Marco Basoccu ancora intubato dopo gli scontri prima di Torino-Juve, la rabbia del padre: "Non è un ultrà"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Il padre di Marco Basoccu, il tifoso della Juventus rimasto ferito negli scontri prima dell’inizio del derby col Torino, ha parlato delle condizioni del figlio. “Non voglio fare polemiche perché ora conta la salute di Marco, ma basta definirlo un ultrà”, ha detto Pierluigi Basoccu. Poi ha attaccato: “Trovo ridicola la versione della bottiglia di vetro, che non crea un danno di questo tipo. Lui ha la calotta cranica frantumata in più pezzi, quindi l’impatto è stato devastante”.

Marco Basoccu ferito prima di Torino-Juve, come sta

Le condizioni di Marco Basoccu restano gravi ma stabili. Il paziente resta intubato e la prognosi riservata, ha fatto sapere l’ospedale.

Il commercialista di 36 anni, tifoso della Juve, resta ricoverato in prognosi riservata alle Molinette di Torino, dopo aver subito un delicato intervento chirurgico alla testa.

Marco Basoccu ha riportato un severo trauma cranico dopo essere rimasto ferito negli scontri avvenuti prima del derby tra Toirno e Juve.

La rabbia del padre: “Non è un ultrà”

Pierluigi Basoccu, il padre di Marco, ha voluto chiarire diversi aspetti e ha detto di non accettare che il figlio venga definito un ultrà.

“Lui era nel gruppo dei Viking Milano perché conosceva qualche altro tifoso e andava alle trasferte più vicine“, ha detto.

“Vorrei che si finisse con questa narrazione mediatica di mio figlio come ultrà dei Viking, perché non se lo merita visto che non ha mai avuto nessun tipo di problema da quando va allo stadio“, ha aggiunto.

La bottiglia di vetro e il lacrimogeno

Pierluigi Basoccu ha parlato anche della dinamica del ferimento del figli, che è oggetto di indagine.

“Mio figlio è stato colpito da un lacrimogeno lanciato ad altezza d’uomo che gli ha spaccato la testa. Lo dicono gli altri ragazzi dei Viking che erano intorno a lui e, dopo aver sentito un botto, lo hanno visto cadere in terra privo di sensi, in una pozza di sangue”, ha detto.

Poi ha attaccato: “Io non credo all’ipotesi della bottiglia di vetro. Perché una bottiglia che ti colpisce al capo, ti può anche provocare un taglio profondo, ma non ti apre il cranio”.

Gli scontri prima del derby, cosa è successo

Secondo la versione raccontata dal padre, infatti, Marco Basoccuo domenica era fuori dallo stadio con un gruppo di amici, in attesa dei controlli per entrare nel settore ospiti.

A quel punto sarebbero stati assaliti da alcuni tifosi del Torino e la polizia avrebbe risposto con un lancio di lacrimogeni.

Uno dei quali, “sparato ad altezza uomo, è arrivato sulla testa di mio figlio”, ha detto Pierluigi Basoccu.

“Io ho fiducia negli investigatori perché il pm mi ha detto che è tutto documentato. Però mi stupisce che ad effettuare le indagini sia proprio la polizia e non un’altra forza dell’ordine”, ha concluso.

Questore di Torino: “Ho deciso io di giocare”

Il questore di Torino, Massimo Gambino, ha detto che ancora non è chiaro quale oggetto abbia colpito Basoccu.

E ha commentato anche la decisione di giocare il derby di Torino, nonostante gli ultras allo stadio chiedessero la sospensione della gara.

“Gli ultras non volevano che la partita si giocasse e minacciavano di fare invasione di campo, noi non siamo stati loro ostaggi. Ho deciso io di giocare di giocare”, ha spiegato.

La solidarietà degli ultrà

Intanto continuano ad arrivare messaggi di solidarietà del mondo ultras per Marco Basoccu. Nella notte in diverse città sono comparsi striscioni dedicati al giovane.

Gli ultras Lazio hanno scritto: “Basta falsità, prendetevi le vostre responsabilità. Forza Marco non mollare”.

“Se un ultras cade, il silenzio è di Stato. Marco non mollare”, si legge invece nello striscione degli ultras del Foggia, mentre quelli del Milan Giambellino hanno esposto la scritta: “La gente nei quartieri lo sa menzogne, abusi, infamità, tieni duro vikingo lotta da ultrà”.