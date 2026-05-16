Marcianise, scoperta una serra hi-tech nel garage di casa: sequestrate decine di piante di marijuana
Operazione della Polizia a Marcianise: giovane denunciato e decine di piantine di marijuana sequestrate in una serra allestita in garage.
Un giovane denunciato e decine di piantine di marijuana sequestrate a Marcianise. L’intervento è stato eseguito a seguito di informazioni raccolte su una presunta attività di produzione e confezionamento di marijuana all’interno di un’abitazione del centro cittadino.
Le indagini e l’operazione della Polizia
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nella giornata di ieri gli agenti della Questura di Caserta hanno dato il via a una perquisizione mirata in un’abitazione situata nel cuore di Marcianise. L’azione è scaturita dopo aver acquisito elementi che lasciavano ipotizzare la presenza di una vera e propria attività di produzione e confezionamento di sostanze stupefacenti, in particolare marijuana.
La scoperta della serra e il sequestro
Durante la perquisizione, gli agenti hanno individuato nel garage dell’immobile una sofisticata struttura destinata alla coltivazione della marijuana. All’interno del locale era stato allestito un sistema di serre, completo di attrezzature specifiche per favorire la crescita delle piantine. Nel corso dell’intervento sono state rinvenute e sequestrate decine di piantine di marijuana, oltre a numerosi strumenti e materiali impiegati per il trattamento e il confezionamento della sostanza stupefacente.
Il giovane denunciato e le ammissioni di responsabilità
All’interno dell’abitazione era presente un giovane, cittadino italiano e residente nella zona. Di fronte alle evidenze raccolte dagli agenti, il ragazzo ha ammesso le proprie responsabilità in merito all’attività di coltivazione e produzione di sostanze stupefacenti. Per questi motivi, è stato denunciato in stato di libertà. Tutto il materiale rinvenuto durante l’operazione è stato sottoposto a sequestro dagli operatori di polizia.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.