ci riesco, mi dispiace sinceramente”.

Che cosa ha conservato del bambino che era?

“La meraviglia. Credo di aver conservato soprattutto quella. Ancora oggi riesco a emozionarmi davanti a una bella canzone, a un tramonto, persino davanti a una foglia che cade. Non la guardo come qualcosa che sporca il terreno, ma come una piccola meraviglia della natura. Credo di avere ancora questa capacità di stupirmi davanti alle piccole cose. Mi emoziono ancora come quando ero bambino”.

Se dovesse raccontare tutta la sua vita attraverso una sola canzone, quale sarebbe?

“Probabilmente sceglierei Lazzari felici di Pino Daniele. È una canzone che parla di libertà, resilienza, ma anche della semplicità del sentirsi vivi. Racconta una persona capace di trovare felicità persino nelle cose più semplici. Mi è venuta in mente d’istinto, ma evidentemente perché rappresenta qualcosa di profondo dentro di me. Ho avuto anche la fortuna di conoscere Pino Daniele. Ho registrato il mio secondo disco nella sua sala d’incisione, con Tullio De Piscopo come produttore, quindi ho frequentato quel mondo. Un giorno mi dissero persino che Pino abitava quasi di fronte a casa mia. All’inizio della carriera facevo pianobar e cantavo moltissimo le sue canzoni. Solo che, mentre gli altri proponevano brani leggeri e rassicuranti, io mi mettevo a cantare pezzi blues, malinconici, intensi. E la gente magari mi guardava quasi chiedendosi: ‘Ma questo che cosa vuole fare?’. Però ero fatto così”.

Non ha la sensazione che Pino Daniele sia stato dimenticato troppo in fretta?

“Condivido il suo pensiero. E questo è anche il segno di un enorme tracollo culturale che il nostro Paese ha attraversato. Lo noto moltissimo anche con i miei allievi. Faccio fatica a trasmettere loro l’importanza della scuola genovese, del cantautorato romano, della tradizione bolognese. Faccio fatica perché culturalmente siamo cambiati tantissimo. Anche osservando il Festival di Festival di Sanremo di oggi si percepisce il ritorno al giro armonico. Ci sono belle sonorità, arrangiamenti curati, splendidi ‘abiti musicali’, ma spesso dentro quegli abiti manca qualcosa. Mancano i contenuti, manca la profondità”.

Molto spesso si ascoltano musiche bellissime, poi si presta attenzione al testo e si rimane quasi spiazzati. Anche se poi la canzone ha un’infinità di autori.

“È lo specchio del tempo in cui viviamo. Non si pensa più che la musica debba essere realizzata da chi la conosce davvero. Oggi chiunque può depositare un brano alla Siae. Ai miei tempi, invece, si sostenevano esami davanti a persone come Riz Ortolani. Ti assegnavano una melodia e tu dovevi proseguirla al pianoforte. Dovevi dimostrare di conoscere davvero la musica. Lo stesso valeva per i testi. Basta pensare a canzoni scritte da persone come Lina Wertmüller o Bruno Canfora. Erano autori che padroneggiavano davvero la lingua italiana, che sapevano scrivere. Oggi, invece, sembra quasi che il congiuntivo sia diventato una malattia degli occhi”.

Non la preoccupa l’uso dell’intelligenza artificiale in musica?

“Recentemente sono stato invitato al Senato per parlare di intelligenza artificiale e lì ho espresso un concetto in cui credo profondamente: l’intelligenza artificiale può essere uno strumento utile, proprio come un tempo lo era un’enciclopedia. Può aiutarti, fornirti informazioni. Ma non può sostituire la componente umana. Perché l’intelligenza artificiale non conosce il motivo profondo per cui nasce una canzone. Non sa che cosa si nasconda dietro un testo o una melodia: il dolore, la felicità, la rabbia, la nostalgia di un artista. In una parola: ignora l’emozione. Non si interroga sul perché delle cose. E il perché è la parte più umana che esista”.

Che cosa sogna ancora oggi Marcello Cirillo come artista?

“Alcuni sogni li ho già realizzati. Per esempio, questo spettacolo rappresentava davvero un desiderio che custodivo da tempo. Essere riuscito a costruire un tour e a concluderlo in un teatro prestigioso come l’Olimpico mi rende felice. Per il resto, il mio sogno è continuare a vivere di musica finché ne avrò la forza. Ho detto alle mie figlie (e un giorno lo dirò anche ai miei nipoti) che, nel momento in cui dovessero accorgersi che sto diventando involontariamente caricaturale, dovranno avere il coraggio di dirmelo. Perché voglio continuare a fare musica finché questo mestiere riuscirà a farmi sentire vivo. La preparazione di uno spettacolo, l’attesa, la costruzione di qualcosa che deve ancora prendere forma… tutto questo mi fa sentire ancora profondamente vivo”.