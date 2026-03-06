Marco Baldini e il racconto del tentato suicidio per la ludopatia, "avevo deciso di buttarmi dal balcone"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Marco Baldini è tornato a parlare dei momenti più difficili della sua vita. Il conduttore radiofonico ha raccontato come è iniziata la sua ludopatia, il suo rapporto con i soldi, fino a confidare di essere arrivato a pensare al suicidio nel periodo più buio in cui tutto sembrava senza via d’uscita.

Marco Baldini, il successo e i soldi

Marco Baldini è stato ospite di Ciao Maschio, la trasmissione di Nunzia De Girolamo in onda su Rai 1.

Il conduttore radiofonico ha raccontato che “l’errore più grosso” che ha fatto “è stato confondere soldi e successo: pensavo che più soldi hai più sei bravo, più hai successo”.

Baldini ha spiegato che voleva avere sempre più soldi perciò si è “imbucato in affari che poi ho scoperto essere poco leciti”.

“Per mascherare delle grosse uscite di denaro all’inizio con il mio avvocato inventammo la storia del gioco. Poi, visto che ero attenzionato – ha aggiunto – ho dovuto giocare davvero, far vedere che giocavo davvero una, due, tre, quattro volte. Evidentemente avevo già dentro una propensione alla dipendenza: mi è capitata quella e ci sono caduto dentro, fino a diventare veramente ludopatico“.

La truffa e come si è salvato la vita

Tra gli episodi che hanno messo a rischio la sua vita in quegli anni c’è stata la consegna di un campione di marche da bollo “che credevo vere a delle persone”.

“Mi chiamano per incontrarci e appena arrivo mi danno uno schiaffo – ha detto – e mi dicono che sono tutte false. Mi caricano in macchina, mi portano in un campo e mi dicono: scava. Erano armati. Io scavavo piano e pensavo: adesso arriva il colpo”.

A un certo punto il conduttore radiofonico ha un’intuizione: “Ho detto loro che se avessi voluto fregarli avrei dato un campione vero e poi quelle false, non un campione falso subito”.

A quel punto “c’è stato un silenzio interminabile, tre o quattro minuti. Io aspettavo il colpo. Invece uno mi dice: ‘Pischello, molla la pala e sali in macchina’. Mi ero salvato“.

Il tentato suicidio

Baldini ha ripercorso anche il momento più buio della sua vita.

“Nel 2016 ero arrivato al limite. Ci avevo già provato prima. Quella sera avevo deciso: mi butto dal balcone”, ha confidato.

“Me lo ricordo con una lucidità totale. Poi la vita – ha concluso – in qualche modo, mi ha rimesso davanti una possibilità”.