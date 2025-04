Marcianise, due arresti e maxi multa da 10mila euro: blitz nei ristoranti e retate contro droga e latitanti

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di 2 arresti e sanzioni per circa 10.000 euro il bilancio di un’operazione di controllo del territorio condotta dai carabinieri a Marcianise. L’operazione, iniziata nel pomeriggio di ieri e conclusasi alle prime luci dell’alba, ha visto coinvolti i carabinieri della Compagnia locale, supportati da diverse unità specializzate, con l’obiettivo di contrastare lo spaccio di stupefacenti e altri reati contro il patrimonio.

Dettagli dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha coinvolto 13 pattuglie e un totale di 27 militari, che hanno perlustrato i centri abitati di Marcianise, Orta di Atella, Gricignano di Aversa, Sant’Arpino e Succivo. Gli interventi principali hanno portato all’arresto di due uomini a Orta di Atella, destinatari di ordini di carcerazione emessi dal Tribunale Ordinario di Cassino e dalla Corte d’Appello di Bologna.

Arresti e denunce

Il primo arrestato, un 46enne residente nel mantovano, è stato fermato per rapina aggravata dall’uso di armi e condotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere. Il secondo, un 58enne, è stato bloccato dopo essere evaso da una comunità terapeutica, dove era ristretto per maltrattamenti in famiglia. Inoltre, a Marcianise, due giovani sono stati denunciati in stato di libertà per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, trovati in possesso di 16 grammi di hashish e un bilancino di precisione.

Controlli e sanzioni

Durante i controlli, i carabinieri, insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro e al personale della ASL, hanno ispezionato un esercizio di ristorazione a Marcianise, riscontrando irregolarità come la presenza di un lavoratore non sottoposto a visita medica obbligatoria e la mancanza della certificazione HACCP. Le sanzioni elevate ammontano a circa 10.000 euro. Complessivamente, sono state controllate 105 persone e 53 veicoli, con il sequestro di 2 autovetture e la contestazione di 8 contravvenzioni per violazioni al codice della strada.

