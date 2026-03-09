Marcello Sacchetta, ballerino di Amici dietro la coreografia di Sal Da Vinci: “Mio figlio è il Per sempre sì”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono vite che sembrano lineari e altre che assomigliano più a una coreografia: passi avanti, cadute, improvvise accelerazioni, silenzi. La vita di Marcello Sacchetta appartiene decisamente alla seconda categoria. Non è solo la storia di un ballerino, di un coreografo o di un direttore artistico. È il racconto di un uomo che ha sempre cercato il movimento anche quando avrebbe potuto restare fermo. Nella sua traiettoria ci sono il bambino che imitava Michael Jackson davanti alle vetrine dei negozi, il ragazzo che si è fatto strada nella danza studiando tutto pur di non avere limiti, il professionista che negli anni ha costruito spettacoli, artisti e immaginari dietro le quinte, non ultimo quello legato al videoclip e alle coreografie di Per sempre sì, la canzone con cui Sal Da Vinci ha vinto Sanremo 2026. Ma c’è anche altro: il rischio scelto come metodo di vita, la fragilità che entra nei movimenti e nelle coreografie, e soprattutto la scoperta più grande, quella di diventare padre. Marcello Sacchetta parla della danza come di una lingua capace di raccontare emozioni che le parole non riescono a contenere. Eppure, in questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, le parole arrivano con una sincerità disarmante. Racconta l’ossessione per il movimento perfetto, le regole infrante quando sentiva che gli stavano strette, la responsabilità di giudicare il sogno di un ragazzo ad Amici, ma anche la paura che arriva quando il corpo si ferma e la consapevolezza che, nella vita, il sacrificio più grande può essere semplicemente il tempo che non riesci a trascorrere con tuo figlio. Ne emerge il ritratto di un uomo che non ha mai separato davvero la scena dalla vita. La stessa follia che lo ha spinto a buttarsi nei salti senza averli mai studiati è quella che oggi lo porta a cercare nuove strade: la direzione artistica, il cinema, altri linguaggi ancora da esplorare. Quando gli si chiede di dividere la sua vita in fasi, Marcello Sacchetta non parla di successi o traguardi. Parla di scoperta, di studio, di consapevolezza. E della fase che sta vivendo adesso, forse la più complessa: quella in cui bisogna tenere insieme l’artista, il professionista e l’uomo. Se la sua vita fosse davvero una danza, dice Marcello Sacchetta, oggi sarebbe un tango. E il tango, si sa, è un equilibrio delicato: tra controllo e abbandono, tra forza e fragilità, tra due passi che a volte sembrano sfidarsi e altre volte si cercano per non cadere.

Marcello, che momento è questo per lei? Se la sua vita fosse una scala che dal pianerottolo arriva fino all’attico, a che piano direbbe di trovarsi oggi?

“Se i piani fossero dieci, direi al decimo. Perché tutto quello che sta accadendo è completamente inaspettato, davvero”.

Si riferisce al ritorno che sta vivendo con questa coreografia e al successo della canzone di Sal Da Vinci?

“Sì, è proprio una combinazione di elementi, un insieme di situazioni che si sono incastrate tra loro. Parto dall’inizio: lavoro con Sal Da Vinci da dodici anni. Me ne occupo insieme a mio fratello, che nel lavoro è per me una vera anima gemella. In questi anni abbiamo realizzato progetti bellissimi: messe in scena importanti, spettacoli, produzioni che ci hanno dato grandi soddisfazioni. Poi arriva questo momento: il Festival di Sanremo, che per Sal è già di per sé una soddisfazione enorme. E di riflesso lo è anche per noi che lavoriamo con lui. Ricordo che dopo la prima esibizione, e poi dopo la seconda, con i ragazzi della mia società, OIA Media, ci siamo scritti e abbiamo fatto una videochiamata dicendo quasi per scherzo: ‘Ragazzi, non succede… ma se succede? Se arrivasse addirittura l’Eurovision?’, immaginando davvero che Sal potesse vincere. La vittoria poi è stato un vero exploit di emozioni, qualcosa che in questo momento della mia vita non mi aspettavo affatto. C’è anche un altro aspetto: quella sera ha vinto Sal, ma ha vinto anche uno dei miei amici più cari, Stefano (De Martino, con l’annuncio della conduzione e direzione artistica di Sanremo 2027, ndr). Per me è stata davvero una serata incredibile. Sono rimasto senza parole”.

Il video di Per sempre sì porta la sua firma, del resto.

“Ho scritto il videoclip insieme al regista, l’ho prodotto con la mia società di produzione, OIA, e l’ho anche interpretato. Questo ha un significato particolare, perché erano molti anni che non tornavo in scena. Dopo l’esperienza ad Amici, quando avevo 37 anni, ho deciso di lasciare il programma. Da allora non sono più salito sul palco: sono rimasto dietro le quinte. Ho curato direzioni artistiche per diversi artisti che, fortunatamente, mi hanno cercato. Ho lavorato ai Forum come direttore artistico insieme a mio fratello. Abbiamo portato avanti molti progetti bellissimi, tra i lavori più importanti della mia vita, che mi hanno dato grandi soddisfazioni personali. Poi accade questo: nasce questa gestualità per accompagnare Sal durante il Festival di Sanremo e, all’improvviso, esplode una viralità enorme. Qualcosa che non avrei mai immaginato. Per questo dico che sì, oggi mi sento al decimo piano”.

Il ritorno in scena come protagonista della storia del videoclip fa da preludio a qualcos’altro? Magari alla recitazione?

“Sì, è un pensiero che ho sempre avuto in mente. Un tarlo che mi accompagna da tempo. Il problema è che non ho mai avuto davvero il tempo per propormi o per provare a muovermi in quella direzione. Però sì, mi piacerebbe molto. Mi piacerebbe recitare, mettermi alla prova anche in quel campo. Perché per me l’interpretazione è alla base di tutto. Anche nella danza, per come la vivo, l’interpretazione rappresenta almeno il cinquanta per cento della performance. Quindi sì, mi piacerebbe moltissimo avvicinarmi al mondo del cinema. È un desiderio forte che finora è rimasto lì, chiuso in un cassetto. Non so se riuscirò mai a realizzarlo”.

Ph: Maurizio Pighizzini Ufficio stampa: Riccardo Ciccarese

Mai dire mai. Quando era bambino avrebbe mai immaginato che un giorno avrebbe partecipato, in qualche modo, a una vittoria a Sanremo o che avrebbe curato una coreografia legata all’Eurovision?

“No, assolutamente. È tutto completamente inaspettato”.

Finora abbiamo parlato di lei attraverso il lavoro: ballerino, coreografo, direttore artistico. Ma se togliessimo tutte queste etichette – la danza, la musica, la direzione artistica – cosa resterebbe di Marcello? Chi è oggi l’uomo?

“Prima di tutto rimango una persona. E soprattutto sono un papà, il papà più fortunato del mondo. Se mi chiede chi sono oggi, la prima risposta è questa: sono il padre di Romeo, mio figlio. Sono anche una persona molto responsabile, ma allo stesso tempo amo il rischio. Naturalmente un rischio consapevole: me ne assumo sempre la responsabilità. Nella vita ho sempre rischiato, mi sono sempre messo in gioco, ho sempre provato. Non mi sono mai fermato davanti alle difficoltà. Anzi, in un certo senso ho proprio bisogno delle difficoltà. È quasi una necessità. Se tutto fosse facile, non saprei davvero quale potenziale potrei esprimere. La difficoltà mi spinge a rischiare, mi porta ad assumermi responsabilità importanti. E quando riesco a portare a termine un progetto e a vedere dei risultati, sono felice. Non parlo solo di lavoro, ma della vita in generale. Sono felice quando riesco a trovare una direzione in ciò che faccio e vedo che produce risultati. Succede anche con mio figlio: i risultati li vedo. E questo, naturalmente, mi rende molto felice”.

Prima di tutto è un papà. Però padre non si diventa automaticamente nel momento in cui nasce un figlio. Quando ha sentito davvero questa responsabilità?

“Non so se sono del tutto d’accordo con quello che dice. C’è sicuramente un fondo di verità, ma dipende molto dal contesto. Nella vita mi sono sempre sentito un po’ un papà, anche prima di avere mio figlio. Negli anni in cui ho lavorato ad Amici, per esempio, mi era stato attribuito il ruolo del fratello maggiore, proprio per la vicinanza che avevo con i ragazzi. Anche il fratello maggiore, però, porta con sé una responsabilità e spesso viene percepito quasi come una figura paterna. In generale non sono una persona che si concentra sul problema: cerco subito la soluzione. Per quanto riguarda mio figlio, sono diventato il padre di Romeo quando è nato. Ma in realtà è stato lui a insegnarmi a diventare padre. Avevo già un esempio molto forte, quello della mia famiglia. Ho ricevuto un’educazione basata su valori molto importanti, per me davvero irrinunciabili. Credo molto nei valori e nel loro rispetto”.

Lei oggi si trova in una posizione particolare: è stato figlio e ora è padre. Che cosa pensa di essersi portato dietro del suo essere figlio?

“Sicuramente la comunicazione con i miei genitori e il conforto che mi danno. Quando ho bisogno di una parola o di sfogarmi, la mia famiglia c’è sempre. A volte mi danno anche consigli che, in quel momento, mi sembrano sbagliati. Ma il rapporto tra genitori e figli è anche questo: racconti qualcosa e loro ti restituiscono il loro punto di vista. Sono però sempre pronti ad ascoltarmi, a dedicarmi tempo, a esserci in ogni situazione. Per questo dico che sono rimasto figlio in questo senso: nel sapere che la mia famiglia è sempre presente, in qualsiasi momento. Anche se viviamo lontani, perché loro stanno a Bologna, sono pronti a lasciare tutto, anche impegni importanti, per i figli. Con mio figlio mi comporto esattamente allo stesso modo: non esiste nulla che possa fermarmi se devo andare incontro a lui”.

Suo figlio è ancora piccolo, però sicuramente avrà già mostrato alcuni tratti della sua personalità. C’è qualcosa in lui in cui riconosce se stesso?

“Sì, eccome. Intanto balla già. Gli ho fatto vedere alcuni video di Michael Jackson e adesso, quando è davanti ad Alexa, le chiede: ‘Alexa, riproduci Smooth Criminal’ oppure ‘Riproduci Thriller’. Quindi questa passione si intravede sin da ora. E, devo dirlo, questo quasi mi preoccupa. Non perché non mi faccia piacere, ma perché quella del danzatore è comunque una vita faticosa. Però è ancora piccolo, quindi non è il momento di soffermarsi su questo: c’è tempo. E, se un giorno vorrà davvero farlo, farò esattamente quello che ha fatto la mia famiglia con me: lo lascerò libero di scegliere. L’importante è che in qualunque strada decida di intraprendere ci metta impegno. Poi c’è un altro aspetto in cui mi ricorda molto: è un po’ matto come il papà. Nel senso buono del termine: si butta, si arrampica, salta dal divano, non conosce il rischio né la paura. Ed è una caratteristica che i miei genitori hanno sempre riconosciuto anche in me. Mi dicono: ‘Da piccolo eri proprio come Romeo, ti arrampicavi ovunque’”.

La danza l’ha aiutata a mettere ordine in questa sua “follia”, oppure l’ha spinta ancora di più a portarla dentro il movimento e nei passi?

“No, sempre portato la follia dentro i passi. La danza è un universo enorme: esistono moltissimi stili e linguaggi diversi. Dal punto di vista acrobatico, per esempio, non ho mai seguito lezioni specifiche. Non ho mai fatto ginnastica acrobatica né studiato acrobazie in modo accademico. Mi sono sempre buttato: così ho imparato a fare flick o salti mortali. E li ho imparati proprio perché sotto questo aspetto sono sempre stato un po’ ‘pazzo’. Per me erano elementi che potevano arricchire la danza: ho sempre voluto essere un danzatore versatile. Fin da bambino avevo un obiettivo molto chiaro: non volevo avere ostacoli. Nel nostro lavoro i casting sono spesso divisi per stili: cercano ballerini di classico, di moderno, di hip hop e così via. Ho sperimentato o studiato praticamente tutto proprio per non trovarmi davanti a limiti. Anzi, volevo essere quello diverso, quello che poteva fare più linguaggi possibili. Quindi sì, tutta quella follia l’ho coltivata da solo e poi l’ho riversata nella danza”.

Lei prima diceva che quella del danzatore non è una strada facile. Se dal punto di vista della danza non si è mai posto limiti, dal punto di vista del percorso lavorativo quali sono stati gli ostacoli più grandi?

“Gli ostacoli ci sono sempre stati. All’inizio, quando sei ‘solo’ un ballerino, il tuo compito è piuttosto chiaro: hai un coreografo che ti spiega i passi, li impari e poi li porti in scena. Devi eseguire ciò che ti viene richiesto. Le vere sfide arrivano quando aumentano le responsabilità. Quando diventi coreografo, per esempio, cambia tutto. A un certo punto non basta più creare i passi. Nasce anche una sorta di deformazione professionale. Non mi sono mai fermato alla coreografia. Ho iniziato a osservare tutto il contesto: la messa in scena, il racconto complessivo. Da lì arrivano quei passaggi in più che portano verso quella che oggi chiamiamo direzione artistica o direzione creativa: non presenti più soltanto una coreografia, ma un quadro completo. Ed è allora che iniziano le vere responsabilità. Devi chiederti: che cosa vogliamo raccontare? In che modo? Con quali costumi, quali ballerini, quali luci, quali grafiche, quali effetti speciali? In altre parole, devi pensare a tutto. Finché lavori solo per te non devi rendere conto a nessuno. Quando invece vieni chiamato da artisti come Mister Rain, i The Kolors, Rocco Hunt e ti trovi a dirigere spettacoli importanti, come un Forum di Assago, allora senti davvero il peso della responsabilità della messa in scena. Quelle sì, sono sfide importanti”.

E dal punto di vista personale? C’è stato un ostacolo nella sua vita che non riguardava il lavoro?

“Sono una persona molto positiva e spero di rimanere sempre così. Le racconto un piccolo aneddoto: anche quando lavoravo ad Amici, nei momenti in cui in sala prove si creava un po’ di tensione, magari per la pressione o per il clima che si respirava, ero sempre quello che faceva la battuta e faceva ridere tutti. Ho sempre avuto questa tendenza a sdrammatizzare per indole”.

Qual è stato il più grande sacrificio che ha fatto per arrivare dove è oggi?

“Il più grande sacrificio lo sto facendo adesso, ed è legato alla paternità. Starei sempre con mio figlio. Lo porterei ovunque. Ma è ancora piccolo, ha tre anni e mezzo, deve andare a scuola, e il lavoro chiama. Ci sono molti giorni in cui non riesco a stare con lui. Per me, non esistono sacrifici più grandi di questo: Romeo è la mia vita, è il mio per sempre sì”.

Che rapporto ha con il giudizio? Chi fa il ballerino si confronta con il giudizio fin da quando è bambino: prima quello degli insegnanti e poi quello del pubblico.

“Il giudizio per me è importante, perché in qualche modo rappresenta una conferma. Faccio un esempio: se lei scrive un bell’articolo, probabilmente si aspetta un riscontro. Magari dentro di sé sa già di aver fatto un buon lavoro, perché ha cercato di farlo nel modo migliore possibile. Però quando arriva un feedback positivo dall’esterno, quando il pubblico lo riconosce, la soddisfazione è ancora maggiore. Sono sempre stato una persona abbastanza sicura di sé. Ma il giudizio degli altri mi dà conferme. Quando invece arriva una critica, non reagisco pensando: ‘Non capiscono nulla’. Cerco piuttosto di fermarmi un momento e riflettere: forse su questo punto posso migliorare. Poi, naturalmente, bisogna anche saper distinguere le critiche. Ci sono quelle costruttive e poi quelle semplicemente becere, a cui non do nemmeno conto”.

Che rapporto ha avuto con le regole? Mi sembra una persona con un carattere forte, uno che non se le manda a dire. È stato facile per lei rispettare le regole che le venivano imposte?

“Le dico la verità: di base sono una persona buona. Prendo a cuore qualunque responsabilità mi venga affidata. Ci sono però state situazioni in cui il rapporto con le regole non è stato del tutto lineare. Per esempio, quando studiavo al Teatro dell’Opera di Roma. Arrivai lì a diciassette anni e non ero affatto all’altezza dal punto di vista della preparazione classica, perché avevo studiato poco. Avevo alcune doti naturali (i salti, i giri) ed ero molto fisico, molto maschile nel movimento, ma tecnicamente ero indietro. Proprio grazie a quelle doti mi fu data comunque la possibilità di entrare nella scuola. E lì mi sono fatto davvero un grande mazzo per recuperare. Succedeva spesso però che la direttrice mi chiamasse nel suo ufficio. In quella scuola le regole erano molto rigide: si studiava soltanto danza classica. Io invece arrivavo dall’hip hop e da altri linguaggi. Così mettevo la musica e facevo lezioni di hip hop dentro la scuola. Oppure portavo altri ragazzi da fuori per studiare altre discipline. Mi dicevano: ‘Lei è un allievo della scuola del Teatro dell’Opera, non può farlo’. Ma sentivo il bisogno di approfondire anche il moderno e altri stili. Andavo allo IALS, che all’epoca era un punto di riferimento a Roma. Quindi sì, venivo richiamato spesso. Ho sempre avuto questa tendenza a rischiare. E il rischio, in fondo, va contro la regola. Per questo dico che nella mia vita ho sempre rischiato assumendomi le conseguenze. Però, posso dire che ogni volta ne è valsa la pena”.

Il suo strumento di lavoro è il corpo. Che rapporto ha oggi con il suo corpo?

“Dal punto di vista dell’età devo ammettere che, per fortuna, il mio è un corpo che si sta conservando bene. A livello muscolare, di pelle, di fisicità in generale, però va alimentato e curato. Ci sono stati momenti in cui mi sono lasciato andare, soprattutto quando ho smesso di esibirmi in scena. Non dovendo più stare sul palco senza maglietta o mantenere determinate condizioni fisiche, ho iniziato a vedere nello specchio forme che non riconoscevo. A un certo punto mi sono guardato e mi sono detto: ‘No, adesso basta’. È vero che non ho più vent’anni, ma ho la fortuna di avere una fisicità magra e non posso lasciarmi andare così. Così ho ripreso a prendermi cura del mio corpo: palestra, attività fisica, responsabilità verso me stesso. Mi sono detto: ‘Non è perché hai quarantadue anni che devi buttarti via’. E ho deciso di volermi di nuovo bene: ho capito che dovevo dedicare del tempo anche a me. Sono sempre stato molto altruista, ho sempre investito energie negli altri e nei loro problemi. Ma arriva anche un momento in cui bisogna guardarsi allo specchio e dirsi: prenditi cura di te”.

Per chi usa il corpo come strumento di lavoro, cosa succede quando ci si fa male? Che cosa scatta psicologicamente?

“Il primo pensiero è che sia finita. Mi sono rotto il menisco durante una finale di Amici, nella prova generale. Non ricordo l’anno preciso, ma vinse Lauren nella categoria ballo. Ho preso parte alla finale con il menisco rotto. Non mi ero mai rotto nulla in vita mia. Al massimo qualche dito, e nemmeno andavo in ospedale: me lo rimettevo a posto da solo. Quando mi sono trovato davanti alla prospettiva di un’operazione ho pensato: chissà se tornerò come prima. Psicologicamente si pensa subito che sia finita e che bisogna fermarsi. In realtà non è così. Oggi, grazie ai mezzi che abbiamo, il recupero è molto più rapido. Ma quel pensiero resta nella testa. Anche quando torni a ballare rimane sempre l’idea: ‘Questo è il ginocchio che si era rotto’. Allora inizi a compensare, a caricare meno peso su quella gamba, a proteggerti troppo. E così rischi di fare peggio. Per questo serve anche la forza mentale di dirsi: devo lavorarci sopra”.

Ha mai avuto l’ossessione della perfezione?

“Nella danza sì. Nel movimento sì. La danza è una ricerca continua della perfezione. Nella danza classica ancora di più: è una tensione costante verso quell’obiettivo. Ma anche nel moderno o nell’hip hop si cerca sempre di avvicinarsi a quella sensazione perfetta che si prova quando un movimento riesce davvero. A volte lo specchio tradisce: dentro senti che il movimento è giusto, ma quando ti guardi non lo vedi come lo percepisci. E allora devi lavorarci ancora, rifinirlo”.

Questa ricerca continua della perfezione non rischia di creare uno squilibrio anche nella vita quotidiana?

“Secondo me è soprattutto una questione caratteriale. Sono del segno della Vergine, quindi di base tendo a fare le cose con precisione. Però ho trovato un mio equilibrio. Sono una persona abbastanza tranquilla. E poi ci sono momenti di grande semplicità, in cui ti dici: ‘Ma chi se ne fotte?’, nel senso buono del termine”.

Quando è stata l’ultima volta che se lo è detto?

“Capita tutti i giorni. Magari per questioni banalissime: per esempio quando mi accorgo che è tardi e non sono ancora andato a fare la spesa. All’inizio penso che dovrei andarci subito. Poi mi dico: ‘Pazienza, la farò domani’. Anche sul piano professionale il ‘ma chi se ne fotte?’ esiste, ma cerco di non usarla troppo spesso, perché sarebbe un problema. A volte però succede: puoi portare avanti la tua idea, combattere per quello in cui credi, superare molti ostacoli. Ma arriva un momento in cui devi accettare che alcune decisioni non dipendono più da te. E allora dici: va bene, amen”.

C’è un aspetto della danza che spesso sfugge a chi guarda da spettatore. Si vedono lo studio, la disciplina, il talento. Si percepisce meno la fragilità. Quanta fragilità c’è in una coreografia, in un passo di danza?

“Dipende molto dal contesto e dal racconto che si vuole portare in scena. Quando devo raccontare qualcosa di più profondo (ed è la dimensione che preferisco) parto sempre da una narrazione. È diverso quando si costruisce una coreografia più astratta, magari su un brano molto ritmico, in cui la danza esprime soprattutto la potenza del movimento. Quando invece c’è una storia, allora la fragilità è moltissima. Ad Amici, per esempio, mi è capitato di creare coreografie in cui inserivo davvero qualcosa di personale: la mia rabbia, i miei pensieri, oppure cercavo di immedesimarmi completamente nel racconto che volevo portare in scena. Ricordo una coreografia su un torero. Apparentemente era la storia di qualcuno che intratteneva il pubblico con la propria arte nell’arena. Ma avevo immaginato quel torero da un altro punto di vista: un uomo che in realtà non voleva arrivare a quel finale, che soffriva per quello che stava accadendo. In quella coreografia il torero diventava quasi il toro. Era un cambio di prospettiva. Per questo penso che nella danza la fragilità sia enorme”.

Questa fragilità appartiene anche a lei?

“Sì, moltissimo. A volte penso che mi piacerebbe piangere di più. Ci sono situazioni che mi toccano profondamente. Quando penso alla famiglia, o a tutto ciò che riguarda la sfera familiare, mi emoziono molto. Oppure quando vedo certi eventi del mondo. Durante il conflitto tra Israele e Palestina, per esempio, alcune immagini mi hanno distrutto. Da padre è stato impossibile restare indifferente. Credo che la paternità mi abbia reso ancora più sensibile sotto questo aspetto. Mi è capitato di piangere per eventi dolorosi, ma anche per momenti bellissimi. Per esempio, per i traguardi degli amici. Ho pianto quando ha vinto Sal Da Vinci. E ho pianto anche quando ha ‘vinto’ Stefano. Poi mi viene in mente anche una coincidenza curiosa: in un certo senso ho anticipato tutto di un anno. Avevo intervistato Stefano nel mio podcast quando si parlava di Sanremo e l’anno dopo ha preso la conduzione. Ho avuto ospite Sal Da Vinci e poi ha vinto. Ho ospitato Giulia Stabile, che in seguito è entrata nel corpo di ballo di Rosalía. Ho intervistato Maria Esposito mentre stava girando Mare Fuori e poi ha fatto il suo primo film da protagonista. Mi emoziono molto per i traguardi degli altri. Piango per i momenti felici, piango se un amico si sposa. A volte sono un po’ un frignone, però cerco sempre di essere forte”.

Lei ad Amici ha avuto anche il ruolo di giudice. Quanta responsabilità si sente quando deve valutare un ragazzo che sta inseguendo il proprio sogno? Quanto pesa sapere che una decisione può interrompere quel sogno?

“Si capisce senza che io dica nulla: è un macigno sulle spalle. Ti rendi conto che potresti interrompere il sogno di qualcuno. Dall’altra parte, però, c’è sempre la meritocrazia. Per me viene prima di tutto. È come una bilancia: quando una persona è più meritevole di un’altra, e si parla di una disciplina che sono chiamato a giudicare, la decisione deve basarsi su quello. C’è sempre il rammarico di eliminare qualcuno dal percorso, ma alla fine prevale il merito. Poi può succedere che chi è meritevole per me non lo sia per il pubblico. E lì nascono altre dinamiche: arrivano critiche, polemiche. Ma fa parte del gioco”.

Meritocrazia: secondo lei ha ottenuto tutto quello che meritava nella sua carriera?

“Penso che se oggi sono qui a parlare con lei un motivo ci sia. E non è solo la coreografia di Sal Da Vinci, anche se è chiaro che intorno a quel lavoro si è creato un certo rumore. Dal punto di vista artistico penso di sì. Ho di sicuro faticato molto per arrivare dove sono arrivato”.

Ma sente che questo lavoro le è stato riconosciuto pienamente, oppure pensa di meritare ancora qualcosa in più?

“Se sono arrivato a questo punto è perché meritavo di arrivarci. Poi sta a me dimostrare se merito di più. È chiaro che ognuno ha degli obiettivi. Per esempio, negli ultimi anni è capitato che circolasse la voce che potessi diventare professore ad Amici. Sono voci che ogni tanto tornano. All’interno del programma ho fatto molte esperienze: il ballerino, il conduttore del day time, il fratello maggiore dei ragazzi. Maria De Filippi mi ha dato tantissimo: le devo davvero molto in termini di visibilità e opportunità. A un certo punto ho pensato: ho fatto il ballerino, ho fatto il conduttore, ho ricoperto diversi ruoli… chissà se un giorno potrei essere lì, in quel posto. Mi piacerebbe. Lo dico con serenità. È una grande responsabilità, ma sì, mi piacerebbe. Così come mi piacerebbe fare un film come attore, è qualcosa che sento nelle mie corde e nelle mie possibilità”.

Il fisico e la presenza scenica li ha.

“Sa perché questo pensiero è tornato con forza adesso? Girando il videoclip di Per sempre sì, mi sono sentito molto a mio agio davanti alla camera. Anche lì c’è sempre una forma di interpretazione, anche se nasce dalla danza. Rimettermi in scena ha acceso qualcosa: è come se si fosse rianimata una scintilla. È una dimensione mi piace, l’ho sempre sentita mia ma non ho mai avuto davvero l’occasione di provarci”.

Quanto ha contato l’umiltà nel suo percorso? Anche nella risposta che mi ha dato prima sul ruolo di professore ad Amici emerge una forte dose di umiltà: non un “me lo merito”, ma un “mi piacerebbe”. Non una pretesa, ma un desiderio.

“Moltissimo. Per me l’umiltà è tutto. E torniamo a quello che dicevamo prima: i valori, l’educazione ricevuta. L’umiltà è alla base del rapporto con gli altri e della comunicazione. Poi bisogna anche distinguere. Una cosa è l’umiltà, un’altra sono le responsabilità. Quando hai delle responsabilità devi avere anche il polso fermo. Quando mi trovo a dirigere una squadra, a un certo punto devo prendere decisioni e battere i piedi per terra. In quel caso non è più solo una questione di umiltà: entra in gioco la responsabilità”.

Responsabilità e professionalità non hanno nulla a che vedere con l’umiltà…

“Sono una persona molto esigente. Quando vedo che qualcosa non è all’altezza, intervengo. Ma questo non riguarda l’umiltà: riguarda la professionalità. Per il resto, nella vita l’umiltà deve esserci sempre. E soprattutto bisogna avere gratitudine verso chi ti ha dato delle opportunità. Io, per esempio, citerò sempre Maria De Filippi. Continuerò a farlo per tutta la vita. Dal punto di vista della visibilità e delle occasioni che ho avuto, le devo moltissimo. E lo stesso farò con Luca Tommassini. Per me è stato un padrino artistico: la persona che mi ha formato, che mi ha fatto conoscere questo ambiente, che mi ha fatto innamorare ancora di più di questo lavoro e che mi ha dato le prime vere responsabilità artistiche. E poi c’è mio fratello”.

Suo fratello Raimondo, ormai per tutti Mommo, con cui lavora da anni.

“Mio fratello è proprio l’ingranaggio di tutto. Se mancasse, non potrei fare ciò che faccio oggi. Gli devo davvero tanto”.

È facile lavorare tra fratelli oppure si litiga di più?

“Abbiamo imparato a lavorare insieme. Quando da adulti ci siamo ritrovati a costruire la nostra squadra, abbiamo capito che non dovevamo remare uno contro l’altro. Su un’idea possiamo anche non essere d’accordo, ma c’è sempre grande rispetto. Se dobbiamo confrontarci in modo acceso lo facciamo in privato, tra di noi. Davanti al cliente o all’artista si spinge la barca nella stessa direzione, anche quando uno dei due non è completamente d’accordo con l’altro”.

Prima di arrivare alla fine le propongo un piccolo gioco. Divida la sua vita in tre grandi periodi e associ a ciascuno una coreografia.

“Forse non sono tre, ma quattro. La prima fase è quella della scoperta. Non la chiamerei ancora danza, perché per me era soprattutto la scoperta di un mondo. Ero un bambino fan di Michael Jackson. Ricordo benissimo l’immagine di me davanti allo specchio, oppure davanti alle vetrine mentre camminavo per strada. Mia madre rideva con le amiche perché ero convinto di essere Michael Jackson: camminavo, alzavo il pugno come in Bad, ripetevo le coreografie. La seconda fase arriva quando mi avvicino davvero alla danza. Il mio ingresso però passa attraverso i balli di coppia: il boogie-woogie e il rock’n’roll. In quel periodo ho anche vinto i campionati europei, quindi è stata una fase molto importante della mia vita. La terza fase è quella in cui scopro la danza a trecentosessanta gradi. Dopo i balli di coppia, il mio insegnante mi disse: ‘Io non ho più nulla da insegnarti, ma hai talento e devi studiare danza seriamente’. Così ho iniziato a formarmi davvero, entrando nel mondo della danza in modo completo. La quarta fase è quella che sto vivendo adesso. Dopo tutto il percorso artistico e professionale, che mi ha portato anche all’estero e mi ha fatto confrontare con molti professionisti, oggi mi trovo in un ruolo diverso, con responsabilità diverse. È la fase della mia vita in cui mi trovo ora”.

Se una di queste fasi fosse un tango, quale sarebbe?

“Direi quella che sto vivendo in questo momento”.