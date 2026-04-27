Marcello Dell'Utri e la moglie Miranda Ratti a processo per i 42 milioni ricevuti da Berlusconi in 8 bonifici

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Marcello Dell’Utri e la moglie Miranda Ratti sono stati rinviati a giudizio a Milano per non aver dichiarato donazioni da 42 milioni di euro ricevute da Silvio Berlusconi. Somma sotto sequestro che, per via della prescrizione su alcuni degli 8 bonifici, è scesa a 10 milioni e 840 mila euro. Le accuse riguardano la violazione della normativa antimafia e l’intestazione fittizia di beni, con la prima udienza fissata per il 9 luglio 2026. Nonostante il processo, parte dei reati risulta già estinta per prescrizione.

Dell’Utri a processo con la moglie: fari su 8 bonifici di Berlusconi

Lunedì 27 aprile 2026 la GUP di Milano Giulia Marozzi ha rinviato a giudizio Marcello Dell’Utri e la moglie Miranda Ratti. Al centro del processo vi sono circa 42 milioni di euro ricevuti tramite 8 bonifici da Silvio Berlusconi tra il 2014 e il 2024.

Il procedimento, trasferito da Firenze per competenza territoriale dopo l’esclusione dell’aggravante mafiosa, inizierà il prossimo 9 luglio.

ANSA

L’ex senatore Marcello Dell’Utri è accusato di aver violato la legge Rognoni-La Torre, non comunicando variazioni patrimoniali superiori ai 42 milioni di euro.

Secondo i pm, l’imputato avrebbe ignorato gli obblighi previsti dalla sua condanna definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa, che impone la segnalazione di ogni incremento economico rilevante.

Le accuse alla moglie Miranda Ratti

Il rinvio a giudizio coinvolge direttamente la moglie dell’ex senatore, Miranda Ratti, indagata per intestazione fittizia di beni.

L’accusa sostiene che circa 8 milioni di euro siano stati accreditati tramite diversi bonifici sui conti della donna per eludere le misure di prevenzione patrimoniale applicate al marito.

In attesa del dibattimento, il GIP ha confermato il sequestro preventivo di oltre 10,8 milioni di euro, già eseguito nel 2024, per evitare la dispersione di capitali ritenuti frutto di condotte illecite.

La posizione della difesa di Dell’Utri

Francesco Centonze e Filippo Dinacci, avvocati di Marcello Dell’Utri, insieme a Tullio Padovani e Lodovica Beduschi, legali della moglie, hanno diffuso una nota con alcune precisazioni:

“La medesima vicenda è già stata esaminata, negli stessi termini, da sei diverse autorità giudiziarie, tra cui per due volte la Cassazione, che hanno escluso la realizzazione di trasferimenti fraudolenti di somme di denaro da parte di Ratti e Dell’Utri. Confidiamo di dimostrare l’assenza di responsabilità dei nostri assistiti anche nel presente procedimento”.

L’ipotesi di impunità per Berlusconi

Secondo la tesi originaria dei pubblici ministeri di Firenze, i flussi finanziari per oltre 42 milioni di euro non sarebbero state semplici donazioni tra amici, ma sarebbero stati: “donati dal fondatore di Forza Italia all’ex manager di Publitalia” con l’intento di “garantirgli l’impunità davanti ai magistrati sul suo presunto coinvolgimento nelle stragi del ’93”.

Il quadro accusatorio ha però subìto una trasformazione nel corso dell’udienza preliminare. L’esclusione dell’aggravante mafiosa ha infatti slegato il procedimento milanese dall’inchiesta sulle stragi, declassando il fascicolo a una questione di omessa comunicazione patrimoniale e intestazione fittizia.

Il Tribunale di Milano dovrà ora stabilire se quei milioni di euro costituissero effettivamente una violazione penale degli obblighi di sorveglianza speciale o se, come sostenuto dalla difesa, rientrassero in una libera e lecita disposizione patrimoniale tra privati, pur nel contesto di un soggetto gravato da una condanna per concorso esterno.