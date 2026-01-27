Marcello Maietta al cinema con la vera storia di Elena Di Porto: “Recitare è vivere, non esibire”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Marcello Maietta parla piano, ma arriva lontano. Non alza mai la voce, non cerca di convincere. Ti lascia entrare, semmai, in uno spazio più intimo: fatto di scelte silenziose, di piccoli atti di coerenza, di una fedeltà profonda a ciò che è essenziale. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, racconta molto più di un ruolo: racconta chi è, e cosa significa per lui dare corpo e voce a un personaggio. Lo fa senza retorica, senza sovrastrutture. Con parole misurate, ma cariche di senso. Nel film Elena del ghetto, diretto da Stefano Casertano e ispirato alla storia vera di Elena Di Porto, una donna ebrea romana che tra il 1938 e il 1943 tentò di salvare il suo quartiere dal rastrellamento nazista, Marcello Maietta interpreta Samuele, figura immaginaria ma credibile, radicata nella realtà e nella memoria. Un uomo che non ha il tempo di diventare eroe, ma che impara ad amare, proteggere, sopravvivere. Il film, al cinema dal 29 gennaio (Adler Entertainment) rifiuta ogni tentazione di santificare i personaggi o di usare il dolore come leva emotiva: preferisce stare dentro la complessità, dentro il momento. Ed è esattamente lì che lavora Marcello Maietta. Per lui, recitare non è “fare”, ma “essere”. Samuele non è un ruolo da interpretare, è un compagno da incontrare e accogliere. Un riflesso, forse, di quell’infanzia passata sui set, della formazione al Centro Sperimentale, ma anche delle cicatrici lasciate dalla vita vera: i lutti, le rinunce, la necessità di proteggere la propria umanità in un mestiere che spesso consuma. In questa conversazione, si parla di sorriso e di sacrificio, della bellezza della noia da bambino e del bisogno di silenzio da adulto, della musica che salva e dell’ego che va decostruito, pezzo per pezzo, per poter essere autentici. Marcello Maietta è uno di quegli attori che non fanno rumore, ma restano. Che credono nel tempo lungo, nella cura, nella sottrazione. Il suo sguardo sul mestiere e sulla vita è profondo, sobrio, pieno di gratitudine. Forse anche per questo Elena del ghetto non è, per lui, solo un film sulla memoria, ma un film sulla pace. E il cinema, in fondo, non è solo un lavoro: è uno spazio in cui cercare la verità, anche quando non si ha una risposta pronta.

“Mi fa davvero piacere sentirlo, anche perché era esattamente quello che tutti noi speravamo arrivasse”, dice Marcello Maietta quando gli si fanno i complimenti per la verità dei personaggi di Elena del ghetto. “Stefano Casertano, il regista, ha fatto un lavoro intenso, ma soprattutto ha avuto l’intelligenza e la sensibilità di non metterci mai dei paletti. Non ci ha mai limitati. Ci ha sempre lasciato liberi di esprimerci, naturalmente partendo dal materiale che avevamo studiato, e che lui stesso ci aveva fornito. Perché il film è tratto da una storia vera. Ma ci ha dato anche lo spazio per sperimentare, per provare, perfino per sbagliare. Per capire cosa potessimo ricevere dal personaggio e cosa potevamo dargli in cambio. È stato un incastro perfetto. Quello che dice sulla ‘verità’ mi tocca, perché spesso il pubblico si aspetta di vedere attori che raccontano una storia. Ma qui c’è di più: abbiamo messo dentro anche la nostra storia. Non ci siamo limitati a interpretare, abbiamo vissuto. Non era una rappresentazione: era un atto di verità”.

Nessuno, nel film, cerca di idealizzare qualcuno. Non c’è retorica, né buonismo. Sarebbe stato facile raccontare Elena come un’eroina, una figura simbolica, come se ne vedono molte nei film sull’Olocausto. Invece si percepisce chiaramente la volontà di non cadere nei cliché.

“È vero. Sarebbe stato comodo seguire una strada già battuta: costruire un racconto tutto centrato sull’eroismo o sul sacrificio, con uno sguardo indulgente. Ma non era questo lo spirito. Anche Stefano, come noi attori, ha voluto evitarlo. Quello che emerge è il senso umano della vicenda, non la sua funzione simbolica. Nessuno ha cercato di commuovere a ogni costo o di raccontare solo la tragedia. Qui si parla di umanità. E per me questo rende il film un film di pace, non un film sulla guerra”.

Quando ha ricevuto la sceneggiatura definitiva, cosa ha pensato di Samuele, il suo personaggio? Cosa l’ha colpita?

“Ho sempre un approccio molto personale: leggo la sceneggiatura come fosse un album di fotografie o un disco. Mi ci immergo, la rileggo tante volte. È il mio modo per entrare nelle immagini pensate dallo sceneggiatore. E in questo caso è successo qualcosa di raro: già alla prima lettura vedevo tutto con chiarezza. Le scene, le emozioni, i colori. Era evidente che fosse stata scritta con passione. Stefano ci ha lavorato per due, forse tre anni. E si sente: è un testo solido, ricco di immagini. Tanto che dopo pochi giorni mi sono ritrovato, senza pensarci, a vestirmi come Samuele. Letteralmente. Come se mi stessi preparando inconsciamente al set. Mi ricordo che alla prima lettura fatta con Micaela Ramazzotti, Stefano mi ha guardato e ha detto: ‘Ma Marci, sei già Samuele’. Aveva ragione. È uno di quegli amori che arrivano quando meno te l’aspetti, ma che senti subito forti, profondi”.

Samuele, quindi, è entrato in modo naturale. Ma è anche un personaggio con un’evoluzione importante.

“All’inizio si avvicina alla protagonista Elena con leggerezza, forse con l’idea di provarci, com’era normale per un ragazzo dell’epoca davanti a una donna bella e misteriosa. Ma dentro il contesto della guerra capisce che il bisogno è un altro, più profondo. Capisce che non c’è spazio per i ruoli da maschio ‘alfa’. Capisce che deve salvarla. Ma allo stesso tempo scopre che anche Elena salva lui. È un rapporto che cresce, che si trasforma. E questo, prima di arrivare sullo schermo, l’abbiamo vissuto noi, come attori e come persone”.

Un aspetto che colpisce è che, pur raccontando un periodo storico preciso, i vostri personaggi non sembrano sapere cosa accadrà dopo. Vivono davvero quel momento, senza proiezioni.

“Era uno degli obiettivi. Non volevamo interpretare personaggi che già sapevano. Dovevamo stare nel presente, in quel “qui e ora”, senza anticipare nulla. Ogni scena era un momento vivo, reale, in cui due persone che non si conoscono imparano a fidarsi, a proteggersi. A guardarsi le spalle. Anche sul set l’abbiamo sentita, questa cosa. Come dice Stefano, è qualcosa che non ha nome, che non puoi definire, ma che succede quando smetti di pensare e inizi a vivere. Perché anche in mezzo all’orrore, la vita qualcosa te lo dà comunque. E allora, anche nei momenti più duri, lo spettatore potrebbe chiedersi: ‘Ma com’è possibile che continuino a lottare così?’. Il punto è proprio questo: noi non stavamo lottando. Stavamo vivendo”.

Durante le riprese ha mai pensato a esperienze personali simili?

“Sì, spesso. Mio nonno, per esempio, è sopravvissuto alla guerra. A casa era arrivata una lettera che lo dava per morto. Dopo tre anni, si è presentato alla porta. Vivo. Un miracolo, un paradosso. Poi però, ironia della sorte, è morto a 41 anni per il tetano, dopo essersi tagliato una falange. Sono cose che ti restano dentro. Si chiamava Felice. E credo che in qualche modo anche lui sia finito dentro Samuele”.

Avete vissuto il “qui e ora” delle scene. In questo senso, cos’ha portato Marcello a Samuele?

“Sicuramente il sorriso. Per me ha un valore enorme. Un sorriso può dire molto più di una lacrima. Non serve piangere per mostrare il dolore. Quel tipo di sorriso, che contiene anche la sofferenza, ho cercato di lasciarlo a Samuele. E poi, il sacrificio. Inteso in senso positivo: il sacrificio di non voler stare al centro, di non cercare visibilità a tutti i costi. In questo lavoro è facile farsi risucchiare dall’ego. Ma per me è fondamentale l’opposto: decostruirmi, pezzo per pezzo, per ricostruirmi in modo più autentico. Senza sovrastrutture, senza il bisogno di piacere a tutti. Perché il rischio è proprio quello: cercare approvazione continua. E così si perde autenticità. Se vuoi davvero dare spazio a un personaggio, devi fare pulizia dentro di te. Non può esserci nulla che ti blocchi”.

Quindi c’è anche una scelta di vita in tutto questo.

“Sì, è anche una questione di identità. In Samuele ho messo anche la mia fedeltà. Fedeltà a chi sono, alle persone che ho accanto da sempre. I miei amici sono gli stessi quattro di quando eravamo bambini, e lo resteranno. Ho portato anche la mia generosità. Per me è una forma altissima di relazione. È un atto quasi sacro, ti permette di divertirti davvero, senza esibirti, senza cadere in meccanismi finti. E poi c’è un distacco consapevole da tutto quello che è social. Certo, ho uno smartphone, ma uso anche un vecchio telefono, solo per chiamate e SMS. Mi serve per proteggermi. Ho il mio spazio, il mio angolo dei vinili, che è un po’ il mio rifugio. La musica è fondamentale per me, e quel posto mi aiuta a restare centrato, a scrollarmi di dosso anche le cose pesanti che a volte i personaggi ti lasciano”.

Lei dice di voler distruggere l’ego. Però questo film, inevitabilmente, un po’ l’ego lo tocca. È un progetto importante, su un tema delicato e ancora vivo. Interpretare un ruolo così, per un attore che non vive sotto i riflettori, quanto incide?

“Tanto. Tantissimo. Hai una responsabilità enorme. Quando ti affidano un personaggio dentro una storia come questa, la prima cosa che devi fare è toglierti ogni forma di giudizio. Proprio cancellarla. Perché anche solo un minimo di giudizio ti blocca. Il personaggio non ti entra, ti scivola addosso. Samuele, per me, è stato come un amico immaginario. All’inizio era lontano, poi piano piano ci camminavamo accanto. È diventato un compagno di viaggio. E per accoglierlo, devi fargli spazio. Devi mettere da parte tutto quello che è tuo e che potrebbe intralciarlo”.

Mi sembra una risposta molto umana. E mi fa piacere che non senta il bisogno di avere sempre una verità pronta. A volte è più onesto dire: “non lo so”.

“Il non sapere è una condizione fertile, non è una debolezza. Succede anche sul set. Ho colleghi bravissimi, con metodi diversi, che magari si bloccano davanti a una scena perché si chiedono: ‘La faccio così o così?’. Ma a volte è proprio quel dubbio a farti andare avanti. È da lì che nasce l’improvvisazione. Non quella casuale, ma quella che parte da basi solide e ti permette di andare oltre, di esplorare. Parti con un’idea, non sai dove finisci. Poi succedono cose che non ti aspettavi, e capisci che ci sei dentro. Dentro il film, dentro il personaggio. E, in questo momento, anche dentro questa intervista”.

Prima ha usato due parole forti: “sorriso” e “sacrificio”. Quasi opposte, ma nel suo racconto convivono. Lei ha iniziato a recitare da bambino, in Il figlio più piccolo. Qual è un ricordo dell’infanzia che oggi le fa ancora scattare un sorriso? E uno che invece le parla di sacrificio?

“Il ricordo più bello è legato alla sorpresa. Alla sensazione di fare qualcosa che non mi aspettavo. Ho avuto – e ho – due genitori straordinari, che mi hanno sempre sostenuto senza mai forzarmi. Qualche sera fa hanno visto in tv un mio film, Zvanì, e l’hanno seguito con lo stesso entusiasmo di sempre. Sono spettatori, prima ancora che genitori. Non mi hanno mai spinto perché avevano sogni non realizzati da scaricare su di me. Purtroppo, capita. Ma io sono stato libero. Ricordo che avevo dieci anni, andavo a scuola, e arrivò la produzione di Ritornare a volare, con Giancarlo Giannini. Cercavano un bambino. Mia madre mi disse: ‘C’è questa proposta, che ne pensi?’. Io all’epoca pensavo solo al calcio. Ero un bambino come tanti, cresciuto in un posto dove se non pensi alle moto è già qualcosa! Mio padre correva nel Motomondiale, quindi i rischi li conosceva bene, e non voleva che mi appassionassi a quel mondo. Da lì è cominciato tutto. Mi sono divertito, ma ho anche scoperto una cosa strana per un bambino: la noia. Ero iperattivo, ma sul set ho scoperto che la noia è bellissima. Mentre gli altri si agitavano, io osservavo. Chiedevo a mia madre di comprarmi libri e leggevo sul set. La noia è uno spazio in cui puoi conoscerti. Ero un bambino particolare, lo so. Molti dicono che dipende dal mio segno zodiacale: Scorpione”.

E il sorriso, da allora, non l’ha più perso?

“No, anzi. Il sorriso me lo porto ovunque. Anche sul set. I miei amici più grandi sono i runner. Ogni mattina fanno a gara per venirmi a prendere, perché sanno che con me la colazione è sacra. Gliel’ho detto: ‘Se non vi pago la colazione, non mi portate da nessuna parte!’. È diventato un rituale: si fa colazione insieme, si chiacchiera, si ride. E poi si va. Perché il set è una famiglia. Il nostro è un lavoro serio, e va rispettato. Non ci devono essere differenze tra chi sta davanti e chi sta dietro alla macchina da presa. Il film lo fanno centinaia di persone. Noi attori siamo solo la punta dell’iceberg”.

Non si sente un privilegiato?

“Lo siamo solo se si pensa che facciamo solo gli attori. Ma, se fai questo mestiere come si deve, sai che il tuo compito è contribuire con tutti. Non basta recitare. È vero, ci divertiamo e in più ci pagano ma non è quello il punto. In francese si dice jouer, giocare. E noi stiamo giocando. Ma con serietà. Ed è qui che torna il sacrificio. Il vero sacrificio è mettere da parte il tuo io: è una vocazione. Non è rinunciare alla vita privata, è proteggerla. Io ho tanti amici, mi piace cucinare – casa mia è diventata ‘casa del popolo’, tutti vengono a mangiare. Mi piace coccolare, probabilmente sono un romanticone. Ma c’è un punto fermo: devo proteggere la mia creatività, la mia sensibilità. E per farlo, devo rispettare ogni momento della giornata. Perché quando vado a lavorare, devo essere concentrato al 101%”.

È il tipo di sacrificio che non tutti vedono.

“Ma io sento questo peso. A volte vedo i miei amici che si sono sposati, hanno una famiglia, sono felici. E certo che ci penso anch’io, ogni tanto. Ma poi mi ricordo che ho una responsabilità diversa: lasciare un fotogramma, un’immagine che possa restare. Magari tra cinquant’anni, un ragazzino vedrà Elena del ghetto e capirà cos’è stata la Seconda guerra mondiale anche attraverso Samuele. Ecco, io penso a questo. E penso che se la sera prima faccio le quattro di notte in giro, poi non sto portando rispetto. Né alla storia, né alle persone che lavorano con me”.

Crescendo sul set, i ruoli cambiano. È stato il cambiamento dei ruoli a farle capire che stava cambiando anche lei? O è successo il contrario?

“Un po’ e un po’. Per esempio, con Stefano, per Elena del ghetto, abbiamo lavorato anche su un cambiamento fisico. Il film attraversa diverse fasi: prima, durante e dopo la guerra. Anche l’aspetto doveva riflettere quel passaggio. All’inizio avevo una dieta ricca di carboidrati, per dare l’idea di un Samuele che viene da una Bologna dove si respirava ancora un po’ di benessere. Poi, man mano che la storia va avanti, arriva la fame, la mancanza. E anche lì il corpo cambia. Sul set chiedevo solo un po’ di verdura e acqua. Per giorni. Può sembrare un sacrificio, ma per me è parte del lavoro, della bellezza di questo mestiere. Lo metto dentro al sorriso”.

Quando ha capito che quel bambino che è stato stava crescendo?

“Quando ho cominciato a perdere persone importanti. È stato quello il vero segnale. Certo, anche i ruoli cambiano: da ragazzino ti propongono certi personaggi, poi ne arrivano altri. Ma la crescita vera è dentro. Per me è stato fortissimo il momento in cui è mancata mia zia Antonella, sorella di mio padre. L’11 novembre, il giorno del mio compleanno. Le sue ultime parole sono state: ‘Oggi è il compleanno di Marci’… una cosa che ti resta addosso. Nella mia famiglia abbiamo vissuto diverse perdite improvvise. E quelle esperienze ti cambiano. Ti fanno crescere in fretta. Poi sì, arrivano anche ruoli diversi, ma tutto parte da lì”.

È vero anche che, da ragazzino, non ha mai fatto le classiche commedie leggere.

“Mai. E forse è per come sono fatto io. Pupi Avati, che per me è stato ed è fondamentale, una volta mi disse una frase che non ho più dimenticato. È stato lui, in un certo senso, a scoprirmi. Mi ha detto: ‘Marci, ricordati che per fare una carriera vera bisogna saper dire la parolina magica: No, grazie’. Il talento, dice lui, è tutto nelle scelte. E io l’ho presa sul serio. Non ho mai disprezzato nessuna proposta, anche quelle che arrivavano dai miei agenti, Massimiliano Vitullo e Francesca Carletti, dell’agenzia Service Cast Artistico. Ma ho imparato a riconoscere quando un ruolo non era per me”.

Quindi anche gli agenti sono stati importanti nel capire cosa è giusto per lei?

“Serve qualcuno che ti conosca davvero. Non si tratta solo del personaggio. Si tratta dell’animo dell’attore. Non puoi interpretare un ruolo che non senti, che non ti appartiene. È come se mi portassi in discoteca: dopo venti minuti esco a farmi una passeggiata. Ma se mi porti a un concerto, resto anche per il bis. Dipende da chi sei. E io non voglio legarmi all’età anagrafica. Ci sono giorni in cui mi guardo allo specchio e vedo i miei 37 anni. Altri in cui me ne sento 25. È un’età biologica, sì, ma anche emotiva”.

Molti colleghi hanno costruito molto sulla loro immagine. Lei invece ha sempre lasciato parlare i personaggi. È stata una scelta consapevole?

“Assolutamente sì. Credo che un artista debba avere una certa dose di mistero. Se vai a vedere un mio film, non devi sapere chi è Marcello Maietta. Non è importante conoscere me. È importante conoscere il personaggio. Se poi ci incontriamo, se nasce un’amicizia, allora bene, ci conosciamo anche nella vita. Ma non ho il bisogno di esibire quella parte di me. Voglio metterla a disposizione di qualcosa di creativo. Già sacrifico tanto della mia vita personale per questo mestiere, se in più devo anche ‘vendere’ la mia immagine e diventare un sex symbol… no, grazie. Per me è molto più importante che mia nipote venga a trovarmi sul set e mi chieda di farle vedere cosa faccio, piuttosto che farmi un selfie. Anche perché, a essere onesti… non sono neanche capace! I miei amici mi prendono in giro per questo. Ma va bene così. Preferisco coltivare le parti di me che sento davvero utili. E stare lontano da tutto il resto”.

Lei ha studiato al Centro Sperimentale di Cinematografia. Se ripensa agli anni da studente, qual è l’insegnamento che porterà sempre con sé?

“La cosa che ho amato di più sono stati i miei professori, i miei mentori. Non mi hanno regalato un sogno – quello te lo costruisci da solo – ma mi hanno fatto capire che poteva diventare realtà. Che questo mestiere poteva davvero essere la mia strada. Ricordo i primi esercizi con Mirella Bordoni, col metodo Costa. Dovevo interpretare… il fuoco, il fumo. E all’inizio mi sembrava una follia. Dicevo: ‘Ma com’è possibile?’. E Mirella veniva da me e diceva: ‘Marci, non è il fumo di una sigaretta. È il fumo del camino’. Lì ho capito cosa significa andare a fondo. Capire che ogni elemento ha una profondità, e che quella profondità parte da dentro di te. Mi hanno insegnato che dentro ognuno c’è un prototipo. Non per emergere, ma per costruire davvero un personaggio. E poi ricordo tanti professori che lavoravano per creare un gruppo, non per alimentare competizione. Con amore, con passione”.

E invece c’è qualcosa che allora ha accettato, ma che oggi sente distante?

“Una cosa che ancora mi dispiace – anche se la porto con me – è non aver vissuto quasi tutto il secondo anno al Centro, perché ero impegnato in un film. Mi ricordo che il direttore, Adriano De Santis, e anche Giancarlo Giannini – che poi ho ritrovato sul mio percorso – mi diedero un permesso artistico. Ma io quella situazione l’ho vissuta male. Mi mancavano i compagni, mi mancava il gruppo. Mi sentivo fuori posto. Mi chiedevo se pensassero: ‘Perché Marcello sì, e io no?’. Avevamo vent’anni, è normale pensare così. Io però ci stavo male. Per fortuna avevo compagni che mi volevano bene, e sapevano quanto ne volessi a loro. Siamo rimasti uniti. Ancora oggi, quando uno di noi ha un successo, gli altri sono lì. Quando esce un mio film, loro ci sono. Sempre. È rarissimo. Quasi un miracolo”.

Lei non si è mai limitato a fare l’attore: ha diretto due lungometraggi e poi è arrivata la musica. Quando è entrata la musica nella sua vita? E che posto ha oggi?

“La musica c’è sempre stata. Vengo da una famiglia di musicisti. Mio padre ha sempre lavorato in quel mondo, e anche se mia madre era un’impiegata statale, amava suonare il pianoforte. Mio fratello Marco ha sempre fatto musica. A casa nostra era un linguaggio. Un modo per comunicare. Quando torno dai miei, c’è sempre musica in sottofondo. È un filo che li tiene uniti. Io ho iniziato con la batteria a cinque anni. Giocavo a pallone, come tutti, ma sentivo già il richiamo degli strumenti. Poi è arrivata la chitarra. E il canto c’è sempre stato. Paradossalmente è arrivata prima la musica, e solo dopo la recitazione. Lo dico spesso: è come se la musica fosse lì da sempre, e a un certo punto la vita mi avesse portato anche a recitare”.

L’aveva però accantonata, quasi. Quando è tornata a essere esigenza?

“Nel 2017. Purtroppo, mia madre si è ammalata di cancro. E io, parlando con i miei agenti, ho deciso di fermarmi. Ho detto: ‘Adesso basta. Non chiamatemi, non voglio fare provini. Prima salvo mia madre, poi si vedrà’. E così ho fatto. In quel periodo, la musica ha ricominciato a bussare. Mi diceva: ‘Marci, non puoi tornare a casa e restare nel silenzio’. Avevo bisogno di scrivere, di suonare, di non implodere. Mio fratello piangeva. Mio padre – che non avevo mai visto piangere – era muto. Mia madre aveva lavorato una vita intera. Era appena andata in pensione. E proprio allora si era ammalata: non potevo accettarlo. È per lei che ho scritto Un letto da rifare, il mio primo singolo. L’ho scritto quando i medici ci hanno detto: ‘Mamma è salva, potete stare tranquilli’. In quel momento ho preso un aereo e sono partito per Londra. Senza dirlo a nessuno”.

Londra come fuga o come rinascita?

“Come bisogno. Avevo bisogno di andare alla Abbey Road. Di stare in una città dove nessuno mi conoscesse, dove nessuno parlasse di me. Avevo bisogno di ritrovare me stesso, di ricostruire una nuova pelle. Avevo affrontato qualcosa di durissimo, e ora dovevo ritrovare forza. Da lì è nato Un letto da rifare, e da lì è ripartito tutto. Sono andato in tour con la mia band. Abbiamo vissuto quattro anni bellissimi, pieni di piccoli miracoli. E poi è arrivato il momento di decidere se tornare al cinema”.

E ha deciso di farlo.

“Sì. Ma volevo farlo bene, chiudendo quella parentesi musicale con il concerto più importante: quello all’Auditorium di Roma. Abbiamo suonato insieme ai Deus, una band rock storica. Ci hanno voluti per chiudere entrambi i tour, il loro e il nostro. E poi, senza che lo sapessi, in prima fila c’erano i miei colleghi: Alba Rohrwacher e altri amici venuti in silenzio, solo per farmi capire che era il momento di tornare. Anche grazie a loro, e alla fiducia dei miei agenti, ho deciso di rientrare. E l’ho fatto con progetti che mi rendono felice. Ho tanta voglia di condividerli con il pubblico”.

Anche nei suoi videoclip musicali si nota però un’impronta cinematografica. Sembra ci sia una narrazione continua.

“I videoclip sono tutti collegati. Sono come capitoli di un racconto più grande. Anche nei brani più pop, come Insania, c’è sempre un sottotesto narrativo. In quel video, ad esempio, prendo in giro certi stereotipi legati alla musica, ma anche al modo in cui ci si rappresenta. Mi sono ispirato ai primi videoclip dei Backstreet Boys, quando si prendevano sul serio in modo quasi comico. Mi sono detto: ‘Sai che c’è? È bello anche prendersi in giro’. Ho voluto fare qualcosa di anche se parlavo di una storia molto seria”.

Cioè?

“Racconta la storia di una ragazza che viene a mancare. Quindi il tema è forte. Ma ho voluto mischiare il dolore con l’ironia. Mostrare che anche la malattia si può affrontare con uno sguardo più umano, meno retorico. Nel video si ride anche un po’ della ‘malattia dell’ego’. Di quella superficialità che mette l’immagine prima dell’arte. È una presa di posizione, ma senza giudicare. Ognuno ha la sua idea di arte, e va bene così: io ho solo voluto dire la mia”.

Alla luce di tutto questo, si capisce anche il suo abbandono a Il paradiso delle signore, nel 2017.

“Sì, ma era un’altra versione, non la soap daily di oggi: andava in onda in prima serata ed ambientata nella Milano degli anni Cinquanta. Un progetto solido, curato. E sempre in costume. Con una battuta potrei dire che sono figlio dei film in costume. Elena del ghetto, se non sbaglio, è il settimo o ottavo film di questo tipo che faccio. È un genere in cui mi sento a casa”.

La sua “comfort zone”?

“Molti dicono che ho un’anima antica, che forse ho già vissuto in un’altra vita. È quasi una cosa spirituale, forse. Ma io credo semplicemente che mi piaccia la storia. Da bambino, mentre gli altri correvano sul set, io per occupare la noia dell’attesa mi facevo comprare libri sul Medioevo. Mi ci perdevo. Quindi non è che mi ‘nascondo’ nei film in costume: è che mi ci riconosco. A volte mi sento più a mio agio con certi ideali del passato che con quelli di oggi. Forse è anche un modo per cercare chi sono”.

Una cantautrice romana canta “Ma io che ne so che cosa sogna un artista”. Lei cosa sogna?

“Se parliamo del lavoro, mi piacerebbe molto interpretare un personaggio legato alla musica. Qualcuno come Lucio Dalla o Luigi Tenco… come risposta ai sogni d’artista, direi che intanto, l’artista sogna ed è già tanto. Non deve solo eseguire, o produrre perché ‘funziona’. Quello non è arte. Per me il sogno è non essere schiavo di niente, nemmeno di se stessi. Continuare a cercare stimoli, a trasformare idee e colori in qualcosa di vivo. In un mondo dove per ogni risposta c’è ChatGPT, il vero sogno è proteggere la propria umanità. Il mio sogno più grande è questo: portare avanti la mia umanità e fonderla con quello che creo”.

Coincide con il sogno che ha come uomo?

“Sì: per me uomo e artista sono la stessa cosa. L’arte non è un negozio che apri e chiudi. Te la porti sempre dietro. Ma lo faccio con piacere, con leggerezza. Come direbbe qualcuno: ‘Venghino, signori, venghino!’… Mettiamoci alla prova, giochiamo insieme”.

È sereno, Marcello?

“Molto. E spero che questa serenità possa tradursi anche in un cambiamento culturale. Perché, senza fare polemica, bisogna parlare dei tagli alla cultura e al cinema. È un momento delicato, ma anche catartico. E nei momenti così serve coraggio, serve fare la differenza. Aiutare un’arte antica come la nostra a sopravvivere. È struggente che proprio l’Italia, che ha insegnato arte al mondo, oggi rischi di smantellarla da sola. Questa cosa mi fa male. Ti senti impotente”.

Cosa si può fare, concretamente?

“Qualcosa si può fare. Io, ad esempio, non ho mai smesso di fare teatro. Dal 2017 ho fondato una compagnia, che porto avanti con i miei attori. Dico sempre: ‘Non formalizziamoci, facciamo”. Non chiedo soldi agli enti, non chiedo finanziamenti. Se lo avessi fatto, probabilmente avrei fatto la metà di ciò che ho fatto. Preferisco andare avanti, anche senza comodità. L’unica cosa che chiedo è un fornello per cucinare. I soldi che guadagno li investo in progetti che sento miei. Anche se magari non piacciono a tutti. Va bene così”.

Uno dei suoi sogni, allora, è non omologarsi?

“Sì. Non voglio rincorrere quello che ‘funziona’. C’è un pittore spagnolo che seguo, molto bravo. Nei suoi quadri confronta le auto degli anni ’80 con quelle di oggi. Negli anni ’80 erano pensate per servire l’uomo. Oggi l’uomo le compra per servire un’idea di vita assurda. E poi erano tutte colorate: rosa, gialle, verdi. Oggi sono tutte grigie, nere o bianche. È tutto consumo. Anche i sentimenti. Se consumi, esisti. Ma io non ci sto. Non voglio fare ‘il diverso’ a tutti i costi, ma rivendico il diritto di avere una personalità che non si piega ai modelli preconfezionati”.

Ma è anche più difficile, perché il suo non è un lavoro stabile.

“Certo. Appena finisci un film, tecnicamente sei disoccupato. Ma io mi rimetto subito in moto: torno alla compagnia, alla musica. Con Elena del ghetto in uscita, uscirà anche un nuovo singolo dei Siriana. Non tornerò subito ai live, ma sentivo il bisogno di condividere qualcosa. Il brano si chiama Un tuo nemico. Lo abbiamo appena finito di registrare. Ci sono collaborazioni bellissime. Lo presenterò anche nel programma di Manuel Agnelli, che è un amico caro. Abbiamo appena festeggiato vent’anni di amicizia: Manuel è uno che crede nelle sue idee e ci mette la faccia, ogni giorno”.

Tutto questo per ribadire che non si definisce solo “attore”?

“Io sono una persona che fa l’attore, quando lo fa. Ma non è l’unico modo che ho per esistere. Ed è fondamentale, per restare in equilibrio”.

E come fa a mantenere l’equilibrio, quando finisce un set?

“Appena finisco, mi dedico una settimana per me, per ritrovare la mia lentezza. Prendo un aereo e vado a cercare il mare. Ne ho bisogno. Un personaggio ti prosciuga e la mia pelle ha bisogno di sole, per rigenerarsi. Mi sento un po’ come un pannello fotovoltaico: assorbo energia, poi la restituisco”.