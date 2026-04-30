Marcello Fonte, intervista all'attore al cinema nel film L’Oratore: “Non mi pongo traguardi, seguo la vita”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono presenze che non hanno bisogno di durare a lungo per restare. Entrano, sfiorano qualcosa di profondo e poi si ritirano, lasciando dietro di sé una traccia che continua a lavorare in silenzio. È una forma di verità rara, quasi invisibile, che non si misura nel tempo in scena ma nella qualità dello sguardo, nella densità di ciò che resta. In L’Oratore, il film di Marco Pollini al cinema dal 30 aprile, la presenza di Marcello Fonte è esattamente questo: un passaggio breve, ma necessario. Un’origine più che un ruolo. Una radice. C’è qualcosa, nel suo modo di stare dentro le storie, che non sembra mai costruito. Come se non interpretasse davvero, ma ricordasse. Come se ogni personaggio fosse già esistito, da qualche parte, e lui si limitasse a restituirlo senza sovrastrutture. Anche qui, nel padre di Felice, non cerca di occupare spazio. Lo apre. Lo consegna. E poi si fa da parte. Ma è proprio in questo gesto che si annida qualcosa di più intimo. Perché questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie a Marcello Fonte non parte da un film, ma da una frattura. Da un momento personale in cui il ruolo di padre, nella vita reale, smette di essere una certezza e diventa una domanda. E allora il cinema, quasi senza chiedere permesso, interviene. Non come rifugio, ma come specchio. Un luogo in cui non si trova una risposta definitiva, ma si intravede una possibilità. Marcello Fonte racconta senza protezioni, con quella semplicità che non è mai superficiale. Parla della terra, dei semi, di ciò che si lascia e di ciò che resta. E mentre lo fa, si ha la sensazione che il suo discorso non riguardi solo la genitorialità o il lavoro, ma qualcosa di più essenziale: il modo in cui attraversiamo la vita senza trattenerla, accettando che ogni passaggio sia transitorio, ma non per questo meno importante. Non c’è ambizione dichiarata, non c’è costruzione di un percorso lineare. C’è piuttosto un movimento continuo, quasi istintivo, che segue le cose invece di anticiparle. Una fiducia silenziosa nella vita, anche quando la vita mette alla prova. E forse è proprio questo che rende la sua voce così riconoscibile. Non cerca di spiegare, non cerca di convincere. Resta. Anche quando affiora un’ombra, anche quando una domanda apre uno spazio di malinconia. In questa conversazione, Marcello Fonte non offre risposte rassicuranti. Offre qualcosa di più raro: la disponibilità a restare dentro le domande, senza fretta di chiuderle. Ed è lì, in quello spazio sospeso, che qualcosa continua a muoversi. Anche dopo.

Partiamo da L’Oratore. Le confesso subito che mi è dispiaciuto vederla solo nella parte iniziale: avrei voluto più spazio per lei.

“Magari… avrei potuto interpretare anche il nonno. C’era questa possibilità, non solo il padre. Credo che sarei un buon nonno”.

Tuttavia, ha ancora l’età per interpretare un padre.

“Infatti, mio figlio è ancora piccolo, quindi per il nonno c’è tempo. Non è ancora il momento”.

Che esperienza è stata?

“È arrivata in un periodo molto difficile della mia vita. In quel momento stavo mettendo profondamente in discussione il mio ruolo di genitore. Attraverso questo personaggio, la vita mi ha dato una risposta: mi ha mostrato che tipo di padre sarei stato. Ma ho accettato il ruolo anche per la storia di Felice, un giovane musicista. Mi ci sono riconosciuto pienamente: da bambino suonavo nella banda del paese come il piccolo Alessandro Gersavi, che sul set era ostinato, instancabile… anche durante le pause continuava a suonare, senza fermarsi”.

L’ha colpita molto?

“Moltissimo. Ho imparato tanto dalla sua energia e dall’intensità che metteva nella musica. Amava sperimentare: suonava anche direttamente sulle corde del pianoforte, senza usare i tasti. Non si fermava mai, neppure quando non era osservato: continuava a suonare senza sosta”.

Seppur breve, il suo è un ruolo significativo.

“Sì, è un ruolo breve ma incisivo. Interpreto il padre del protagonista, che poi cresce e ha il volto di Manuel Nucera. La mia presenza è limitata, ma determinante perché offre un impulso decisivo al percorso del ragazzo. Alla fine, ciò che rimane sono proprio i consigli del padre”.

Quale messaggio trasmette questa figura paterna?

“Che con l’arte si può vivere. Non è vero che la passione non consente di sostentarsi. Se la si coltiva come un giardino, i frutti arrivano: più cura e dedizione si mettono, più si ottengono risultati”.

Anche nel lungo periodo?

“Certamente. Forse non sarà chi la semina a raccoglierne i frutti, ma qualcuno lo farà: i figli, i nipoti. Il seme piantato continuerà a dare i suoi risultati”.

Ha raccolto i frutti del suo albero?

“Ho raccolto i frutti di mio padre, quelli che ha seminato lui. Ancora oggi ne godo. In questo periodo, ad esempio, ci sono le fave: appena colte hanno un sapore unico”.

Lo so bene, sono siciliano.

“Allora conosce perfettamente la sensazione. Si colgono dalla pianta e si mangiano subito, né troppo mature né troppo acerbe, al punto giusto. Crude, magari con un po’ di formaggio: l’abbinamento ideale. Un sapore indimenticabile. Anche mio figlio lo sa: ha raccolto la fava fresca o il mandarino dall’albero. Sa che l’arancia non nasce al supermercato, ma cresce sull’albero. Alcuni bambini credono il contrario, invece non è così”.

Di sua madre si è parlato molto. Suo padre, invece, chi era?

“Mio padre era un attore nato, molto più di quanto lo sia io. Aveva un talento naturale per intrattenere, anche se non ne era consapevole perché faceva il contadino. Raccontava, descriveva e narrava in modo straordinario. Bastava mezzo bicchiere di vino e iniziava: faceva spettacolo davanti ai parenti senza nemmeno accorgersene”.

Non ha mai avuto l’occasione di sviluppare questo talento?

“No, non ci ha mai pensato. Con una famiglia numerosa e il lavoro nei campi, quella possibilità non esisteva. Era qualcosa di lontano dalla sua realtà”.

Ha avuto occasione di vederla lavorare, oltre all’esperienza nella banda in cui lei suonava da piccolo?

“No, mi ha visto soltanto suonare in banda. È stato il momento in cui gli ho dato maggiore soddisfazione. Era molto orgoglioso, si percepiva chiaramente e me lo dimostrava in ogni modo. Raccontava sempre che i vicini, vedendomi esibire, dicevano: ‘Guarda quel bambino, sembra un poliziotto’. Era fiero di vedermi in divisa, preciso, mentre marciavo e suonavo il rullante insieme agli altri”.

L’arte di arrangiarsi e la semplicità che le ha trasmesso suo padre quanto hanno inciso nella Sua vita?

“Senza di lui oggi non sarei qui a parlare con lei. Tutto ha origine da lì. Mi fa tornare in mente che con la banda andavamo a suonare anche in Sicilia, a Milazzo o Barcellona Pozzo di Gotto, per esempio: ci spostavamo spesso”.

Quindi, attraversava lo Stretto e non rimaneva ancorato nella sua terra…

“Sì, lo attraversavamo. A Natale suonavamo la novena. A Reggio provavamo imbarazzo a chiedere offerte, così prendevamo il traghetto e andavamo a Messina. Lì suonavamo Tu scendi dalle stelle e la gente lanciava i soldi dai balconi. Tornavamo indietro con il ricavato. Avevamo dieci o undici anni: suonavamo e portavamo il denaro a casa”.

Ha nostalgia di quel periodo?

“No. Apprezzo anche questa fase della mia vita. Non provo nostalgia: ogni momento ha il suo valore, anche quando è difficile. Fa parte del percorso, quindi non ho motivo di lamentarmi”.

Non tornerebbe indietro?

“No, non ricomincerei da capo. Ho faticato molto nella vita, è stata un’esperienza impegnativa. Sono sempre in movimento: consumo le scarpe in pochi giorni. Quando devo agire, lo faccio all’improvviso. Posso sembrare fermo, ma poi mi muovo rapidamente. Cerco di risparmiare energie, ma quando serve, parto”.

La recitazione è entrata piuttosto presto nella sua vita, anche se spesso si dice il contrario. Che contributo le ha dato?

“Mi ha permesso di comprendermi e di conoscermi meglio. Non è un processo concluso: continua ancora oggi. Lei usa il passato, ma io guardo al futuro. La recitazione resta un punto di riferimento per capire chi sono”.

Non ha mai scoperto attraverso la recitazione aspetti di sé che l’hanno spaventata?

“Alcuni pensieri possono intimorire, è vero. Poi si comprende che restano pensieri. Non coincidiamo con ciò che pensiamo: siamo piuttosto la fonte che li genera. Per questo è importante mantenere equilibrio. Conta soprattutto il giudizio, la capacità di scegliere”.

In che senso?

“Ogni giorno decido se andare in una direzione o in un’altra, se compiere un’azione oppure evitarla. E anche dopo aver scelto, posso sempre cambiare idea. Non mi sento vincolato a fare qualcosa che non condivido”.

Questo atteggiamento l’ha guidata anche nel lavoro?

“Sì, anche se le decisioni non sono mai semplici. Non si può prevedere l’esito dei progetti. Tuttavia, ogni esperienza insegna: aiuta a capire cosa fare e cosa evitare”.

Le ha dato anche ambizione?

“No, non ho ambizioni né obiettivi definiti”.

Considero l’ambizione un valore positivo, da non confondere con l’arrivismo.

“È possibile, ma il termine ‘ambizione’ andrebbe definito con precisione, perché oggi è spesso ambiguo. Posso dire questo: non mi pongo traguardi. Vivo la vita e mi trovo bene così. Ho imparato a non fissare obiettivi rigidi”.

Per lei, non c’è differenza tra grandi produzioni e progetti più piccoli?

“No. Posso lavorare su un set importante, come quello con Mel Gibson o a Budapest, e allo stesso tempo partecipare a un cortometraggio realizzato da giovani che magari si autofinanziano. Per loro è significativo, e lo è anche per me. Mi interessa osservare le diverse dimensioni del lavoro: ogni esperienza ha il suo valore”.

Gibson sta ancora girando in Puglia. Il suo impegno si è concluso?

“Sì, il personaggio ha un percorso che si è esaurito. Poi, chissà, magari accade qualcosa di inaspettato… ma per ora è così. È stato comunque un ruolo valido”.

È stato un set ricco di amicizie, ha rivisto ad esempio Maziar Firouzi. Ricorda dove vi siete conosciuti?

“Al Teatro Valle, durante l’occupazione. È stata un’esperienza incredibile: tre anni e mezzo vissuti lì dentro. Dormivamo nel teatro, ognuno si ritagliava il proprio spazio. Io stavo nei bagni, lui in un angolo Un’esperienza intensa, direi”.

Rifarebbe anche quella?

“Sì, senza dubbio. È stata un’esperienza bellissima, oltre che intensa. Sembrava di vivere in una dimensione sospesa, quasi onirica: sempre le stesse persone, la stessa energia, una condivisione continua. Un contesto unico, ma estremamente vivo”.

Si è sempre sentito una persona combattiva?

“Sì, ho sempre lottato per ciò che ritengo giusto. Non si è trattato di una strategia precisa o di un obiettivo definito: non è stato un percorso programmato. Gli eventi si sono susseguiti naturalmente, senza una direzione prestabilita. Ho seguito la vita, e continuo a farlo”.

Le è mai capitato nel suo percorso di restare troppo immerso in un personaggio?

“No, perché riesco a distaccarmi subito. Finito il lavoro, faccio una doccia e passo oltre. Restare intrappolati nel personaggio può essere rischioso: bisogna saper uscire, altrimenti si rischia di portarsi dietro tutto”.

Come nascono i suoi personaggi?

“Cerco di portare me stesso nel ruolo, rispettando però la visione del regista. È un lavoro creativo ma collettivo. Mi affido a chi dirige: non avrebbe senso agire in autonomia”.

Non ha mai pensato di proseguire con la regia dopo Asino vola?

“Preferisco fare l’attore. La regia è un altro mestiere. Posso raccontare solo ciò che conosco profondamente, qualcosa che mi appartiene davvero. Se non ho questa connessione, non mi interessa dirigere. Il nostro percorso con quel film è nato da giovani che credevano nel cinema: eravamo ragazzi uniti dalla stessa passione. Siamo riusciti a realizzare una prima opera perché qualcuno ha creduto in noi. Tutto è nato da quella fiducia, da chi ha deciso di sostenerci, a partire dalla produzione”.

Quanto conta la fiducia per Lei?

“È fondamentale. Quando si dà fiducia a qualcuno, quella persona restituisce valore. Quando la ricevo, mi impegno completamente. È la fiducia che mi guida e mi spinge ad andare avanti”.

Dopo risultati importanti, si sente più sicuro o si riparte ogni volta da zero?

“Si ricomincia sempre da capo. È come il lavoro di un fabbro: ogni incarico è diverso, richiede nuove misure e soluzioni. Non si può replicare sempre lo stesso schema, bisogna adattarsi e ricostruire ogni volta”.

La Palma d’Oro a Cannes per Dogman, si è sentito realizzato?

“No. La vita segue il suo corso. Sono sereno così. Invece di fermarmi a celebrare il successo, ho cercato nuove direzioni, allontanandomi da percorsi più scontati. Non amo la massa”.

Che cosa ha cercato, allora?

“Ho cercato di comprendere di più, di osservare altre prospettive. Sono stati anni di grande apprendimento, non solo nel lavoro ma nella vita. La quotidianità è la risorsa più preziosa: bisogna imparare a viverla davvero”.

Che significato ha oggi il successo per lei?

“Il vero successo sta nella vita di ogni giorno: imparare a vivere bene, passo dopo passo. È questo il traguardo più autentico”.

E com’è la sua quotidianità? Di cosa si occupa?

“Studio. Il cinema è il mio lavoro, ma nella vita studio continuamente. Mi interessano la filosofia, la psicologia, le persone. Cerco di comprendere i meccanismi, le dinamiche, l’origine dei problemi”.

Non ama la massa. Perché?

“No, non apprezzo la confusione. Quando tutti seguono una direzione, preferisco prenderne un’altra. Non mi riconosco in quel movimento collettivo”.

È una forma di ribellione?

“È semplicemente il mio modo di essere. Quando mi concentro su qualcosa, sento il bisogno di comprenderla fino in fondo. Se qualcosa non è chiaro, non riesco a fermarmi finché non trova una soluzione”.

Hanno mai provato a fermarla?

“Sì, ma senza riuscirci. Non ho paura. La vita offre sempre ciò che serve. La vita è fatta per cercare la felicità. Certo, esiste la lotta per sopravvivere, è sempre stato così. Ma dentro questa dimensione ci sono emozioni e sentimenti: è lì che risiede la bellezza. Bisogna nutrire lo spirito, non solo il corpo”.

E, nel nutrire lo spirito, c’è un sentimento che ha trovato più difficile comprendere?

“Sì, l’esclusione. È una sensazione molto forte. Mi è capitato di provarla e lascia un segno profondo”.

Come si affronta?

“Si attraversa da soli, cercando di comprenderla. Poi bisogna accettarla. Nella vita è necessario accogliere anche ciò che fa soffrire. Non tutti devono avere le stesse opinioni, ed è giusto così”.

In quale situazione ha provato questa sensazione?

“Parlo in generale, non di un episodio specifico. Può capitare: si viene cercati per lavoro, per recitare, ma in altri momenti non accade lo stesso. A me piace sorridere”.

Oggi, cosa le suscita un sorriso?

“In questo momento avverto un po’ di amarezza… prima ero sereno, ma questa domanda ha fatto emergere una certa malinconia. Il sorriso… non saprei. Forse potrò risponderle la prossima volta”.