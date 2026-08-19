Marcello Erbini morto per la caduta da un'autocisterna a Mazara del Vallo, operaio deceduto dopo 14 giorni

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Morto dopo 14 giorni di agonia in ospedale per le conseguenze di una caduta da un’autocisterna a Mazara del Vallo. Si spengono le ultime speranze della famiglia di Marcello Erbini, operaio storico di un’azienda vitinicola locale, benvoluto e conosciuto in città anche per la passione per il teatro che portava sui palcoscenici del Trapanese con i suoi spettacoli comici.

L’operaio morto dopo la caduta dall’autocisterna

L’incidente sul lavoro si è verificato nella giornata di mercoledì 5 agosto, secondo quanto riportato dalla stampa locale forse a causa di un malore improvviso, che avrebbe provocato la caduta di Erbini dalla scaletta di un’autocisterna, mentre era impegnato nella cantina Baida d’Oro dove lavorava da trent’anni.

A seguito delle gravi ferite riportate, l’operaio era stato trasportato in condizioni critiche al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia di Palermo.

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La morte di Marcello Erbini

Dopo due settimane tra la vita e la morte, il 55enne non ce l’ha fatta ed è stato dichiarato deceduto nella serata di martedì 18 agosto.

Sul luogo dell’incidente erano intervenuti i carabinieri della compagnia di Mazara del Vallo e gli ispettori dello Spresal dell’Asp di Trapani, per fare chiarezza sulle cause e la dinamica della caduta.

Ancora in corso le indagini per accertare se l’operaio sia precipitato dall’autocisterna per un malore improvviso, secondo le prime ipotesi, o per altri motivi, oltre a verificare il rispetto di tutte le condizioni di sicurezza.

Il cordoglio di Mazara del Vallo

La notizia della morte di Marcello Erbini “lascia sgomenta la nostra comunità”, ha dichiarato il sindaco del comune in provincia di Trapani, Salvatore Quinci, parlando a nome di tutti concittadini che stimavano il 55enne, ricordato anche sui social da tanti amici e conoscenti per le risate da lui regalate nei suoi spettacoli comici.

Il decesso dell’operaio è stato commentato in una nota congiunta dei segretari generali di Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil Trapani Giovanni Dia, Massimo Santoro e Leonardo Falco, che hanno espresso cordoglio alla famiglia: “Quella che pochi giorni fa era una speranza di ripresa si è trasformata nell’ennesima pagina di lutto per il nostro territorio. Nessun lavoratore deve uscire di casa al mattino senza la certezza di farvi ritorno la sera, ci stringiamo con profondo affetto e rispetto al dolore dei suoi cari”.

Marcello Erbini lascia la moglie e i due figli.