Marche, tonnellate di droga vendute online nel canale "Sacra famiglia": 12 arresti nell'operazione Suburra
Operazione 'Suburra': smantellata rete di spaccio online nelle Marche, dodici arresti e tonnellate di droga.
Dodici persone sono state arrestate all’alba nelle Marche nell’ambito di un’operazione della Polizia di Stato contro un’associazione criminale armata che vendeva droga online come un e-commerce, con tanto di menù degli stupefacenti, recensioni dei clienti e consegne a domicilio tramite corrieri. L’operazione è stata denominata “Suburra” e l’indagine, condotta dal Sisco di Ancona, dal Servizio Centrale Operativo e dalla Squadra Mobile di Macerata, ha portato a otto arresti in carcere, quattro ai domiciliari e dieci perquisizioni. L’organizzazione introduceva nelle Marche tonnellate di hashish e cocaina, vendute attraverso un canale di messaggistica chiamato “La sacra famiglia”: i clienti inviavano una copia del documento d’identità come garanzia, sceglievano dal catalogo e ricevevano la merce a casa tramite corrieri express – pagati fino a 5mila euro al mese – che alla prima consegna si presentavano armati di pistola.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.