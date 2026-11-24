Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Marco Baldi, professore di educazione fisica di 51 anni, è morto per un malore a Zanica. La tragedia è avvenuta a pochi metri dall’abitazione dell’insegnante, nel comune in provincia di Bergamo. Marco Baldi è stato colto da un malore mentre stava tornando in bicicletta da un allenamento di pallavolo, sport di cui era appassionato. Il docente insegnava educazione fisica all’istituto Manzù di Bergamo.

Il professor Marco Baldi morto a Zanica per un malore

Il professor Marco Baldi è stato colto da un malore fatale intorno alle 17,30 di lunedì 23 novembre. L’insegnante era in bici sulla ciclopedonale di via Fiume, a Zanica, a pochi metri da casa.

A lanciare l’allarme è stato un automobilista che ha visto l’uomo riverso a terra, ma nonostante l’arrivo dei soccorsi per il professore di 51 anni non c’è stato nulla da fare.

IPA

Morto Marco Baldi, il ricordo di chi lo conosceva

Sul posto, lungo la pista ciclopedonale di via Fiume a Zanica, è giunta un’automedica e un’ambulanza del 118. I tentativi di rianimare Marco Baldi sono stati inutili. Sul luogo della tragedia sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Stezzano, che non hanno potuto far altro che rincuorare parenti e amici giunti sul posto.

Poche ore prima, ha raccontato la cugina a Bergamo News, Marco, che era figlio unico, aveva pranzato insieme all’anziana madre Romilda e nulla lasciava presagire quanto sarebbe accaduto nel pomeriggio. Molto conosciuto a Zanica, Marco Baldi era tifosissimo dell’Atalanta ed era animato da una profonda sensibilità verso l’ambiente e il prossimo.

Nella scuola in cui insegnava era molto attivo nei progetti di inclusione per gli studenti con disabilità. Recentemente si era impegnato per creare un corso di nuoto per favorire l’integrazione dei ragazzi.

Un minuto di silenzio sui campi di pallavolo della provincia di Bergamo

Come foto di copertina del suo profilo Facebook Marco Baldi aveva scelto una foto con il campione Alex Zanardi, sua fonte di ispirazione. La salma è composta nella casa del commiato di via San Bernardino a Bergamo, dove amici, colleghi e studenti attendono di conoscere la data dei funerali per l’ultimo, commosso saluto.

La Fipav di Bergamo ha dedicato un post al professore di Zanica: “Il mondo della pallavolo bergamasca è in lutto per la prematura scomparsa di Marco Baldi, apprezzato e stimato ufficiale di gara del Comitato. Il Presidente, unitamente ai Consiglieri, Collaboratori, Ufficiali di gara e Società del Comitato Fipav Bergamo, si unisce al dolore della Mamma Romilda e dei Familiari in questo triste momento”.

Per ricordare Marco Baldi verrà osservato un minuto di silenzio in tutte le gare di campionato della settimana.